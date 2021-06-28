В Ярославле взыскали деньги за ДТП с рекламой к чемпионату мира по футболу
Ярославль, 28 июня, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области заплатит по решению суда за аварию с рекламой к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
К чемпионату в центре Ярославля на Красной площади были установлены рекламные конструкции в виде мяча. 10 апреля 2018 года одна из конструкций была выкинута шквальным ветром на проезжую часть. Прокатившись до светофора на перекрёстке улиц Первомайской и Советской, «мяч» врезался в Тойоту.
Автомобиль был застрахован, ДТП было признано страховым случаем, а владелец получил компенсацию.
После этого в суд обратилась уже страховая компания. Как выяснилось, оплатил размещение рекламы Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области, учредителем которого является муниципалитет. К фонду и был предъявлен иск. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что собственник конструкции поменялся спустя 12 дней после ДТП.
Несмотря на это, суд решил взыскать задолженность перед страховой компанией в размере 748 тысяч 479 рублей именно с фонда. Поможет ли это фирме, неизвестно. Фонд оперирует добровольными пожертвованиями, имущества у него нет.