Громкие международные события всегда разделяют людей на сторонников и противников чего бы то ни было. Однако это разделение, как правило, носит скоротечный и формальный характер, уступая по степени воздействия на общественные настроения внутриполитическим проблемам. Конфликт между Россией и Турцией из-за сбитого бомбардировщика СУ-24, похоже, станет исключением для некоторых граждан Молдавии, а именно, жителей Гагаузской автономии.

www.clglife.org Потерянная игрушка

Смерть русского пилота от турецкой ракеты в далёких горах Латакии не могла оставить гагаузов равнодушными. Сказать, что это похоже на переживание ребёнка от развода родителей, возможно, будет преувеличением. Но Россия и Турция для Гагаузии — действительно в каком-то смысле политические родители или, если угодно, опекуны. Нельзя не принимать во внимание экономическую зависимость региона от каждой из этих стран. В Гагаузии нет такой семьи, члены или родственники которой не зарабатывали бы на подмосковных стройках или домработниками в Стамбуле. Есть, наконец, цивилизационное измерение этого конфликта. Гагаузия совместила в себе интересы Тюркского и Русского миров, став маленьким осколком каждого из них.

Поэтому, если для большинства жителей Молдавии российско-турецкий конфликт стал предметом кухонных и форумных обсуждений, то для гагаузов он стал настоящей дилеммой, которая может стать фактором внутренней политики.

Возникшая ситуация требует от Комрата выработки особого отношения к случившемуся. Это не должно быть равнодушие и подчёркнутая отстранённость в стиле «это не наша проблема, и решать её должны исключительно стороны конфликта». Но и открытая солидарность с одной из сторон принесёт лишь вред.

Гагаузия со своим опытом урегулирования конфликта с Республикой Молдова, имеет неосвоенный потенциал переговорного медиатора, который можно было бы использовать сегодня.

Комрат всегда призывал Кишинёв проводить политику нейтралитета. Похоже, что сейчас наступил момент, когда сама Гагаузия должна продемонстрировать своё умение быть нейтральной. Но это должен быть активный нейтралитет. То есть, не просто «политика неприятий чьей-либо стороны», но генерирование позитивных инициатив, формирующих взаимозависимость российских и турецких интересов в регионе. Это могут быть самые разнообразные варианты — от совместных культурных событий до выгодных инвестиционных проектов, от усилий общественной дипломатии до официального посредничества.

Стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев вызвался помирить Россию и Турцию. Безотносительно того, удастся ли Алиеву исполнить задуманное, ему уже можно записать в заслугу улучшение имиджа своей страны. Если Гагаузия выступит с аналогичной инициативой, это, конечно же, не заставит Путина и Эрдогана пожать друг другу руки, но это привлечёт мировое внимание к Гагаузии и заодно подчеркнёт, что ожидания близких для Москвы и Анкары союзников связаны именно с мирным сценарием развития конфликта.

Гагаузы и Гагаузия остаются сегодня одной из немногочисленных тем, которые продолжают объединять Россию и Турцию. К слову, в отношении исторических российско-турецких конфликтов, Гагаузия со своей примиряющей миссией в определённом смысле справилась. По крайней мере, на своей территории.

В Вулканештском районе расположен памятник в честь победы армии Румянцева над турками в знаменитой Кагульской битве русско-турецкой войны 1768−1774 гг. Монумент представляет из себя 25-метровую колонну, увенчанную чугунной капителью с православным крестом над опрокинутым полумесяцем. Более разъединяющего символа для русских и турок сложно себе представить. И тем не менее, гагаузы попытались (и отчасти им это удалось) придать этому объекту противоположный символизм. Каждое лето местная администрация и представители общественности организуют у колонны поминальное мероприятие, чтят память погибших почти два с половиной столетия назад и говорят о важности мирного диалога сегодня.

Гагаузы, в силу исторических причин тесно связанные с русскими и турками, имеют право и должны быть услышаны и в сегодняшнем конфликте. Глобальных проблем это не решит. Но это стоит сделать хотя бы ради того, чтобы послы России и Турции, числящиеся среди первых гостей на всех важных мероприятиях в автономии, могли вести комфортный диалог. Чтобы соседство в Комрате культурного центра «Русский мир» и школы имени Эрдогана, которую планирует построить правительство Турции, не вызывало чувства неловкости. Чтобы, даже если во всём мире русские и турки будут непримиримыми врагами, в Гагаузии они могли бы сохранить свои партнёрские отношения. Пусть аналогия с родителями и детьми натянута, но это необходимо сделать в интересах самой Гагаузии.

Вячеслав Крачун, экс-советник башкана (главы) Гагаузии — для ИА REGNUM