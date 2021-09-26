Заявление президента России Владимира Путина о том, что стоит подумать о возможности провести в России ещё один чемпионат мира по футболу, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 26 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

»Чтобы повысить пенсионный возраст граждан России до 70 лет? Помнится, что прошлый чемпионат как раз использовали для принятия пенсионной реформы», — отмечает Олег Б.

Многие пользователи сразу же вспомнили, что чемпионат мира по футболу в России в 2018 году проходил на фоне принятия пенсионной реформы, которая была встречена резким негативным отношением со стороны населения.

«Президент! Будь ближе к повседневной жизни граждан России! Не витай в облаках! Людям нелегко живётся, особо в сельской местности! Построй каждому селянину полноценное жильё с тёплым туалетом и хозпостройками! И обеспечь работой! Это важнее, чем чемпионат мира по футболу!» — поделился своим мнением Владимир Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России есть куда более важные и насущные проблемы, на которые необходимо потратить много времени и внимания, но вместо этого российские власти почему-то грезят об очередном футбольном чемпионате.

«Россия ведь не футбольная страна. Да и зачем нам такие траты, когда на индексацию пенсий выделяются минимальные деньги, про помощь детям с ДЦП и онкобольным я вообще молчу. Потратьте уже, наконец, деньги на реально полезные вещи, а не на футбол!» — призывает Евгений С.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Пенсионер.

«А что, совсем-совсем некуда потратить деньги, которые выбрасывают на организацию этого вида спорта, благодаря которому мы уже не раз опозорились? Мало позора с предыдущих разов? Ещё стоить добавить в свою копилочку?» — задаётся вопросами Марина З.

Часть людей считает, что народу России нет большого проку от проведения подобных международных чемпионатов, но зато на этом наживаются отдельные лица, которые и выступают активно за проведение таких мероприятий.

«Забавно, что некуда и не на что более ресурсы страны девать. Вот только не надо тут чепуху мне говорить и доказывать, что на этом футболе заработает вся страна. Ага, фигушки! Если кто и заработает на этом, то только небольшая кучка ворья олигархического от спорта и строительства!» — считает Henri G.

Ряд пользователей указывает на то, что в России пора развивать туризм, чтобы повысить привлекательность для иностранцев не только за счёт каких-то мероприятий. Таким образом, в страну потекут деньги со всего мира.

«А что, другого повода для иностранцев приехать в Россию, больше нет? Тогда создавайте комфортную среду на южных российских курортах, чтобы они были не хуже турецких, но при этом не дороже. А то сервиса у нас нет, а цены конкретно завышены. Ну и в других регионах нужно дать развитие туризму, скорректировать цены на поезда и самолёты. Может быть, тогда нам и не понадобиться никакой футбол, чтобы на Россию внимание обращали», — надеется Александр С.

Напомним, 25 сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий предложил подумать о возможности провести в России ещё один чемпионат мира по футболу.