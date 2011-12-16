Крушение вертолета с чиновниками на Алтае
Уголовное дело по факту охоты, на которой погиб полпред президента, окончательно прекращено
Кош-Агачский районный суд Республики Алтай по ходатайству обвиняемых прекратил уголовное дело по факту незаконной вертолетной охоты в горах Алтая, в ходе которой потерпел крушение Ми-171 и погибли семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда. Суд должен был повторно рассмотреть это...
16 декабря 2011
В горах Алтая нашли продуктовый контейнер с "Прогресса"
Продуктовый контейнер, который нашли в горах Республики Алтай, оказался грузом с упавшего космического корабля "Прогресс". Как 15 сентября сообщает источник в ракетно-космической отрасли, принадлежность контейнера специалисты установили по номеру на обломках. Металлический фрагмент контейнера с...
15 сентября 2011
Слушание по делу VIP-охоты на архаров в Республике Алтай перенесено на ноябрь
Кош-Агачский районный суд Республики Алтай перенес начало слушаний по делу о браконьерской VIP-охоте на архаров. Как 15 сентября сообщили в суде, решение об этом было принято в связи с болезнью одного из обвиняемых - бывшего вице-премьера республики Анатолия Банных. Его адвокат представил в суд...
15 сентября 2011
Обвиняемых в организации браконьерской VIP-охоты в горах Алтая освободят от наказания
Адвокаты обвиняемых в незаконной охоте на алтайских горных баранов намерены и дальше отстаивать версию о невиновности своих подзащитных. Пока им неизвестно мотивированное решение Верховного суда Республики Алтай, который сегодня, 11 августа, отменил вынесенный ранее Кош-Агачским районным судом...
11 августа 2011
Оправдательный приговор по делу о VIP-охоте отменен (Республика Алтай)
Верховный суд Республики Алтай сегодня, 11 августа, отменил оправдательный приговор по делу об охоте с вертолета на горных баранов аргали, занесенных в Красную книгу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, дело возвращено на повторное рассмотрение в Кош-Агачский районный суд. Напомним, 23 мая...
11 августа 2011
Суд оправдал подозреваемых в охоте на аргали (Алтай)
Сегодня, 23 мая, Кош-Агачский районный суд Республики Алтай оправдал обвиняемых в незаконной охоте на алтайского горного барана предпринимателей Анатолия Банных и Бориса Белинского, а также заместителя директора института экономики и законодательства Москвы Николая Капранова. Об этом сообщает...
23 мая 2011
Приговор по делу о VIP-охоте, в которой погиб полпред президента, вынесут в мае
В слушаниях по делу о незаконной охоте с вертолета на алтайских горных баранов аргали, в результате которой произошло крушение воздушного судна и погибли семь человек, объявлен перерыв до 18 мая. Как сообщили ИА REGNUM в Кош-Агачском районном суде Республики Алтай, в этот день обвиняемые смогут...
14 апреля 2011
Эксперт: Браконьеры стали избегать охоты с вертолетов
В последние годы ситуация с вертолетными охотами в Республике Алтай изменилась в лучшую сторону, заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор проектов Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы ( WWF ) Михаил Пальцын. "Во всяком случае, этой зимой в Аргуте, где постоянно происходили...
14 апреля 2011
Прокурор предлагает освободить от ответственности обвиняемых в VIP-охоте на Алтае
Прокурор Кош-Агачского района Республики Алтай в ходе прений по громкому уголовному делу об охоте с вертолета на краснокнижных животных архаров, в ходе которой погибли семь человек, включая полпреда президента в Госдуме Александра Косопкина, предложил суду приговорить каждого подсудимого к году...
14 апреля 2011
На Алтае идут слушания по делу о незаконной охоте на горных баранов
В незаконной охоте на архаров, занесенных в Красную книгу, принимал участие лично погибший полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин. Об этом заявил заместитель районного прокурора Сергей Пиндык в Кош-Агачском районном суде Республики Алтай в ходе начавшихся слушаний по делу о...
