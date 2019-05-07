Санкт-Петербург, 7 мая, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд готовится рассмотреть по существу уголовное дело в отношении Вячеслава Борисова, обвиняемого в похищении человека в составе организованной группы. Ранее этого гражданина называли в числе обвиняемых по делу о нападении в Москве на журналиста Олега Кашина, произошедшем в ноябре 2010 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

В качестве подозреваемых по делу о нападении на Кашина были задержаны Данила Веселов и Михаил Кавтаскин, охранники петербургского предприятия «Механический завод». Другой охранник завода, Вячеслав Борисов, скрылся от следствия и находился в розыске. Как утверждал пострадавший журналист, Кавтаскин сидел за рулем автомобиля участников нападения, а непосредственными исполнителями покушения были Борисов и Веселов.

В сентябре 2015 года двоим задержанным, а также Борисову, скрывшемуся от следствия, предъявили обвинение в покушении на убийство Олега Кашина. Расследование по уголовному делу о нападении на журналиста продолжается. Оно ведется по статье УК РФ «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыты имена заказчика и исполнителей покушения на журналиста Кашина

В Санкт-Петербурге Вячеслава Борисова будут судить по делу о похищении генерального директора ОАО «НТЦ «Завод Ленинец» в апреле 2014 года. Приговор другим участникам этого преступления уже вынесен.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года перед судом в Петербурге предстали восемь граждан, признанных виновными в похищении человека, совершенном организованной группой. Ранее эти лица работали в службе безопасности холдинга «Ленинец».

Суд признал их виновными и приговорил к реальным срокам лишения свободы — от 6 до 7 лет в колониях строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 1 090 000 рублей.

Теперь за это преступление должен ответить и скрывавшийся от следствия Вячеслав Борисов. «Борисов вину не признает, показаний не дает, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ», — сообщили 7 мая в пресс-службе городского суда Санкт-Петербурга.

Как считает обвинение, Борисов приобрел форменную одежду сотрудника ГИБДД и светосигнальное устройство для спецмашин, осуществил маскировку автомобиля ВАЗ-2114 под полицейский автомобиль.

3 апреля 2014 года Борисов совместно с уже осужденными двумя подельниками вывез потерпевшего из дома, где тот незаконно удерживался, и переместил в подъезд дома во Всеволожске (Ленобласть). За свои действия Борисов получил не менее 200 тыс. рублей от заказчика преступления, считает следствие.