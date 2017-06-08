Осло, 8 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум.

Дело норвежского террориста Андерса Брейвика, недовольного условиями своего содержания в тюрьме, будет передано для разбирательства в Европейский суд по правам человека, сообщает Dagbladet.

Fred Schaerli Европейский суд по правам человека

С таким заявлением выступил 8 июня адвокат Брейвика Ойстен Сторвик, после того как Верховный суд страны отказал террористу в удовлетворении его ходатайства.

«Мы намерены обжаловать решение Верховного суда как можно скорее в Европейском суде по правам человека. Мы всегда были к этому готовы», — отметил юрист.

Сторвик подчеркнул, что Верховный суд Норвегии отказался принимать жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме. В своем заключении Верховный суд указал на свое согласие с решением апелляционного суда Боргартинга.

Напомним, Андерс Брейвик, от рук которого погибло 77 человек, отбывает 21-летний срок в тюрьме строгого режима Скиен. В 2016 году районный суд норвежской столицы постановил, что условия его содержания нарушают Европейскую конвенцию о защите прав человека. В январе 2017 года правительство страны обжаловало постановление суда.

По мнению норвежских властей, с учетом тяжести совершенных Брейвиком преступлений его наказание не носит бесчеловечный характер. Выбранные условия содержания неонациста также обусловлены необходимо содержать его отдельно от других заключенных тюрьмы.