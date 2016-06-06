27 апреля наша страна отметит День российского парламентаризма. Напомним читателям, что в этот день в 1906 году в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце открылось первое заседание Государственной думы Российской империи, появление которой на свет стало соответствующим ответом российского императора Николая II на первую русскую революцию.

armiyaiflot.ru

Для монарха это был непростой шаг. И так, кстати, его воспринимали и в обществе. Весной 1918 года популярная российская газета «Наше Слово» писала о том, что «верховной следственной комиссией, возглавляемой бывшим главковерхом Крыленко, подготовлен ряд процессов против видных деятелей старого режима. Серия процессов откроется процессом Николая II, который будет поставлен в первую очередь. Верховная следственная комиссия делит все царствование Николая II на два периода: до 17 октября 1905 года и после дарования конституции. Преступления бывшего императора за первый период его царствования следственная комиссия игнорирует. Неограниченный монарх, Николай II мог поступать до 1905 года как ему угодно, и в этом отношении с точки зрения закона он является безответственным. Бывшему императору инкриминируется целый ряд преступлений, совершенных им после октября 1905 года, когда он был связан хотя и плохой, но все-таки конституцией. Николаю II ставится в вину переворот 3 июня, когда был изменен избирательный закон в Госдуму…» Как можно видеть, уже сто лет назад большевики рассматривали Государственную думу в качестве важнейшего элемента государственного строя страны и покушение на нее считали государственным преступлением, подлежавшим строгому наказанию. Судьба первого органа российского парламентаризма известна. Она не была простой. Временное правительство, захваченное социалистическими партиями, в борьбе со своими буржуазными оппонентами, контролировавшими Государственную думу, делало ставку на Учредительное собрание. Все, как известно, закончилось на матросе Железняке.

В нашу новейшую историю российский парламентаризм оказался еще раз вписан осенью 1993 года, когда президент Борис Ельцин распустил Съезд народных депутатов. Но это событие дало вторую жизнь Государственной думе, членом которой во второй половине 1990-х годов оказался и автор этих строк. Я был избран председателем комитета по делам национальностей, в котором работали представители всех политических сил Госдумы второго созыва. Именно наш комитет выступил инициатором и организатором первого празднования Дня парламентаризма в современной России. Так что хотелось бы вспомнить, как утверждался этот праздник. 27 апреля 1999 года члены нашего комитета и депутаты от большинства парламентских партий посетили могилу председателя первой Госдумы Сергея Андреевича Муромцева. Однако политиков первого эшелона там не было. После небольшого митинга, на котором также присутствовали несколько депутатов Мосгордумы и ученых МГУ им. М. В. Ломоносова, участники события направились в университет, где состоялся круглый стол на тему «Российский парламентаризм в ХХ веке». Он завершился принятием обращения, в котором было предложено «27 апреля отмечать как День российского парламентаризма», так как его проведение «станет новым стимулом для изучения опыта прошлого и его творческого применения в наше время». Реализуя данный призыв, члены комитета подготовили соответствующий законопроект и в июле 1999 года внесли его в Совет Госдумы. Однако до пленарного рассмотрения он добрался только 26 мая 2000 года, уже в Госдуме третьего созыва. Докладывал законопроект новый председатель комитета Александр Ткачев (тогда он представлял Агропромышленную депутатскую группу). Проект был внесен Иосифом Кобзоном, Владимиром Лукиным, Валентином Никитиным, Владимиром Рыжковым, Александром Ткачевым, депутатами Думы второго созыва Олегом Гонжаровым, Владимиром Зориным, Виктором Ромашкиным, Владимиром Темиржановым. Обсуждение было недолгим и торпедировано депутатом Николаем Коломийцевым от КПРФ, который назвал эту дату «некорректной» и предложил начать отсчет парламентаризма в России с избрания Михаила Романова на царство или земского собора. В итоге за предложение проголосовало 53 депутата, против 31.

