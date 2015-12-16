8 декабря исполнилась очередная годовщина подписания президентами России, Украины и Белоруссии т.н. Беловежского соглашения. Лидеры трёх осколков СССР своими подписями признали прекращение существования Советского Союза как «субъекта международного права и геополитической реальности» и договорились о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

sledstvie-online.ru Беловежское соглашение

Многие жители постсоветского пространства, в том числе Гагаузии относятся к Беловежскому соглашению, как к «сговору» и «акту предательства». Такая оценка понятна — у людей без их спроса «отняли» страну, лишили стабильности, обрекли на испытания. Но справедливости ради нужно сказать, что-то Соглашение было скорее «свидетельством о смерти», нежели самим убийством. На момент подписания документа уже практически завершился «парад суверенитетов», то есть практически все союзные республики объявили сперва о своём суверенитете (в том числе сама РСФСР), а потом и выходе из состава СССР.

К тому времени уже больше года существовала Гагаузская Республика. По решению Съезда народных депутатов 19 августа 1990 г., это самопровозглашённое государство объявлялось независимым от Молдавской ССР, но остающимся в составе Советского Союза. Но несмотря на формальную связь с Союзом, вряд ли участники того исторического Съезда всерьёз воспринимали этот момент как определяющий для политического будущего Гагаузии. В обществе нарастало понимание, что СССР больше не существует, что за этой аббревиатурой стоит великое (в равной мере трагическое и триумфальное) прошлое, но непонятное настоящее и совсем уж фантомное будущее.

Понимание, какой будет судьба самой Гагаузской Республики, тогда тоже было далёким от однозначного. Но, по крайней мере, существовавшие на то время политические обстоятельства, реакция Кишинёва и ресурсы Комрата, давали возможность просчитывать пути развития. Сложности, риски и вызовы, стоявшие перед ГР, в отличие от стоявших перед разваливающимся СССР, были более ясны. Это значит, что лидеры гагаузского народа не находились в прострации и не пускали ситуацию на самотёк, а двигались к намеченным целям осознанно и целенаправленно. А все цели сводились к одному — закрепить государственность гагаузского народа.

Дальнейшая история известна. Политическим преемником СССР стало СНГ — союз государств, между которыми подписаны тысячи документов, большинство из которых практически не имеют реального влияния на жизнь. В рамках Содружества большинство стран предпочитают развивать связи с двумя-тремя соседями, поскольку, по объективным причинам, «связи по интересам» более прагматичны и выгодны, нежели Соглашения, формально объединяющие всех членов СНГ. У Молдавии много мотивов развивать близкие отношения с Россией, Украиной, Белоруссией. Но что такого связывает нас, например, с Таджикистаном, чтобы состоять с этой страной в одной межгосударственной структуре? СНГ имеет сегодня большое значение для стран постсоветского пространства. Но нужно признать, что одной из главных его целей было признание бывшими республиками СССР в глазах друг друга собственной независимости. Бывшие партнёры, сказали друг другу «давай останемся друзьями».

Что касается Гагаузской Республики, то её развод с Молдавией, как известно, так до конца и не оформился. Просуществовав чуть более четырёх лет самостоятельно, 24 декабря 1994 г. ГР вошла в конституционное поле Республики Молдова в виде АТО Гагаузия. Существуют разные точки зрения относительно оправданности создания Гагаузской автономии, причём, как в Кишинёве, так и в Комрате. Весь спектр мнений на этот счёт имеет право на существование, как и сами дискуссии. Но можно выделить два момента, вокруг которых должен быть найден консенсус и которые не должны подвергаться пересмотру: 1. Гагаузия — это форма государственного самоопределения гагаузского народа в рамках суверенной Республики Молдова. 2. Создание Гагаузии — необратимый факт, который может и должен сослужить пользу для Республики Молдова.

В конце ноября этого года в Кишинёве прошли дебаты, посвящённые развенчанию существующих мифов о Гагаузии. Одним из выступающих был молдавский политик Оазу Нантой, который задал аудитории провокационный вопрос: «зачем гагаузам автономия?». Он напомнил, что Гагаузия создавалась для защиты культурных прав и развития родного языка. «Но гагаузы продолжают говорить по-русски и хотят учить своих детей на русском языке. Это Гагаузская автономия?» — задался вопросом Нантой. В ответ тут же прозвучала реплика из зала: «А чего добились молдаване за 25 лет? Никто же не спрашивает, зачем создавалась независимая Молдавия».

Гагаузы вслух не спрашивают, но все всё прекрасно понимают. Спустя четверть века независимости мы не понимаем, в чём наша независимость, мы лишились социальной стабильности, мы не приобрели национальную культуру. Определённо, независимость нужна не ради таких плодов.

И всё же, вопрос Нантоя не только провокационный, но и бессмысленный. Потому что факт признания Гагаузии, как и независимости РМ, случился, и определять целесообразность этих событий задним числом никакого толка нет. Тут другое важно: в какой мере мы использовали полученный шанс, и есть ли политическая воля на будущее сделанного исторического выбора?

В молдавском обществе всё чаще звучит мнение, что молдаване не справились с самоуправлением и проект «Республика Молдова» пора закрывать, как неудачный. Среди гагаузов такие оценки в отношении АТО Гагауз Ери — скорее исключение. Даже несмотря на очевидные социальные и экономические сложности, мало кто из жителей Гагаузии допускает мысль, что «всё это было зря».

Возможно, сейчас прозвучит спорное утверждение, но молдаванам собственное государство досталось скорее в качестве наследства от умирающего родителя. Гагаузы в том завещании прописаны не были, и им пришлось доказывать свои права на буджакские земли. Отсюда и более трепетное отношение к автономии. Хотелось бы, чтобы молдаване извлекли из этого полезный для своей страны урок.

Вячеслав Крачун, экс-советник башкана (главы) Гагаузии — для ИА REGNUM