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Не могу сказать, что ситуация с голосованием в Ненецком автономном округе по поправкам к Конституции оказалась неожиданной для этнополитологов. Было ясно, что отношение избирателей к проекту объединения регионов отразится на голосовании по проекту нового Основного закона. Однако масштабы этого негативного отношения эксперты недооценили.

Сейчас важно всесторонне проанализировать причины и последствия этого прецедента. Прежде всего, следует согласиться, что те, кто поставил галочку на бюллетене в квадрате «нет», высказались не против поправок к Конституции, а продемонстрировали свои сомнения по поводу целесообразности объединения НАО и Архангельской области. Напомним, что президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в голосовании. «Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда», — отметил он в своем заявлении. Эти слова как нельзя относятся к ситуации в Ненецком автономном округе. Очевидно, что успех протестного голосования даже в одном регионе вдохновит многие политические силы. Можно ожидать новых акций протеста на этой территории, и не только там. Поэтому сейчас крайне важно выработать гибкую стратегию, поразмышлять и извлечь уроки из происшедшего. А главное, не ставить точку в этом проекте.

Во-первых, нужно отметить, что целесообразность укрупнения регионов страны известна и у экономистов, прежде всего, не вызывает сомнения. Однако с политической точки зрения — это далеко не однозначный процесс. Любое укрупнение является ломкой системы управления, и это есть зачастую болезненное событие не только для элиты (в один из своих приездов в ФРГ я, например, был свидетелем демонстрации федеральных служащих против переезда правительства в Берлин), но и для работников всей бюджетной сферы. Особенно, если речь идет о национально-территориальных субъектах Федерации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Во-вторых, не нужно забывать, что в стране уже накоплен положительный опыт интеграции национальных округов в исторически близкие им регионы, коим, безусловно, является и Архангельская область для Ненецкого автономного округа. Вспоминается первый опыт такого объединения — образование Пермского Края. Идея эта возникла ещё в 2000 году. Кстати, основные сомневающиеся были в то время в Перми, а не в Кудымкаре. Я общался с целым рядом скептиков и противников объединения из правительства Пермской области, и у них были свои аргументы. Приступая в 2005 году к процессу объединения с Коми-Пермяцким автономным округом, власти Пермской области изучали весь комплекс проблем этой территории, особенное внимание уделялось вопросам поддержки этнокультурного развития Коми-Пермяцкого АО, гарантиям обеспечения интересов жителей округа в рамках нового территориального образования. Перед голосованием велись активные консультации с общественными организациями как в округе, так и в области. Жителям аргументировано доказывали, что в условиях нового региона уровень благосостояния и возможностей для развития культуры коми-пермяцкого народа только вырастет.

Важно подчеркнуть, что после вхождения в состав Пермского края коми-пермяки получили возможности обеспечить потребности в учебниках для полноценного обучения на родном языке, заработало Коми-Пермяцкое книжное издательство, создан Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, общественные активисты получили бюджетную поддержку для своих инициатив. Появились новые мероприятия, о которых раньше только мечтали. Например, День коми-пермяцкого языка стал официально праздноваться только после создания Пермского края. В уставе Пермского края и сегодня Коми-Пермяцкий округ существует как отдельная административная единица, его развитием в правительстве региона занимается специально созданное министерство по делам округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Сегодня культура коми-пермяков — это визитная карточка Пермского края, инструмент развития для всего региона. Аналогичная работа проведена и при реформировании Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Во всех этих территориях достигнут компромисс, при котором в условиях объединения экономики двух территорий созданы условия для решения социально-экономических задач, а также для сохранения и развития культуры проживающих там народов. Но были и примеры не совсем органичной интеграции национальных округов.

В-третьих, относительно текущей ситуации в Ненецком автономном округе очевидно, что нужно проводить скрупулезную работу, многое начать сначала. Нужно привлечь к дискуссии и сотрудничеству широкие слои лидеров общественного мнения, изучить их настроения, учесть позицию при планировании схемы управления новым регионом. Полагаю, что значительную часть этой работы можно осуществить с участием уже сложившихся в нашей стране институтов гражданского общества. Так, по поручению президента создаются Консультативо-совещательные органы (КСО) по вопросам межнациональных отношений при высших должностных лицах субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Кстати, в Ненецком автономном округе такая комиссия работала под руководством заместителя, а КСО при главах муниципальных образований вообще не создавались.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Большой ресурс имеет Совет при президенте по межнациональным отношениям, соответствующие комиссии Общественной палаты России и регионов. Одна из конституционных новаций требует участия институтов гражданского общества в выработке государственной политики во всех сферах жизни страны. Нельзя допустить, чтобы ошибки, допущенные в НАО, могли повториться в других регионах, чтобы национальная культура народов, гарантированное обновлённой Конституцией право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, стали темой политических спекуляций. История учит, что недооценка национального вопроса может привести к самым неожиданным, в том числе негативным последствиям.

Общественная палата России VII созыва, комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений готовы активно участвовать в том, чтобы конституционные положения о многонациональном народе Российской Федерации, защите культурного наследия, популяризации русской культуры и языка, культуры и языка народов России стали нормой нашей повседневной жизни.

Автор — председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, член исполкома Российского общества политологов