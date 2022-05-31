Владимир Зорин
Последние публикации
Перепись населения: Россия немного приросла людьми
Опубликованы первые, предварительные итоги Всероссийской переписи населения в сроки, которые планировались ранее — это важно, это значит, что работа идет в плановом порядке, с серьезным анализом и перепроверкой имеющихся данных. Главное, что сразу может отметить читатель — рост численности...
31 мая 2022
Урегулирование азербайджано-армянских стычек в Москве выделяет роль бизнеса
На днях совершилось то, чего ожидать до сих пор не приходилось. Как сообщили информационные агентства, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных столичных районах произошло несколько...
26 июля 2020
Что хотели жители НАО сказать протестным голосованием по Конституции России
Не могу сказать, что ситуация с голосованием в Ненецком автономном округе по поправкам к Конституции оказалась неожиданной для этнополитологов. Было ясно, что отношение избирателей к проекту объединения регионов отразится на голосовании по проекту нового Основного закона. Однако масштабы этого...
13 июля 2020
Отказ от амнистии для Донбасса – ошибка команды Зеленского
Ряд средств массовой информации сообщил о том, что представители команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявили об отказе от амнистии всех участников вооруженного конфликта в Донбассе. У всех людей, которые хотят мира на этой многострадальной земле, эта весть вызвала тревогу...
24 июля 2019
Национальные конфликты убрали с улицы – это главное!
Президент России Владимир Путин начинает четвертый срок. Любой на его месте при переизбрании мог бы внести серьезные коррективы в свою политическую и экономическую стратегию или ограничиться точечной настройкой. Скажу о той сфере, которую знаю: национальных и этноконфессиональных отношениях. Как мы...
19 июня 2018
Кравчук между Минском и Будапештом
Внимательно прочитал суждение бывшего президента Украины Леонида Кравчука о дальнейшей судьбе Минского процесса. При всём неоднозначном отношении к его инициативам хочется верить, что Кравчук исходит из искреннего желания прекратить кровопролитие и видит слабую надежду на достижение этой цели. «Как...
8 января 2018
Партийные праймериз – яркое подтверждение развития парламентаризма в России
27 апреля наша страна отметит День российского парламентаризма. Напомним читателям, что в этот день в 1906 году в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце открылось первое заседание Государственной думы Российской империи, появление которой на свет стало соответствующим ответом российского императора...
26 апреля 2016