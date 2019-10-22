Санкт-Петербург, 22 октября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Петербурге на восемь лет колонии строгого режима осудили Вячеслава Борисова, проходившего по делу о похищении в 2014 году генерального директора ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» в составе организованной преступной группировки. Об этом сообщает 22 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Кроме того, Борисов подозревается в причастности к нападению в 2010 году в Москве на журналиста Олега Кашина.

Вячеслав Борисов — один из фигурантов громкого дела о похищения в апреле 2014 года генерального директора ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» Александра Горбунова. Злоумышленники хотели получить информацию репутационно-делового характера, компрометирующую жертву, чтобы в дальнейшем использовать ее в своих корыстных интересах.

По версии следствия, Борисов приобрел месте форменную одежду сотрудника ГИБДД и светосигнальное устройство для спецмашин. Он замаскировал автомобил ВАЗ-2114 под машину полиции. 3 апреля 2014 года Горбунов был похищен. Получив от него нужные «признания», Борисов с двумя подельниками вывезли потерпевшего из дома, где тот незаконно удерживался, и перевезли во Всеволожск (Ленобласть), где и оставили. За свои действия Борисов получил не менее 200 тыс. рублей, считало следствие.

В 2018 году восемь соучастников Борисова — экс-сотрудники службы безопасности холдинга «Ленинец», — были приговорены к реальным срокам наказания, однако Борисова привлечь к ответственности не удалось. Мужчине удалось скрыться от правосудия и до мая текущего года он был объявлен в розыск.

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После задержания Борисова, несмотря на его попытки прикрыться 51-й статьей Конституции, стороне обвинения удалось доказать в суде причастность фигуранта к похищению Александра Горбунова.

«Вячеслав Борисов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 126 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК строгого режима. Гражданский иск удовлетворен на 300 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как уже сказано, Вячеслав Борисов подозревается в участии в жестоком избиении журналиста Олега Кашина. В сентябре 2015 года ему и еще двум подозреваемым было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Расследование по уголовному делу о нападении на журналиста продолжается. Оно ведется по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».