Вячеслав Крачун
Последние публикации
Гагаузия, например: автономия гагаузов Молдавии вдохновляет венгров Румынии
Модель Гагаузии стала одним из прототипов при разработке концепции об автономном статусе Секейского края (Ţinutului Secuiesc) — населённой преимущественно венгерским населением территории нескольких уездов Румынии. Как сообщает румынский телеканал B1, соответствующий проект закона зарегистрировал в...
9 января 2018
«Зачем гагаузам автономия? Зачем молдаванам государство?»
8 декабря исполнилась очередная годовщина подписания президентами России, Украины и Белоруссии т.н. Беловежского соглашения. Лидеры трёх осколков СССР своими подписями признали прекращение существования Советского Союза как «субъекта международного права и геополитической реальности» и договорились...
16 декабря 2015
Русско-турецкий развод: как защитить интересы «гагаузского ребёнка»?
Громкие международные события всегда разделяют людей на сторонников и противников чего бы то ни было. Однако это разделение, как правило, носит скоротечный и формальный характер, уступая по степени воздействия на общественные настроения внутриполитическим проблемам. Конфликт между Россией и Турцией...
28 ноября 2015
Евразийская Гагаузия, как площадка для взаимодействия России и Турции
ИА REGNUM публикует текст выступления экс-советника башкана Гагаузии, политолога Вячеслава Крачуна на международной конференции «Вызовы и угрозы для региональной безопасности на Ближнем Востоке и Кавказе: внешние факторы и внутренние противоречия» (Анкара, 8−9 сентября 2015 года). Если говорить о...
9 сентября 2015
Зачем Молдавии независимость?
Независимой Молдавии исполнилось 24 года. Первое, что хочется сделать в связи с этим, — поставить жирные кавычки на слове «независимая». Вряд ли кому-то нужно объяснять, почему. Наши власти работают по инструкциям и программам своих внешних спонсоров, а мнение молдавского общества давно отсутствует...
27 августа 2015
Ну что, доигрались?
В августе текущего года российский Центр политических технологий «ПолитКонтакт» провёл на территории Гагаузии социологическое исследование, направленное на выяснение внешнеполитических приоритетов местного населения. Результат в этой части никого не удивил — 65% гагаузов выступают за интеграцию в...
15 октября 2013