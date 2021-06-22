



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Завершить свой цикл политологических заметок о современной Грузии мы хотели бы, приведя мысль выдающегося отечественного философа, эстетика и историка искусства Михаила Лифшица. В своем эссе «Чего не надо бояться» (1978 г.) этот блистательный исследователь и мастер научной публицистики писал так: «Один умный человек сказал, что калека, знающий верный путь, достигнет цели раньше, чем всадник на борзом коне, скачущий куда глаза глядят (или, так и хочется сказать, куда ему указывают ложные указатели. — В.Р.)». Да, «превосходно сказано», продолжает Лифшиц, «но не так просто на деле. Калека может тянуться долго, а может и не дойти. Как видно, нормальный случай — это всадник на борзом коне, знающий верный путь». Думается, эта мысль очень хорошо подходит к оценке ситуации в современной Грузии, точнее говоря, к рассмотрению того, что представляет собой ее политический класс и бизнес-элита, а также околополитическая «тусовка» (массмедиа, экспертное сообщество, НПО и пр.).

Но прежде всего мысль Лифшица мы, конечно, должны отнести к власть предержащим Сакартвело, которые явно потеряли чувство реальности, не способны адекватно фиксировать настоящие вызовы и угрозы безопасности своей страны и горазды иметь дело по преимуществу с мнимыми факторами. Интеллектуальный кругозор и геополитическая ориентация нынешних грузинских властителей не позволяет им ухватить всю сложность современного мира — как этого мира в целом, так и его региональных подсистем (в частности, ту многофакторную комбинаторику, которая отличает ныне зону Черноморье — Кавказ — Каспий). В этом смысле те, кто заправляет сегодня делами в Тбилиси и кто представляет Грузию на мировой и региональной арене, это явно «всадник, скачущий куда глаза глядят». Правда, это выглядит так, это чисто внешний момент; на самом-то деле, это наездник, в руках которого направляющий его маршрут компас, который ему дали. Дали старший и младший «тренеры» (Вашингтон и Анкара), сделавшие свои ставки в том заездке на скачках, в которых участвует конь по имени «Грузия». И не факт, что усилия «тренеров» направлены на его победу, поскольку, будучи опытными людьми, они прекрасно понимают: «свое-то в кассе ипподрома они получат», а вот что может произойти с грузинским конем? Это вопрос… И исключить перспективу того, что при бешеной гонке по ложному маршруту он не только может истощить свои силы, но и превратиться в самого настоящего калеку, нельзя. При всей своей выносливости, при всех своих навыках бега на многовековую «дистанцию» и знании местных препятствий, грузинский скакун тоже ведь имеет физические ограничения. Это же живое существо. И, по идее, хороший «наездник» (читай — элита) должен понимать эту очевидную вещь. Самый крепкий костяк самого выносливого скакуна — и тот может не выдержать!

Giorgi Abdaladze. Administration of the President of Georgia Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Не секрет, что настоящее предназначение политической элиты страны, в особенности ее государственных «мужей», — это выявлять вызовы, угрозы и прямые опасности «окрест себя», четко идентифицировать их, определять национальные интересы страны и заявлять их, выстраивая соответствующие приоритеты. Но де-факто получается, что ныне это за грузин делают другие игроки — их патроны: США (+ НАТО) и Турция. И в этом плане, вообще говоря, диву даешься: что это за элита такая — грузинская?! Что же это за публика? То она проклинает имперскую (православную) Россию, которая, по сути, спасла некогда Сакартвело от «магометанского» гнета, причем как с юго-запада, так и с юго-востока; то она шлет «страшные проклятья» Советской России («империи Кремля»), которую большевики учреждали и пестовали не без прямого участия самих же грузин — всех этих бесконечных Орджоникидзе, Цхакая, Махарадзе, Берии и таких «славных тифлисцев», как бомбист-экспроприатор «Камо», и в которой сами же грузины процветали, как никто другой из «братской семьи советских народов»; то она «костит почем зря» нынешнюю некоммунистическую Россию, обвиняя ее во всех смертных грехах и постоянно повышая градус русофобии наперегонки с «насельниками» правительственных кабинетов в Киеве из числа ярых укронационалистов… Все виноваты кругом, кроме США и Турции, разумеется… Все плохие… И всё они делают не так…

