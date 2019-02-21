Вашингтон, 21 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило террористический акт со стороны правого радикала в штате Мэриленд, передает немецкий канал n-tv 21 февраля.

Cugetliber.ro Сотрудники ФБР

ФБР арестовало офицера береговой охраны США. Мужчина собрал целый арсенал оружия в своей квартире в Сильвер-Спринг. Арест был произведен 15 февраля.

Согласно информации, опубликованной The Washington Post, подозреваемый призывал к целенаправленному насилию с целью создания «государства белой расы». В поисковых системах он задавал следующие вопросы: «лучшее место в Вашингтоне для встреч с конгрессменами», «конституционный судья под защитой».

Офицера подозревают в планировании крупного теракта. В число его потенциальных жертв включают председателя палаты представителей Нэнси Пелоси. ФБР считает, что в качестве образца для подражания арестованный выбрал норвежского террориста Андерса Брейвика.

Как сообщало ИА REGNUM, Андерс Брейвик устроил взрыв в центре Осло и атаковал молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. Тогда погибли 77 человек, 151 получил ранения.