Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении группы лиц, причастных к похищению человека в Санкт-Петербурге. Некоторые из них проходят также по резонансному уголовному делу о нападении на журналиста Олега Кашина в Москве в ноябре 2010 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской Суд

Как сообщили 10 июля в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, перед правосудием предстали восемь граждан, признанных виновными в похищении человека, совершенном организованной группой. Четверо из них на время следствия и суда находились под стражей, остальные — под подпиской о невыезде. Ранее эти лица работали в службе безопасности холдинга «Ленинец».

Суд признал их виновными и приговорил всех подсудимых к реальным срокам лишения свободы — от 6 до 7 лет в колониях строгого режима. Четверо обвиняемых, находившихся под подпиской, были взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в размере 1 090 000 рублей.

Как отмечает интернет-газета «Фонтанка», по версии следствия, подсудимые организовали похищение управляющего холдингом «Ленинец» в апреле 2014 года. Похитив мужчину, они вынудили его признаться под камеру, что заказчиком покушения на журналиста Олега Кашина якобы является бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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В сентябре 2015 года двоим из осужденных сегодня лиц, а также еще одному их коллеге, скрывшемуся от следствия, предъявили обвинение в покушении на убийство Олега Кашина. Расследование по делу о нападении на журналиста продолжается.

Напомним, нападение на корреспондента «Коммерсанта» произошло в ночь на 6 ноября 2010 года. Неизвестные избили Кашина металлической арматурой и скрылись с места происшествия. Журналист получил тяжелые увечья и перенес несколько операций.