Спрашивается, а к себе когда будут вопросы? Вы-то сами кто? Вы-то сами что за «народец», в котором сервильность перед Западом и собственная чванливость со стороны власть предержащих уже выше всякой критики?! Одни амбиции, потенции где? И куда вообще делось сильное национальное самосознание грузинской элиты, которому отнюдь не мешало ее пребывание в лоне советской системы, где она жила себе припеваючи, распоряжаясь по своему разумению ресурсами едва ли не самой богатой из советских (кроме прибалтийских) республик! И чуть что было им не по нутру, так тут же грузины поднимали свой «голос против», как это было, например, в 1956 и 1978 гг., когда в Тбилиси имели место самые крупные в СССР и хорошо организованные манифестации против власти коммунистов.

(сс) Jelger Groeneveld Рынок в Тбилиси. 1970-е

Когда-то в «проклинаемом» нынешними грузинскими евроатлантистами Союзе их отцы и деды гордились тем, что даже флаг Грузинской СССР отличался по своей композиции и расцветке от флагов других советских республик (как известно, изображение на нем серпа и молота было не золотисто-желтым, а красным и располагалось оно на синем фоне, символизирующем солнечный диск). А ныне что? А то, что лидеры «дюже суверенной» Грузии в дни национальных праздников и на разного рода политических митингах и манифестациях предпочитают красоваться на фоне своего государственного флага, рядом с которым неизменно американский… Ну, почти что так же, как в какой-нибудь Албании или Косово! Видимо, что-то стало не так с грузинским национальным самосознанием, что-то произошло, какая-то поломка…

Но ладно бы — сама грузинская элита, подавляющая часть которой ныне мыслит ненационально и/или просто настроена компрадорски… Те, кто ее сегодня представляет, как талдычили, так и продолжают талдычить о евроатлантических устремлениях Тбилиси, о том, что «Грузия непременно станет полноценной частью евроатлантического пространства» (см., например, недавнее выступление президента этой страны С. Зурабишвили на праздновании Дня независимости). Так ведь реально и по большому счету в этой ситуации страдает грузинский народ — при всей своей живучести и выносливости это далеко уже не тот «борзый конь», который неплохо скакал во времена Российской империи и тем более, вкусно и обильно питаясь, во всю гарцевавший в советские времена! Де-факто — пусть пока и не так ощутимо, но чем дальше, тем больше — страдает сам народ этой страны, несет немалые потери грузинская культура — древняя, прекрасная и весьма самобытная, подвергается опасности культурный иммунитет нации, ее генетический код! Что, мало грузинский народ пострадал во времена монгольского нашествия, арабского «натиска», персидских военных экспедиций и османского владычества?! И что теперь, еще одно «нашествие» на грузинский традиционализм, «натиск» чужеродных ему цивилизационных «плит»? На сей раз в основном со стороны коллективного Запада, но и (опять-таки) не без «участия» турок?! В этой связи, честно сказать, вообще удивительно, как этот несчастный конь по имени «Грузия» все еще живет и как он выживает? Но нынешней грузинской элите явно не до народа. Она действует так, как считает нужным (читай — полезным для себя), не особенно считаясь с его насущными потребностями и интересами, не говоря уже о базовой системе ценностей простых грузин.

(сс) naridzer Тбилиси

И в самом деле! Какая нормальная, любящая свой народ и свою страну элита может поступать так, как поступают нынешние грузинские власти, а именно: подвергать страну и народ прямой опасности. Мы опять-таки говорим о «Центре им. Р. Лугара», о котором писали в одной из предыдущих статей. Вскрытая неизвестными хакерами ранней осенью 2020 г. электронная почта и обнародованные большие объемы переписки между сотрудниками и руководством этой биолаборатории, посольством США и министерством здравоохранения Грузии поражают воображение! Ведь речь идет о военных инвестициях США в сфере бактериологических исследований на сумму в более чем 160 млн долл. Прямые доказательства налицо — служебные записки, официальные письма и подробная информация о проектах правительства США в «Центре им. Р. Лугара», о финансировании и зарубежных командировках и пр. По сути, Пентагон превратил Грузию в крупнейший за рубежом центр биологических исследований, объединив свои военные задачи в области разработки бактериологического оружия с возможностями так называемых центров по контролю за заболеваниями, расположенных не только в Грузии, но и в других постсоветских странах. Сакартвело же в этом плане американцы хотят сделать ни много ни мало региональным центром этой сети для Восточной Европы и Средней Азии. Каково? Как это льстит, наверное, самолюбию грузинских чиновников?!