Таким образом, в начале 2000-х годов был впервые поставлен вопрос о необходимости отражения на государственном уровне значения парламентаризма в нашей истории. Инициаторы этой идеи исходили из того, что за парламентаризмом — будущее России. Наше общество постепенно начинает осваивать парламентские подходы и мышление, развивается представительная власть. Хотя это идет не просто. Поэтому введение этого дня, говорил я в те дни, позволило бы нам как-то сконцентрироваться на этих проблемах и отметить тяжкий труд законодателя, не только федерального, но и регионального. Критики законопроекта считали, что он не был бесспорным как с правовой, так и с экономической точек зрения. К сожалению, в 2000 году его не удалось принять, во многом «благодаря» критическому настрою коммунистов, либеральных демократов и других политических сил. Характерно, что 366 избранников не голосовали по этому законопроекту, то есть уклонились от высказывания своей позиции. Да в целом и сами парламентарии, наверное, на тот момент еще не осознали перемен в жизни страны, которые пришли с президентом Владимиром Путиным. Но идея учреждения праздника оставила след в общественно-политическом дискурсе. В частности, на Всероссийской конференции «Российский парламентаризм: исторический опыт и современные тенденции развития», которая состоялась в Казани в марте 2006 года, вновь прозвучало, что России нужен День парламентаризма. Эту позицию поддержали первый вице-спикер ГД РФ Олег Морозов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов.

8 июня 2012 года проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1−1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (установление памятной даты России: «27 апреля — День российского парламентаризма)», среди авторов которого значатся такие авторитетные законодатели, как Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, заново представил глава комитета ГД РФ по конституционному законодательству Владимир Плигин. Он отметил, что «за короткий период времени с 1993 года в нашей стране произошли принципиальные перемены: принята всенародным голосованием в 1993 году Конституция России, она объявила права и свободы человека высшими ценностями, тем самым гарантируя новые формы взаимоотношений личности, общества и государства. В стране сформирована демократическая политическая система, многопартийность стала реальностью. Только эффективная партийно-парламентская система способна обеспечить проведение политики большинства и защиту меньшинства… Дополнение памятных дат новой памятной датой — Днем российского парламентаризма — будет содействовать пониманию фундаментальной роли парламента Российской Федерации и законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, а также будет содействовать вовлечению граждан в общественно-политическую деятельность». Не могу не привести результаты голосования — они являются символом неуклонного продвижения нашего общества к единому пониманию истории, любви к своей Родине и возрастающего чувства ответственности за наше общее будущее.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (17 час. 25 мин. 00 сек.)

Проголосовало за – 441 чел.98,0 %

Проголосовало против – 0 чел.0,0 %

Воздержалось – 0 чел.0,0 %

Голосовало – 441 чел.

Не голосовало – 9 чел.2,0 %

Результат: решение принято.

Парламентаризм — это фундаментальная основа демократии. Мировая история свидетельствует о том, что уровень развития и эффективности работы представительных органов власти напрямую связан с успехами демократического государства в укреплении всех сфер политической, экономической и общественной жизни. Опыт России в этом отношении имеет сложную и дискуссионную ретроспективу, но, безусловно, глубокие и прочные исторические корни. Именно парламентарии играют особую роль в решении межнациональных конфликтов, в становлении межконфессионального сотрудничества, в развитии гражданского общества. Сегодня российская представительная власть проходит один из важнейших этапов своей истории, который связан, прежде всего, с повышением роли и значения партий в общественной жизни, ростом их ответственности за настоящее и будущее нашего государства. И это уже находит свое отражение в парламентской жизни страны, в экономических и социально-политических инициативах, в активной деятельности политических объединений по их реализации. В частности, практика предвыборных партийных праймериз — яркое подтверждение необратимости этого процесса.

Автор: председатель комитета Государственной думы по делам национальностей (1996−2000), министр РФ по делам национальностей (2001−2004), доктор политических наук, профессор