Официальный Тбилиси заявляет, что безвизовым режимом могут пользоваться и жители Абхазии и Южной Осетии. И хотя официоз непризнанных международным сообществом регионов поспешил ответить отказом, есть обоснованное предположение, что какая-то часть населения этих регионов все же воспользуется этой возможностью.

Главный вопрос однако состоит в том, чем же ответит Россия на этот шаг ЕС, носящий, кроме всего прочего, и явный политический контекст. Предоставление безвизового режима призвано еще сильнее отдалить Грузию от того информационно-культурного, ментального и политико-экономического влияния России, которое испытывает значительная часть населения страны. Соответственно, вопрос, каким же будет визовый режим между Россией и Грузией после этого шага ЕС, напрашивается сам собой.

Российский президент Владимир Путин дважды заявил, что не исключает возобновления безвизового режима для граждан Грузии, поскольку Москва видит «определенные сигналы со стороны правящих структур Грузии». Однако, заявляя, что Россия остается открытой для работы с Грузией по отмене виз, Москва тем не менее придерживается «политики увязок».

Президент Путин ясно дал понять, что Москва увязывает отмену визового режима с вопросами безопасности. «Очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы с терроризмом, чтобы этот безвизовый режим не наносил ущерба нашей безопасности», — подчеркнул он. Однако выяснилось, что сотрудничество в области безопасности, которое, по некоторым источникам, и так ведется между спецслужбами двух стран, — недостаточное условие для отмены визового режима.

ИА ОСинформ Митинг в Цхинвале 21 августа 2008 года, посвящённый окончанию войны

Россия, в лице замглавы МИД РФ Григория Карасина, озвучила еще одно условие Москвы. Это условие включает в себя восстановление дипломатических отношений. Россия почему-то настаивает, что для получения безвизового режима Грузия должна пройти примерно тот путь, который прошла при работе с Евросоюзом. Намерение России понятно. Восстановление дипотношений между государствами, прерванных после пятидневной войны в августе 2008 года, фактически означало бы примирение Тбилиси с послевоенной реальностью, к чему его призывает Россия. Однако такой поход лишь способствует расхолаживанию отношений между странами. Более того, российская политика «увязки» отмены визового режима с вышеназванными уступками со стороны Тбилиси не даст желаемых для России результатов в обозримом будущем. Восстановление дипотношений при нынешнем «статус-кво» с Абхазией и Южной Осетией практически невозможно, так же, как и предлагаемые Москвой масштабы сотрудничества в области безопасности.

Кроме того, соперничество Запада и России на постсоветском пространстве диктует Москве пересмотр прежних жестких подходов для того, чтобы повысить свою привлекательность в Евразии.

Более того, с отменой визового режима Россия в значительной степени снизила бы международную критику в свой адрес, которую она получает из-за Грузии. Следует отметить, что Грузия давно уже в одностороннем порядке отменила визы для граждан России, и они могут находиться в стране в течение года. По данным МВД Грузии, в январе 2017 года в Грузии побывало 62,1 тыс. граждан России, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. По данным ведомства, число россиян, побывавших в стране в первом месяце этого года, увеличилось на 40,3%, по сравнению с январем 2016 года. В 2016 году Грузию посетили 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%). По количеству граждан, посетивших Грузию, Россия занимает четвертое место после Азербайджана, Турции и Армении.

Хотя Россия по мере потепления двусторонних отношений с 2012 года существенно облегчила условия получения гражданами Грузии российских виз, все же наличие визового режима остается проблемным и болезненным вопросом российско-грузинских отношений, препятствующим дальнейшей их нормализации. Не соответствует действительности утверждение, будто отмена российских виз не представляет особого интереса для граждан Грузии, если учесть, что в России, по разным данным, проживает до 700 тысяч грузин, имеющих на родине родственников, желающих поехать в Россию, не говоря уже о других факторах.

Bordzgor Панкисское ущелье

Как известно, решение российского руководства о введении на российско-грузинской границе визового режима вступило в силу 5 декабря 2000 г. Кроме прочих факторов, формальным мотивом решения стало отсутствие взаимопонимания и сотрудничества с Тбилиси по пресечению проникновения чеченских боевиков с территории Грузии в Россию и пребывание в Грузии чеченских информационных и других структур. Надо сказать, тогда поддержка чеченского сопротивления была своеобразным ответом грузинских властей на поддержку Россией сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии. Однако на данном этапе эту проблему можно считать практически исчерпанной. Вышеупомянутые чеченские структуры в Грузии давно уже прикрыты, и просачивание боевиков в Россию через грузинскую границу, если и случается, носит единичный характер. С точки зрения безопасности, ситуация в Панкисском ущелье, где когда-то базировались отряды чеченских боевиков, улучшилась в сравнении с той, которая была в 2000 году. Несмотря на периодические обвинения Грузии в потакательстве боевикам, российская сторона пока каких-то веских тому доказательств публично не представила. А что касается вопроса возвращения боевиков Исламского Государства (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Грузия никогда не отказывалась от сотрудничества с Россией в тех масштабах, которые позволяют существующие реалии.

Вряд ли жесткая позиция Москвы в визовом вопросе, особенно после известного решения Евросоюза, укрепит позиции лояльных к России сил в Грузии. С их стороны были ожидания, что Россия опередит ЕС с отменой визового режима, и это отзовется соответствующим эффектом в грузинском обществе. С другой стороны, отмена Россией визового режима с Грузией, без каких-либо предварительных условий, была бы позитивно воспринята как на Западе, так и на постсоветском пространстве, стала бы хорошим примером рациональной политики.

Кроме того, безвизовый режим с Россией, параллельно безвизовому режиму с ЕС, стал бы своего рода лакмусовой бумажкой для выявления настроений и предпочтений грузинского общества. Можно будет просто сравнить количество и частоту посещений в обе стороны.

В части российского истеблишмента медленно, но верно вызревает мнение, что Россия должна стать более привлекательной для ее ближнего зарубежья в условиях конкуренции интеграционных процессов ЕС и России. Этот процесс особенно выражен в Грузии. Предоставление безвизового режима Грузии в какой-то степени вписывается в этот процесс. Соответственно, отставание России в этом процессе чревато для нее ослаблением ее влияния на постсоветском пространстве.