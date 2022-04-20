Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
ФИФА приостановила выплаты России за проведение ЧМ-2018
— сказал Митрофанов. Он добавил, что средства от этой программы направлялись на систему юношеских соревнований. Сейчас РФС ищет новые источники финансирования. По словам Митрофанов, задачей РФС является выработка в течение пяти лет эффективной системы юношеского футбола. Напомним, в 2018 году...
20 апреля 2022
Полузащитник «Рубина» Абильдгор вернулся в расположение команды
Датский полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильдгор вернулся в расположение команды. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что Абильдгор вернулся из расположения сборной Дании и приступил к тренировкам. Напомним, «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата...
4 апреля 2022
Сеть: «Мало было позора?» — надо ли проводить новый ЧМ по футболу в России
Заявление президента России Владимира Путина о том, что стоит подумать о возможности провести в России ещё один чемпионат мира по футболу, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».» Чтобы...
26 сентября 2021
Захарова напомнила Великобритании о «русских футбольных хулиганах»
Страшилки о «русских футбольных хулиганах», которыми власти Великобритании пытались отговорить от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018, меркнут по сравнению со зверствами британских болельщиков, устроенными в 2021 году в Лондоне. Об этом 13 июля написала представитель МИД РФ Мария...
13 июля 2021
В Ярославле взыскали деньги за ДТП с рекламой к чемпионату мира по футболу
Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области заплатит по решению суда за аварию с рекламой к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда. К чемпионату в центре Ярославля на Красной площади были установлены рекламные...
28 июня 2021
В РФС назвали условия эффективного использования арен ЧМ-2018
Для эффективного использования стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу в России, необходимо регулярное проведение на них матчей с высокой посещаемостью. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на совещании по вопросу использования регионами объектов...
27 апреля 2021
В России определят модель эксплуатации наследия ЧМ-2018
РФС необходимо определить лучшую модель эксплуатации стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросу использования регионами объектов наследия ЧМ-2018. «В ближайшее время Минспорту необходимо совместно с...
27 апреля 2021
Для идентификации журналистов предложили аналог «карточки болельщика»
В России для идентификации журналиста следует ввести аналог «карточки болельщика». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил член Общественной палаты РФ Рифат Сабитов в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике. «Мне пришла мысль, я вспомнил замечательный...
10 марта 2021
Россия получит от ФИФА $100 млн за проведение ЧМ-2018
Россия получит $100 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) за проведение чемпионата мира 2018 года. Об этом 2 октября заявил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Деньги будут получены по программе наследия ФИФА (FIFA Legacy). «В переговорном процессе с...
2 октября 2020
Многомиллионный спор «дочки» Минспорта РФ и подрядчика FIFA 2018 завершён
АНО «Арена-2018», которая выступала заказчиком ряда спортивных строек в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018, проходившего в России, заключила мировое соглашение с одним из подрядчиков — ООО «ПСО «Казань» из Татарии. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску ПСО к АНО на сумму свыше 15...
24 сентября 2020
Госдума уточняет законодательство для проведения матчей чемпионата Европы
Госдума в первом чтении приняла законопроект в рамках реализации гарантий правительства РФ, данных Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA), по проведению в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году, в частности, по обеспечению добросовестной конкуренции при подготовке и...
15 сентября 2020
Имущество с молотка: что происходит в автобусном холдинге экс-депутата?
В крупном автобусном холдинге, который входит в топ-3 российских производителей и обеспечивает работой более 1 тыс. человек, похоже, настали сложные времена. Компании холдинга «Бакулин Моторс Групп» уже проиграли суды по искам банка «Восточный» на более чем 1 млрд рублей, а впереди ещё один спор —...
25 августа 2020
Инфантино объяснил, почему считает ЧМ-2018 лучшим в истории
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему считает чемпионат мира — 2018 в России лучшим в истории. Об этом 15 июля сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). «Есть много причин, по которым чемпионат мира 2018 стал лучшим в истории. Современные...
16 июля 2020
Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Более 2 тыс. иностранных болельщиков до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 28 июня сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в интервью «Коммерсанту». "По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2...
29 июня 2020
Эхо чемпионата FIFA-2018: Минсвязи РФ обязали вернуть Ростеху 11 млн рублей
Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения вердикт нижестоящих судов, по которому Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должно вернуть госкорпорации «Ростех» более 11 млн рублей, удержанных как неустойка по контракту, заключённому на оказание услуг в период...
22 июня 2020
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира — 2018 на аукционе. Об этом 23 мая сообщает Le Soir. По информации издания, медаль продана за €66 тыс. Имя футболиста, выставившего награду на продажу, не разглашается. Отмечается, что на аукционе также были проданы золотые медали...
23 мая 2020
В Кремле опровергли взятки, связанные с проведением в России ЧМ-2018
Российские власти категорически отвергают утверждения о том, что проведение в РФ мирового первенства по футболу в 2018 году могло быть связано с какими-либо взятками. Об этом заявил 7 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвинутые в США обвинения. Песков...
7 апреля 2020
Демонтаж временных трибун «Екатеринбург-Арены» проведут в 2021 году
Временные трибуны на стадионе «Екатеринбург-Арена» будут демонтированы в 2021 году. На данный момент разрабатывается проектная документация для предстоящих работ. Как сообщает издание «Новый день», часть трибун будет разобрана в зимний период после первой части чемпионата России по футболу, а...
27 февраля 2020
Боевика из Ингушетии осудили за подготовку терактов во время ЧМ по футболу
Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Ингушетии Залимхану Богатыреву по делу о подготовке террористических актов во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в пресс-службе суда. Установлено, что ранее подсудимый (1996 года рождения) вступил в ряды...
7 февраля 2020
Стадион «Екатеринбург-Арена» передали в собственность Свердловской области
Принимавший матчи Чемпионата мира по футболу — 2018 стадион «Екатеринбург-Арена» передан в собственность Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного министерства по госимуществу Ранее стадион находился в федеральной собственности. Для управления...
25 декабря 2019