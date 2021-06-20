



Грузия

Как показывает практика, Грузия проглатывает многие действия азербайджанской стороны, в ряде вопросов она просто потворствует Азербайджану. Как тут не вспомнить «нейтралитет» официального Тбилиси в ходе последней войны в Карабахе (да, собственно, никто ей реально и не позволил бы его занять)! Осенью 2020 года грузинские власти на бумаге заявили о том, что запретили транспортировку грузов военного назначения через территорию страны сухопутными и воздушными маршрутами в направлении Армении и Азербайджана. А по факту? На деле это коснулось только поставок товаров из России в Армению. Но авиарейсы с оружием из Турции и Израиля свободно шли в Азербайджан через грузинское воздушное пространство, ибо миновать его они не могли без колоссального крюка [1]. Да, деваться грузинам было некуда: зависимость от «тюрок», в частности от поставок азербайджанского газа! Куда ж без него?

Кстати сказать, по темпам экономической экспансии в Сакартвело Азербайджан не отстает от «старшего» брата. Азербайджанцы давно и прочно завоевали там не только нишу в сфере услуг и ресторанно-гостиничного бизнеса, но и на рынке газа и углеводородов: топливозаправочные станции азербайджанской компании SОCAR можно встретить там почти что на каждом углу. Потому и влияние Азербайджана в Грузии весьма ощутимо. Надо было, скажем, потеснить персов с рынка продажи битума в Грузии — тут же их и потеснили: с февраля 2021 года власти Грузии запретили импорт битума, а также ряда других товаров (клинкера, арматуры и цемента) из Ирана. Страна перешла на азербайджанский битум, поставляемый той же SОCAR.

Одним словом, все та же заунывная тюркская «песня»… И пока, как видим, смены вектора развития Грузии не предвидится. Турецкая (тюркская) экспансия в стране продолжается. В то время как влияние России, у которой с Грузией все еще нет дипотношений, сведено к минимуму. И это не удивительно, учитывая тот факт, что 340-тысячная (на 1989 год) русская община в этой стране потеряла более чем 90% своего состава. В экспертном сообществе России и самой Грузии, не говоря уже о других странах, все чаще и все громче звучит такой вопрос: а не превратится ли некогда самая зажиточная и обласканная Москвой республика, одной из первых вышедшая из состава СССР и вознамерившаяся в начале 1990-х годов построить свою круто замешанную на этническом национализме мини-империю, в геополитический «прах»? Не грозит ли ей печальная участь быть поглощенной (пусть и не полностью, а частично) Турцией и Азербайджаном? Сегодня такого рода вопрос звучит отнюдь не риторически [2].

Достаточно вспомнить нашумевшее вступление Р. Т. Эрдогана в его родном городе Ризе (это административный центр одноименного вилайета, который является частью исторической Грузии — Лазистана), в университете, носящем его имя, где турецкий лидер во всеуслышание однозначно заявил, что Турция не может игнорировать своих «родственников» на Балканах, в Сирии, на Кавказе, в Ираке и других регионах. По его словам: «Некоторые историки считают, что границы, установленные Национальным соглашением (оно было принято 28 января 1920 года Великим собранием Турции с целью регулирования границ страны после Первой мировой войны — В.Р.), включают Кипр, Алеппо, Мосул, Эрбиль, Киркук, Батуми, Салоники, Кырджали, Варну и острова Эгейского моря». Р. Т. Эрдоган продолжал: «Нас спрашивают, почему вы интересуетесь делами Ирака, Сирии, Грузии, Украины, Крыма, Азербайджана, Карабаха, Балкан, Северной Африки… Братья и сестры, я спрашиваю вас, а разве можно отличить Ризе от Батуми? Разве мы можем думать отдельно об Адрианополе, Салониках и Кырджали? Разве мы можем согласиться, что не связаны Алеппо и Газиантеп и Хасеки, Сиирт и Мосул?» [3].

Интересно, знают ли власти нынешней Грузии об этих (истинных!) устремлениях Анкары? Судя по их «телодвижениям» на региональном поле, едва ли. А если и знают, то закрывают на это глаза, причем делают это явно назло России, с которой их страна была связана тесными узами более 200 лет (начиная с середины ХVIII в.), возжелав в конце XX в. эти связи разорвать. Мы не говорим уже о тех экономических убытках, которые несет Грузия, начиная с правления М. Саакашвили, особенно в последние годы.

