Ярославль, 28 июня, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области заплатит по решению суда за аварию с рекламой к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Yarnews.net ДТП с «футбольным мячом» в Ярославле

К чемпионату в центре Ярославля на Красной площади были установлены рекламные конструкции в виде мяча. 10 апреля 2018 года одна из конструкций была выкинута шквальным ветром на проезжую часть. Прокатившись до светофора на перекрёстке улиц Первомайской и Советской, «мяч» врезался в Тойоту.

Автомобиль был застрахован, ДТП было признано страховым случаем, а владелец получил компенсацию.

«По результатам обращения в страховую компанию, указанное происшествие было признано страховым случаем, ОАО «ВСК» было выплачено страховое возмещение в размере в размере 598 479 руб. 68 коп. и 173 000 руб», — поясняется в судебном решении.

После этого в суд обратилась уже страховая компания. Как выяснилось, оплатил размещение рекламы Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области, учредителем которого является муниципалитет. К фонду и был предъявлен иск. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что собственник конструкции поменялся спустя 12 дней после ДТП.

«22.05.2018 между фондом содействия развитию Ярославля и Ярославской области и Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля подписан договор передачи, согласно которому Фонд безвозмездно передает, а Комитет принимает в собственность города Ярославля следующее имущество: Новогоднюю декорацию футбольных мячей на клумбе Красная площадь, диаметр 3 м. — 1 шт. и диаметр 1,5 — 2 шт., стоимостью 800 000 руб», — сообщается в решении суда.

Несмотря на это, суд решил взыскать задолженность перед страховой компанией в размере 748 тысяч 479 рублей именно с фонда. Поможет ли это фирме, неизвестно. Фонд оперирует добровольными пожертвованиями, имущества у него нет.