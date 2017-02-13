Заал Анджапаридзе
Последние публикации
Чем ответит Россия на безвизовый режим ЕС для Грузии?
Официальный Тбилиси заявляет, что безвизовым режимом могут пользоваться и жители Абхазии и Южной Осетии. И хотя официоз непризнанных международным сообществом регионов поспешил ответить отказом, есть обоснованное предположение, что какая-то часть населения этих регионов все же воспользуется этой...
13 февраля 2017
Чего ждать России от выборов в Грузии?
Несмотря на показное безразличие Москвы к предстоящим 8 октября парламентским выборам в Грузии, было бы политической наивностью считать, что для нее результаты грузинских выборов малозначительны. «Мы надеемся, что 8 октября не завершится сенсационными результатами, так, как британский референдум...
2 сентября 2016
В Грузии готовятся противостоять «мягкой силе» России
Несмотря на некоторую разрядку в российско-грузинских отношениях после смены власти в Тбилиси, антироссийский дискурс все же не исчез из грузинской политики, что вполне понятно, поскольку не исчезли фундаментальные противоречия между двумя государствами, вызванные всем известными причинами. Похоже...
6 марта 2016
Россия — Грузия: Запоздалая отповедь
Россия в лице замглавы МИД РФ Григория Карасина в первый раз за последние три года обвинила Грузию в антироссийской риторике. В интервью грузинской телекомпании «Рустави-2» 9 декабря Карасин заявил, что со стороны некоторых официальных представителей власти Грузии, особенно министра обороны Тинатин...
14 декабря 2015
Из грузинской оперы в грузинскую политику?!
В последние годы в Грузии установилась новая политическая тенденция. Люди, набравшие солидный социальный капитал благотворительностью и иными социально значимыми проектами, успешно превращают этот капитал в политический. Всемирно известный грузинский оперный бас Паата Бурчуладзе все более прозрачно...
3 декабря 2015
Кто быстрее: Грузинские элиты в поиске новой точки равновесия
Недавние кадровые изменения в правительстве Грузии создали своеобразный баланс сдержек и противовесов внешнеполитических приоритетов между ключевыми министрами. Министр обороны Тинатин Хидашели неуклонно наращивает прозападную и антироссийскую риторику. Во время недавней встречи с латвийским...
11 сентября 2015
Тарифы — возмутители спокойствия в Грузии
Еще свежи в памяти социальные и политические волнения в Армении, вызванные волюнтаристским решением властей повысить тарифы на электроэнергию с 1 августа. Не исключено, что подобное может произойти и в Грузии после того, как стало известно об аналогичном решении властей. После резкой девальвации...
27 июля 2015
Нарастает ли в Грузии «евроскептицизм»
Тема нарастания в грузинском обществе скептицизма в отношении Евросоюза и западных ценностей стала сравнительно активно обсуждаться после российско-грузинской войны августа 2008 года. До последнего времени эти обсуждения не выходили за рамки экспертных форумов, «круглых столов» и редких публикаций...
28 июня 2015
Грузия: правительственная «карусель» со взглядом на Запад
1. Военный феминизм Парламент Грузии в ночь на 9 мая выразил вотум доверия обновленному составу правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а также программе правительства. После июля прошлого года, когда депутаты в последний раз утвердили правительство, его состав...
13 мая 2015
Страсти вокруг восстановления справедливости в Грузии
Два резонансных убийства известных обществу личностей, происшедшие в относительно короткий период времени, всколыхнули общественность и серьезно пошатнули позиции и авторитет властей. В январе известный общественный активист Юрий Вазагашвили погиб на могиле сына в результате взрыва подложенной под...
20 апреля 2015
Украинские уроки Грузии и грузинские для Украины
Состоится ли грузинский «Евромайдан»? Организованную бывшей правящей партией «Единое Национальное Движение» (ЕНД) акцию протеста 21 марта в центре Тбилиси с требованием отставки правительства председатель ЕНД экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил с «Евромайданом» Украины. Саакашвили...
26 марта 2015
Перспективы появления в Грузии новой политической альтернативы
Последние месяцы оказались весьма напряженными для правящей коалиции «Грузинская Мечта» (ГМ). Коалиция, и особенно ее ведущая сила, партия ГМ, испытывали вызовы политического, социально-экономического и психологического порядка. Одним из острейших вызовов стало резкое падение курса национальной...
15 февраля 2015