13 апреля 2011
"Сибирскую монету" еще не видно: обзор СМИ Алтайского края
Обзор СМИ Алтайского края с 12 по 16 июля 2010 года Регулировщики. "Сибирскую монету" еще не видно. Анатолий Банных: "У нас не было шансов там не оказаться". У сельхозпроизводителей появился еще один инструмент защиты интересов. "Здоровое поколение" остается без здорового питания. "Совершенству нет...
16 июля 2010
Хочу, чтобы скорее была поставлена точка: алтайский бизнесмен о деле об архарах
Алтайский бизнесмен и бывший заместитель председателя правительства Республики Алтай Анатолий Банных, проходящий по делу о крушении вертолета в Республике Алтай 9 января 2009 года (дело об архарах), 14 июля распространил открытое заявление. В нем он обнародовал свою позицию по данному делу и...
15 июля 2010
Бывшему вице-премьеру Республики Алтай предъявлено обвинение в незаконной охоте
Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте в рамках расследования уголовного дела по факту катастрофы вертолета Ми-171 на территории Кош-Агачского района Республики Алтай пассажиру вертолета - бывшему заместителю председателя правительства Республики Алтай...
14 июля 2010
Алтайский бизнесмен продемонстрировал, что от следствия не бегает
Анатолий Банных, проходящий по делу о крушении вертолета в Республике Алтай 9 января 2009 года, 14 июля провел в Барнауле пресс-конференцию. Объявленный в федеральный розыск опальный предприниматель продемонстрировал, что от следствия никто не бегает, пишет ИА "Амител". В город он прибыл для того...
14 июля 2010
Крестьяне и чиновники ведут битву за урожай: обзор СМИ Алтайского края
Обзор СМИ Алтайского края с 5 по 9 июля 2010 года Крестьяне и чиновники ведут битву за урожай. Специалисты края шокированы масштабами сноса исторических памятников в Бийске. Охота пуще неволи: Кому выгодно уголовное преследование участников алтайской VIP-охоты. Треугольный квадрат. В Новоалтайске...
9 июля 2010
Следователи продолжают искать Банных, даже вручив ему повестку (Алтай)
Следователь Грязнов вручил Анатолию Банных, проходящему по делу о крушении вертолета в Республике Алтай 9 января 2009 года, повестку, по которой он должен явиться в следственное управление 14 июля. Как сообщает ПолитСибРу, повестка передана 2 июля в московской больнице им. Сеченова, где Банных...
6 июля 2010
Кому выгодно уголовное преследование участников алтайской VIP-охоты
В Алтайском крае на слуху дело "архаров". Новой поворот оно получило после объявления в федеральный розыск по делу о крушении вертолета в Республике Алтай 9 января 2009 года Николая Капранова и Анатолия Банных. Примечательно, о самой трагедии СМИ пишут по-разному, выдвигая свои версии событий. Свою...
6 июля 2010
"МК" признался в преувеличениях при описании крушения вертолета на Алтае
"Московский комсомолец" уточнил 29 июня, что опубликованная на прошлой неделе статья "Три дня в аду", посвященная крушению вертолета в Горном Алтае 9 января 2009 года, "содержит элементы преувеличений и художественного вымысла". По сообщению издания, это произошло потому, что статья Юлии Калининой...
29 июня 2010
Путина превратили в Калиостро: обзор СМИ Алтайского края
Обзор СМИ Алтайского края с 21 по 25 июня 2010 года Путина превратили в Калиостро: премьер одновременно оказался в Москве и на Алтае. Алтайские единороссы предлагают изменить принцип формирования Заксобрания по партспискам. Чтоб медом не казалась. Александр Назарчук: "Я никому не говорил, что...
25 июня 2010
Давлением на подзащитных назвала адвокат объявление федрозыска по делу "архаров"
На пресс-конференции в Москве 23 июня Жанна Пронина, адвокат Анатолия Банных, Николая Капранова и Бориса Белинского, заявила, что статья, по которой проходят ее подзащитные по делу об "архарах", относится к небольшой тяжести. Поэтому заключение под стражу невозможно, пишет ИА "ПолитСибРу"...
24 июня 2010