Хорошо информированные о ситуации в Грузии и вокруг нее российские эксперты отмечают такой важный момент: в своей игре с Тбилиси турки желают держать в своих руках козырные карты и не позволять Вашингтону разыгрывать грузинскую партию исключительно в своих интересах. И грузинский политикум это обстоятельство не может не тревожить. Их не может не волновать вопрос: что, если Грузия де-факто выпадет из предложенного Р. Т. Эрдоганом проекта создания, для обеспечения безопасности в Закавказье, «платформы шести» с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана, Грузии и Армении? И это понятно: после окончания второй карабахской войны ситуация для Грузии несколько меняется и не в лучшую сторону. Ведь теперь открывается возможность создания коммуникационного коридора из Азербайджана с выходом на Турцию через территорию Армении и Нагорного Карабаха, что нивелирует геополитическое значение грузинского транзита. Не случайно, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с И. Гарибашвили в ходе визита последнего в Турцию в мае—июне 2021 года, ратуя за укрепление альянса Турция — Грузия — Азербайджан, Р. Т. Эрдоган впервые призвал выстраивать отношения и в другом «треугольнике»: Азербайджан — Грузия — Армения. И ясно, что грузинскую делегацию это несколько озадачило.

0 Михаил Лермонтов. Военно-Грузинская дорога близ Мцхеты (у слияния Арагви и Куры). 1837

В Тбилиси сегодня вообще подозрительно относятся к сотрудничеству в «треугольнике» Россия — Турция — Азербайджан, полагая, что присоединение к этому формату России, но без участия в нём ЕС и США, «подавит интересы Грузии». Тогда Сакартвело реально окажется между Россией и Турцией [4]. И потому её власти всерьёз опасаются, что дело идёт к появлению у турецкого лидера новой стратегии в Закавказье, которая станет принимать в расчет интересы России, а та, в свою очередь, закрепив за собой «мандат» главной миротворческой силы в Нагорном Карабахе, начнет «под свой интерес» контролировать поставки грузов и перевозки людей из Нахичевани в Азербайджан через Сюник/Зангезур [5]. Если так пойдет дело и дальше, то Грузия столкнётся с далеко не радужными геополитическими перспективами. Хотя по большому счету пока волноваться Тбилиси вроде бы не пристало: во-первых, на сегодня нет альтернативы транзиту грузов из Прикаспия в Европу через грузинские порты, как, впрочем, и нет альтернативы транзиту углеводородов по южно-кавказскому коридору, который соединен с Южным (Трансанатолийским) газовым коридором, идущим через Турцию, а тот, в свою очередь, стыкуется с Трансадриатическим, идущим в Италию; а во-вторых, про запас у Грузии есть еще и вариант участия в том геоэкономическом проекте, который вот-вот запустит Иран, а именно: в проекте транспортного коридора Персидский залив — Черное море, который был анонсирован Тегераном еще в 2016 году [6].

В ходе упомянутого визита И. Гарибашвили в личной беседе с ним Р. Т. Эрдоган пытался успокоить грузинского премьера, заявляя, что ничего не изменилось и что для Турции геополитический «фронтир» в Закавказье будет по-прежнему проходить через Грузию. Нечего волноваться. Хотя понятно ведь — что ему какая-то Грузия? Да, даёт он понять, хорошо, что вторая карабахская война еще больше привязала Грузию к Турции, еще больше укрепила ту геополитическую «ось», которая сформировалась на Кавказе под эгидой Анкары. У нее и так была прочная международно-правовая база [7], восходящая еще к Трабзонской декларации 2012 года. Но амбиции Р. Т. Эрдогана больше, горизонт видения им геополитических процессов дальше; у него вообще иной масштаб «восприятия Себя и Мира», потому он склонен играть сегодня по-крупному и на разных полях!

