Модель Гагаузии стала одним из прототипов при разработке концепции об автономном статусе Секейского края (Ţinutului Secuiesc) — населённой преимущественно венгерским населением территории нескольких уездов Румынии. Как сообщает румынский телеканал B1, соответствующий проект закона зарегистрировал в день последней в минувшем году сессии Палаты депутатов румынского парламента депутат от Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Кулчар Терза Йозеф.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

По информации портала Adevărul.ro, депутат ДСВР в сентябре 2017 года находился с ознакомительным визитом в Гагаузской автономии. По данным источника, это уже не первая подобная инициатива венгерского сообщества. Ранее уже выдвигались два законопроекта, касающиеся этого вопроса, но они были отклонены под предлогом «грубых нарушений Конституции Румынии».

Gagauzia.md Герб Гагаузии

В пояснительной записке депутат отмечает, что венгерское сообщество, составляющее большинство населения Секейского края, добивается территориальной автономии своего региона в соответствии с международными документами и имеющейся в этой области практикой других государств. Среди примеров действующих автономий депутат упомянул как автономные территории Евросоюза, вроде Южного Тироля (Италия) и Аландских островов (Финляндия), так и АТО Гагауз Ери в составе Республики Молдова.

В приложении к самому законопроекту приводится список из 149 городов и коммун региона, многие из которых обратились к парламенту и правительству Румынии с петицией, в которой призвали власти создать новый административный регион «который будет назван Секейский край и в состав которого войдут все приведённые населённые пункты». По предложению автора инициативы, данный регион должен получить автономный статус на основании органического закона, который предстоит принять парламенту.

Andrein Этническая карта Румынии

Секейский край (венг. Székelyföld, рум. Ținutul Secuiesc) — территория в центральной части Румынии, состоящая из большей части уездов Ковасна, Харгита и Муреш, в которых большинство населения (за исключением Муреша) составляют венгероязычные граждане. Своё название территория получила от самоназвания местных жителей секеев — субэтнической группы венгерского этноса, проживающей в Трансильвании. Всего в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% от общего населения страны.

В сентябре 2009 года в городе Одорхейул-Секуйеск представители населения и большинства органов местных властей трёх уездов провели съезд, на котором провозгласили автономию Секейского края. Официальный Бухарест не признал решение съезда.

Petru suciu Румынские венгры

Вячеслав Крачун, политический обозреватель Nokta