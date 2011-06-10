65-летие Победы
Молдавии надо решить спор с Украиной, чтобы получить хоть одного союзника, не претендующего на ее территорию: интервью
Интервью ИА REGNUM украинского эксперта Михаила Покася - историка-международника, доцента кафедры международных отношений Одесского национального университета. ИА REGNUM: Какими могут быть последствия размещения ПРО США в Румынии для Украины? Напрямую, непосредственно от ПРО, пожалуй, для Украины...
10 июня 2011
Приднестровье намерено воздействовать на Молдавию через ее "международных партнеров"
Для достижения практических результатов в контексте нормализации отношений с Молдавией Приднестровью целесообразней сосредоточить свои усилия не на контактах с Кишиневом, а на работе с международными партнерами, к совету которых в Молдавии прислушиваются. Как сообщили 12 мая в пресс-службе МИД...
12 мая 2011
В Тюмени открыта мемориальная доска в память о погибших сотрудниках прокуратуры
В преддверии 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у здания прокуратуры Тюменской области состоялась торжественная церемония открытия Мемориальной доски, посвященной памяти сотрудников прокуратуры Тюменской области, отдавших свою жизнь за Отечество. Об этом 5 мая сообщили...
5 мая 2011
Жилье для ветеранов в Татарстане - "не все дома достойные"
Реализация программы обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Республике Татарстан в 2011 году снова находится под вопросом. В некоторых районах республики обнаружены недостатки в строительстве и случаи подтопления домов. "К сожалению, не все дома у нас пока достойные", - заявил...
29 апреля 2011
WikiLeaks: Путин обещал Латвии пограничный договор в обмен на 9 мая
В конце 2004 года тогдашний президент, а ныне премьер-министр России Владимир Путин обещал подписать пограничные договоры с Латвией и Эстонией, если их лидеры приедут на празднование 65-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москву, свидетельствуют материалы WikiLeaks. Согласно...
26 апреля 2011
Участникам Великой Отечественной войны вручат подарки президента Туркмении
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о вручении подарков в честь 66-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент ИА REGNUM. "Администрациям областей, городов и районов, Центральному совету Организации ветеранов войны Туркмении в честь...
23 апреля 2011
Президент Узбекистана распорядился материально поощрить "участников Второй мировой войны"
Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 22 апреля указ "О поощрении участников Второй мировой войны ". Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, документ принят в связи с проведением 9 мая всенародного праздника - Дня памяти и почестей, а также празднованием 66-й годовщины Победы над...
23 апреля 2011
"Миролюбие для НАТО" и "элементарные перебои с топливом": почему парад Победы в Калининграде пройдёт без военной техники?
Власти Калининграда заявили сегодня, 19 апреля, что парад Победы 9 мая в Калининграде пройдет без участия военной техники. Как уточнил и. о. заместителя главы городской администрации по социальным вопросам Алексей Силанов, "такое решение согласовано с верховным главнокомандующим". При этом чиновник...
19 апреля 2011
"Вам заняться более нечем?": калининградский "Руград.Eu" не испытывает негатива от коммерциализации Олега Кошевого
Редакция калининградского информационно-делового портала "Руград.Eu" ответила на вопрос ИА REGNUM о том, насколько корректно публиковать на своём портале рекламу недвижимости с изображением Героя Советского Союза Олега Кошевого, замученного фашистами. Приводим без купюр письмо редактора "Руград.Eu"...
18 апреля 2011
Недвижимость в Калининграде рекламирует герой Великой Отечественной войны Олег Кошевой
Калининградские риэлторы использовали в своей рекламе образ героя Великой Отечественной войны Олега Кошевого, зверски замученного фашистами в 1943 году на Украине. Как передает сегодня, 16 апреля, корреспондент ИА REGNUM, анимационный рекламный модуль с изображением героя Советского Союза Олега...
16 апреля 2011
В Ульяновской области ветеранов войны обеспечивают санаторно-курортным лечением
Более 70% ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц прошли в этом году комплексное медицинское обследование. Эта информация была озвучена на очередном заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Дней воинской Славы, посвященных 66-й годовщине Великой Победы...
12 апреля 2011
Признавать свою страну виновной за Отечественную войну - плевать в лицо народу: ветеран из Казани
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России опубликовал предложения "Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении". В документе вина за развязывание Второй мировой войны и организацию геноцида была возложена на Советский Союз...
8 апреля 2011
На Алтае участнику Великой Отечественной вручена награда "За оборону Москвы"
Сегодня, 1 апреля, участнику Великой Отечественной войны 94-летнему жителю Бийска Хакиму Хабибрахманову вручена боевая награда: медаль " За оборону Москвы ". Награда нашла героя спустя шестьдесят семь лет. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Алтайского края по образованию и делам молодежи, Хаким...
1 апреля 2011
Победители не жалуются: чебоксарец-фронтовик отметил 95-летие
По статистике, до 95 лет доживает менее 1% населения планеты. А если этот долгожитель - участник Финской и Великой Отечественной войн - то это практически феномен. 95 лет исполнилось феноменальному человеку - чебоксарцу Александру Викторовичу Тимофееву, кавалеру орденов Отечественной войны, Славы...
21 марта 2011
В Татарстане обеспечение жильем ветеранов снова находится под вопросом
Сроки сдачи домов в республике для ветеранов Великой Отечественной войны могут быть сорваны. Строительство может не завершиться даже к 9 мая. Об этом стало известно на очередном совещании в Кабинете министров РТ по вопросам обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и переселения...
4 марта 2011
"Винных войн не планируется": посол РФ рассказал молдаванам о приоритетах внешней политики России
Сегодня, 21 февраля, из пресс-службы посольства России в Кишиневе в редакцию ИА REGNUM поступили тезисы выступления посла России в Молдавии Валерия Кузьмина на состоявшейся в кишиневском Международном свободном университете (ULIM) публичной лекции, на тему "Приоритеты российской внешней политики на...
21 февраля 2011
Чувашские прокуроры в 2010 году восстановили жилищные права 45 ветеранов
В 2010 году в Чувашии в ходе прокурорских проверок восстановлены жилищные права 45 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также членов их семей, которым территориальные органы соцзащиты необоснованно отказали в предоставлении социальных выплат на приобретение жилья. Об этом ИА REGNUM...
9 февраля 2011
В Татарстане будут строить жилье из расчета "один метр на человека"
В 2011 году в республике предполагается ввести в строй 2 млн 390 тысяч кв. метров жилья, далее увеличить ввод до 2 млн 490 тысяч кв. метров, а к 2019 году выйти на объемы из расчета "1 кв. метр на одного человека". Пока этот показатель в Татарстане составляет 0,53-0,54 кв. метра на человека. Обо...
4 февраля 2011
За "советскую оккупацию" Россия расплачивается с Румынией Приднестровьем: обзор СМИ Приднестровья
Референдум в Южном Судане: "Мы убедились, что принцип территориальной целостности больше ни для кого не является священной коровой". Политический кризис в Молдавии: "После формирования АЕИ-2 Москва сможет более реалистично взглянуть на ситуацию и соотношение сил в регионе". Приднестровское...
18 января 2011
Кризис и радикализация центробежных тенденций: Молдавия, Приднестровье, Румыния в 2010 году
Доминантными факторами общерегионального звучания в Молдавии, Приднестровье и Румынии в 2010 году стали молдавский политический кризис, активизация усилий Запада, в том числе Бухареста, по расширению своего влияния в процессе молдавско-приднестровского урегулирования, а также экономический и...
17 января 2011