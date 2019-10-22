Нападение на журналиста Олега Кашина
Фигуранта дела Кашина осудили на 8 лет за похищение человека в Петербурге
В Петербурге на восемь лет колонии строгого режима осудили Вячеслава Борисова, проходившего по делу о похищении в 2014 году генерального директора ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» в составе организованной преступной группировки. Об этом сообщает 22 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга...
22 октября 2019
Обвиняемого в нападении на Кашина будут судить за похищение в Петербурге
Санкт-Петербургский городской суд готовится рассмотреть по существу уголовное дело в отношении Вячеслава Борисова, обвиняемого в похищении человека в составе организованной группы. Ранее этого гражданина называли в числе обвиняемых по делу о нападении в Москве на журналиста Олега Кашина...
7 мая 2019
В Петербурге вынесли приговор похитителям, причастным к «делу Кашина»
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении группы лиц, причастных к похищению человека в Санкт-Петербурге. Некоторые из них проходят также по резонансному уголовному делу о нападении на журналиста Олега Кашина в Москве в ноябре 2010 года. Как сообщили 10 июля в Объединенной...
10 июля 2018
Следствие провело обыск у родственников свидетеля по «делу Кашина»
Журналист Олег Кашин сообщил, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на него, к родственникам одного из свидетелей по этому делу пришли с обыском. Об этом сегодня, 25 ноября, передает радиостанция «Эхо Москвы». По словам Кашина, следственные действия проводились в квартире...
25 ноября 2017
Мужчина в чулке: Нападения на Кашина не было
В интернете появилось обращение неизвестного, который утверждает, что он причастен к нападению на Олега Кашина - корреспондента "Коммерсанта". Мужчина в чулке утверждает, что никакого нападения на журналиста не было, это была лишь инсценировка. Он заявляет о готовности сотрудничать со следствием...
30 ноября 2010
СМИ: "Оппозиции "культ насилия" присущ куда больше, чем власти"
"Независимая газета" пишет сегодня: "Есть серьезные основания полагать, что оппозиции "культ насилия" присущ куда больше, чем власти и "околовластным организациям"... Избиение журналиста Олега Кашина вызвало множество версий, многие из которых явно имели отношение не к попытке установить истину, а...
26 ноября 2010
Мать Олег Кашина: "Жизнь не стоит нескольких строчек в газете"
Жизнь журналиста не стоит нескольких строчек в газете. Такое мнение сегодня, 18 ноября, в интервью "Комсомольской правде-Калининград" высказала Наталья Кашина, мать журналиста "Комерсанта" Олега Кашина, избитого в Москве неизвестными 6 ноября. Отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли Олег свои...
18 ноября 2010
Законопроект, ужесточающий наказание за преступления против журналистов, направлен в правительство РФ
Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за насильственные преступления, совершенные против журналистов, направлен в правительство РФ и Верховный суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 17 ноября об этом сообщила один из его авторов, депутат Государственной думы РФ Ирина...
17 ноября 2010
Калининградская газета выходит с первой пустой полосой в поддержку Олега Кашина
Калининградская газета "Дворник" выходит с первой пустой полосой. Как сообщил сегодня, 15 ноября, корреспонденту ИА REGNUM Новости главный редактор издания Алексей Шабунин, таким образом редакция выступила в поддержку журналиста "Коммерсанта" Олега Кашина, избитого в Москве неизвестными. "Сколько...
15 ноября 2010
Екатеринбуржцы потребовали от партии власти не разжигать ненависть
В Екатеринбурге у здания свердловского областного отделения "Единой России" прошёл пикет в защиту избитых журналистов и против политического террора. Акция состоялась вчера, 14 ноября, и собрала около 50 человек, передаёт 15 ноября корреспондент ИА REGNUM Новости. Инициатором мероприятия выступило...
15 ноября 2010
В Санкт-Петербурге проходит пикет в защиту журналистов и гражданских активистов
На Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге сегодня, 14 ноября в 13.00 мск начался разрешенный властями пикет гражданских активистов, посвященный второй годовщине нападения на химкинского журналиста Михаила Бекетова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, акция собрала около десятка...
14 ноября 2010
В Москве пройдет акция в поддержку Олега Кашина
14 ноября в 14 часов в Москве пройдет международная акция в поддержку общественных активистов и журналистов, в частности, Олега Кашина и Константина Фетисова, сообщает "Эхо Москвы". По словам лидера движения "В защиту Химкинского леса" Евгении Чириковой, мероприятие приурочено ко второй годовщине...
14 ноября 2010
Эксперт: Покушение на Олега Кашина - избиение Игоря Пыхалова: кто "равнее" перед законом?
Честно? Так вот, если честно, меня немного прибивает весь шум вокруг покушения на Олега Кашина. Более всего - подчеркнуто озабоченная реакция в верхах. Поясню почему. Знаете, в момент убийства Листьева я находился как раз на Петровке-38. И могу сообщить, что где-то за час до Листьева были убиты два...
13 ноября 2010
В Мурманске пройдет серия пикетов в поддержку Олега Кашина
13 ноября в Мурманске пройдет серия пикетов в поддержку журналиста газеты "Коммерсант" Олега Кашина, которого жестоко избили неизвестные. Как сообщили ИА REGNUM Новости инициаторы пикетов, они будут пикетировать здание УВД области, сменяя друг друга. Напомним, 6 ноября 2010 года около 00:40...
13 ноября 2010
Проханов: Кашин пострадал от того уклада, который создавали Рыжков и Немцов
Известный русский писатель и публицист радикально-консервативного направления Александр Проханов прокомментировал жестокое избиение известного журналиста Олега Кашина, в связи с которым ряд оппозиционных либеральных политиков потребовал отставки заместителя главы администрации президента Владислава...
11 ноября 2010
Дело о нападении на Олега Кашина передано СКП РФ
По указанию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело о нападении на Олега Кашина передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета, сообщила 10 ноября пресс-служба СКП. По результатам совещания, на котором был заслушан доклад о...
10 ноября 2010
В Уфе (Башкирия) пройдет пикет в защиту прав журналистов
13 ноября башкирские правозащитники проведут пикет перед зданием Башпрокуратуры в защиту прав журналистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщил один из организаторов пикета, председатель НКО "Толерантность" Эдвард Мурзин. Мурзин отметил, что на пикете будут подняты темы зверского...
10 ноября 2010
Законопроект, ужесточающий наказание за преступления против журналистов, внесут в Госдуму 9 ноября
Законопроект, приравнивающий журналистов к государственным и общественным деятелям, а также ужесточающий наказание против сотрудников СМИ, намерен внести в Государственную думу РФ заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник ("Единая Россия") сегодня, 9 ноября...
9 ноября 2010
США осудили нападение на журналиста Олега Кашина
США осуждают нападение на корреспондента издания "КоммерсантЪ" Олега Кашина и призывают власти России сделать все возможное для того, чтобы найти и привлечь к ответственности совершивших это преступление. С таким заявлением 8 ноября выступил официальный представитель Госдепартамента США Филип...
9 ноября 2010
Медведев пообещал, что причастные к нападению на Олега Кашина будут наказаны
Президент России Дмитрий Медведев считает, что журналисты в силу общественной значимости их труда нуждаются в большей защите со стороны государства, чем представители других профессий. "Государство должно самым внимательным образом следить за трудом журналистов, принимать необходимые решения в...
8 ноября 2010