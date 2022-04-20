Москва, 20 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Выплаты Российскому футбольному союзу (РФС) за проведение чемпионата мира – 2018 приостановила Международная федерация футбола (ФИФА). Об этом 20 апреля сообщил журналистам заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Kremlin.ru Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино

Россия должна была получить $100 млн по программе наследия FIFA Legacy. На сегодняшний день выплачено 30% от этой суммы.

«Сейчас ФИФА приостановила выплаты, но не отменила. Соответственно, мы надеемся, основываясь на позиции ФИФА, что программа не отменена», — сказал Митрофанов.

Он добавил, что средства от этой программы направлялись на систему юношеских соревнований. Сейчас РФС ищет новые источники финансирования.

По словам Митрофанов, задачей РФС является выработка в течение пяти лет эффективной системы юношеского футбола.

Напомним, в 2018 году Россия впервые в своей истории провела чемпионат мира по футболу. Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах. Президент ФИФА Джанни Инфантино не раз повторял, что это был лучший мундиаль за всю историю.