Kakha Kolkhi Грузинская автомагистраль

Здесь надо говорить как минимум о трёх вещах. Во-первых, о его навязчивой идее, связанной с проектом Великого Турана. Р. Т. Эрдоган открыто говорит о том, что хотел бы видеть «одну нацию в шести государствах», о том, что давно пора «устранить искусственные географические барьеры в тюркском мире»! Исходя из этого, он уделял самое пристальное внимание работе такой институции, как Совет сотрудничества тюркских государств, ССТГ (он был создан еще в 2009 году). Вплоть до прошлого года он мало касался вопросов политики, занимался в основном развитием международного сотрудничества «тюрок» в гуманитарной сфере. Однако в последнее время турки явно смещают акцент с вопросов геокультуры к вопросам геополитики. В этом плане весьма показателен тот факт, что в ходе последнего саммита ССТГ (он прошел в марте 2021 года) его участники одобрили идею «переформатирования» ССТГ в Союз тюркских государств.

Во-вторых, Р. Т. Эрдоган, бесконечно пикируясь с Западом, пытается разыгрывать наряду с российской и китайскую карту, и это в условиях, когда сам Китай не прочь укрепить свои позиции в Турции и активно инвестирует в инфраструктуру этой страны, а Анкара, получив после «разгрома НКР» выход к Каспию, может (и хочет) предложить Пекину прямой путь от Каспия до Средиземного моря, т. е. стать важнейшим элементом («срединным звеном») в рамках мегапроекта «Один пояс, один путь». Обуреваемый идеей превращения Турции в «логистическую сверхдержаву», Р. Т. Эрдоган готов отобрать у России часть ее транзитных грузопотоков из Азии и Европу и стать «окном Китая» в Средиземноморский регион [8]. И третий момент. Судя по всему, турецкому лидеру мало первых двух вещей. Он нацеливается на объединение под одной крышей… всех исламских стран. Пусть не им лично, но его ближайшими советниками и экспертами эта идея уже активно озвучивается. Речь идет о создании Совета исламских государств с единой конституцией, формой правления, военной организацией, судебной системой, столицей и языком, об «АСРИКЕ» (Азии и Африке). Смысл этого проекта прост до невозможного: объединить под одной волей исламские страны, считающие мегарегион Азии — Африки осевым, и тем самым способствовать возвращению исламского мира на авансцену мировой истории в качестве суперигрока [9].

Петр Грузинский. Рынок (фрагмент). 1864

Что на этом фоне для Р. Т. Эрдогана Грузия? Всего лишь элемент, да и то не очень значительный в его масштабных калькуляциях на «шахматной доске» Евразии. Не более. Но грузинские власти-то этим не успокоишь. Потому и болит голова у главы грузинского правительства. В ряду прочего он прекрасно понимает, что разблокирование и развитие региональных транспортных коридоров в соответствии с мирным соглашением от 9 ноября 2020 года встряхивает не только транзитную карту Южного Кавказа, но и меняет геополитическую значимость Грузии, на которую ныне усиливает влияние, помимо Турции, и Россия. Может ли это устроить Тбилиси? Разумеется, нет. С целью как-то повлиять на её «непримиримую» позицию в отношении Москвы, ряд ведущих стран НАТО давали понять Тбилиси, что Грузия не станет членом альянса, пока не нормализует свои отношения с Россией. Теперь такие же сигналы грузинам посылает и Анкара, стремясь как-то повлиять на Тбилиси. Хватит ли у лидеров Грузии политического ума и воли это сделать? Трудно сказать. Пока что у власть предержащих в этой стране эмоции явно перевешивают «аргументы разума». Потому грузинские власти и звонят во все колокола: «русские, о ужас, имея военную базу в Гюмри, сегодня не только в Карабахе, но уже на Араксе, они в Мегри! А русские действительно там (мы о развертывании здесь сил Погранслужбы ФСБ РФ) [10].

Факт есть факт: русофобия в головах нынешних властей Грузии довлеет, и она делает свое дело. Хоть так, хоть эдак, но они все равно стоят на своём: «Даешь евроинтеграцию! США наш друг и союзник!». Грузинские власти во всеуслышание заявляют, что они вот-вот подадут заявку на полноправное членство своей страны в ЕС к 2024 году. И это в той ситуации, в какой сегодня находится после брексита и сам Евросоюз, и некоторые государства «старой Европы», стремительно превращающиеся в Евро-Арабию и Евро-Африку с полной потерей своей религиозной и культурной идентичности! И Грузия — туда же. Ну, хорошо, флаг им в руки! Посмотрим, что из того выйдет…