



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ряд средств массовой информации сообщил о том, что представители команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявили об отказе от амнистии всех участников вооруженного конфликта в Донбассе. У всех людей, которые хотят мира на этой многострадальной земле, эта весть вызвала тревогу и разочарование. Я разделяю позицию тех экспертов, которые считают, что подобные заявления равнозначны отказу от выполнения Киевом известных Минских соглашений.

Вся мировая практика урегулирования конфликтов (безусловно, при наличии политической воли к прекращению вооруженного противостояния) свидетельствует, что основными условиями достижения мира являются прямые переговоры конфликтующих сторон друг с другом, при возможном участии посредников, а также амнистия участников конфликта с обеих сторон при условии, если они не совершили военных преступлений. Конечно, этими двумя условиями тема не исчерпывается, это явление сложное и требующее комплексного подхода. Однако институт амнистии играет здесь далеко не последнюю роль.

Следует отметить, что институт амнистии имеет тысячелетнюю историю и применялся еще во времена Античности. Учеными была составлена база данных, согласно которой с момента окончания Второй мировой войны и до 2008 года в разных уголках нашей планеты амнистии объявлялись 506 раз. Подобная практика позволила в 1960—1970-х годах урегулировать продолжительный конфликт в Южном Тироле между итальянскими властями и немецкоязычными сепаратистами. Была принята и успешно реализована программа возвращения участников вооруженных формирований к мирной жизни.

СВ ДНР Сгоревшая военная техника ВСУ

Объявление амнистии позволило достичь существенного прогресса в достижении мирного урегулирования в Северной Ирландии в 1990-х годах, а также содействовало прекращению сербско-хорватского вооруженного конфликта и военного конфликта в Македонии в начале 2000-х годов между македонским правительством и албанскими вооруженными формированиями. Практика амнистии успешно применялась и в ходе прекращения военного противостояния в Боснии и Герцеговине.

У России есть и собственный опыт, приобретённый в ходе урегулирования конфликта на Северном Кавказе. Напомню, что 9 февраля 1996 года постановлением Государственной думы России была объявлена амнистия в отношении лиц, участвовавших в противоправных действиях, связанных с вооружённым конфликтом на территории Республики Дагестан в январе 1996 года. 31 марта 1996 года президент России Борис Ельцин подписал Указ №435 «О Программе урегулирования кризиса в Чеченской Республике», в соответствии с котором Государственной думе было рекомендовано безотлагательно принять постановление об амнистии участникам вооруженных действий в Чеченской Республике, не совершившим тяжких преступлений. 12 марта 1997 года была объявлена амнистия в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с вооружённым конфликтом в Чеченской Республике.

Примером такой амнистии является амнистия в связи с принятием Конституции Чеченской Республики (постановление Государственной думы РФ от 6 июня 2003 года). В постановлении об амнистии предписывалось не возбуждать уголовные дела в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе вооруженного конфликта и (или) проведения контртеррористических операций в пределах границ бывшей Чечено-Ингушской АССР, которые отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях либо добровольно сдали оружие и военную технику. Предусматривалось прекращение уголовных дел данной категории и освобождение от отбывания наказания лиц, совершивших такого рода преступления.

Напротив, там, где подобная практика игнорировалась, возникали непреодолимые препятствия для достижения мирного урегулирования. Мирный процесс — это не прогулка по Крещатику тёплым вечером, когда цветут каштаны и в воздухе раздаётся успокаивающее жужжание майских жуков. Хочется надеяться, что официальный Киев откажется от силовой политики, а партия мира, которая все-таки есть и которая всё активнее заявляет о своей позиции, достигнет определенных успехов.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

В этой связи, на мой взгляд, заслуживают самой широкой поддержки гуманитарные инициативы Виктора Медведчука, в том числе направленные на достижение скорейшего обмена пленными и насильственно удерживаемыми лицами между конфликтующими сторонами по принципу «всех на всех». Тем самым Медведчук фактически помогает президенту Зеленскому выполнить его же предвыборные обещания.

Альтернативы прямым переговорам конфликтующих сторон при международном посредничестве нет. Думается, что гуманитарные акции при наличии соответствующей политической воли в среде украинского истеблишмента могут стать первым шагом к прекращению вооруженного противостояния и переводу конфликта в конструктивное политическое русло.

Автор — главный научный сотрудник Института Этнологии и антропологии РАН имени Н. Н. Миклухо-Маклая, политолог.