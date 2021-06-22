Владимир Рябцев

Автор

Окончил в 1974 году Ростовский государственный университет с квалификацией «преподаватель философии и обществоведения». Работал на кафедре философии родного университета. На рубеже 1980-х и 1990-х стал одним из основоположников политологии на Юге России, стоял у истоков региональной школы геополитики и конфликтологии. В качестве эксперта и аналитика принимал активное участие в разрешении ключевых этнополитических конфликтов того периода. Кандидат философских наук. Ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Автор нескольких десятков научно-исследовательских работ. В их числе - фундаментальный трехтомник «Геополитическая мысль в России за последние 100 лет: 1914-2014», а также «Из истории геополитической мысли в России. XX век. Малоизвестные страницы», «Геополитические пространства современного мира в региональном измерении», «Геополитические особенности Черноморско-Каспийского региона в условиях постбиполярного мира», «Современный иранский кризис в геополитическом измерении (опыт ситуационного анализа», «Черкесский вопрос, Олимпиада-2014 и политика Грузии на Кавказе (заметки политолога по следам событий» и многие другие.