Как видно из опубликованных документов, на это правительство США не жалеет средств. Не скупится оно и на отправку в Грузию своих специалистов. На сегодняшний день практически не осталось сомнений в том, что лугаровский центр ведет не столько исследования двойного назначения (этот факт был подтвержден еще в 2018 г.), но и разрабатывает образцы вирусов для военного применения, т. е. работает по заказу Пентагона. По сути, военные спецы США отправлены в Грузию не для чего иного, как для создания «агентов биотерроризма»! Отсылка же к гражданским целям работы «лугаровцев» и иже с ними — не более чем прикрытие. Спрашивается: если руководство США так боится разного рода биологических угроз и вирусов, то почему оно строит соответствующие «исследовательские центры» так далеко от Америки — в далекой Грузии? И почему этим занимаются военные? Риторические вопросы…

David B. Gleason Пентагон

На практике получается такая картина: по заказу Пентагона в Грузии созданы лаборатории, где разрабатывается биологическое оружие против потенциального противника, а именно против России. Поэтому у границ ее эти лаборатории и появляются. Грузия же здесь у американцев попросту «на подхвате» (это просто удобное место и покладистый «насельник» его). И надо сказать, что за последние годы жители России и окрестных государств уже столкнулись с проявлением последствий такого небезопасного соседства. На Кубани и в Абхазии, например, были зафиксированы комары — переносчики вируса Зика. Но это насекомые из… Южной Америки, и сами они прилететь через океан никак не могли. Смотрим в перечень программ биолаборатории и видим: США потратили на этот проект свыше 150 млн долл. К тем же последствиям можно отнести эпидемии африканской чумы свиней, которые в последние годы неожиданно вспыхивали в южных регионах РФ. Это тоже есть в списке исследований американцев в Грузии.

Но ладно бы Россия… Для немалого числа граждан современной Грузии жалеть эту «страну-оккупанта» не пристало — так ведь страдает и само население Грузии. В стране, например, уже неоднократно фиксировались случаи массового заболевания людей от вируса H1N1 (это подтип вируса А «свиного гриппа») и даже гибели людей, что имело место и в 2010—2011 гг., и в 2016 г., и на рубеже 2018—2019 гг. При этом грузинский минздрав явно не склонен публиковать на сей счет реальную статистику. Хороша же, получается, забота о здоровье населения Грузии; вот как, оказывается, надо обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность своей страны — раболепствуя перед американцами, заглядывая им в рот и напрямую участвуя в разработке «спецами» из Пентагона биобактериологического оружия против России! Ничего не скажешь… Просто «здорово»! Виват, официальный Тбилиси!

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория

Кому из нормальных грузин, прежде всего простых людей, это понравится? И потому народ по-своему «мстит» своей элите, настроенной явно проамерикански, массово уезжает из страны, уходит в свои микросоциальные среды и т. д. Да и сам он, с приходом нового поколения отчасти теряя «связь времен», сокращается численно (так, например, если в 1994 г. население Грузии насчитывало без малого 5 млн чел., то на начало 2020 г. оно равнялось лишь 3,7 млн). Не хочется так думать, но напрашивается вполне определенная мысль: грузинскому народу не очень везет со своей элитой. Уж больно она склонна к разного рода «поветриям», слишком часто ее качает из стороны в сторону, больно напоминает она флюгер! Оно и понятно — уж больно сложна и порой трагична история этой небольшой лимитрофной страны Кавказа. В составе каких только имперских систем она ни перебывала, в каких только политико-государственных «форматах» ни существовала, в каком только геополитическом состоянии ни была… Резкие изгибы, повороты/развороты истории Грузии неизменно отражались и на поведении её элиты. Как же без того?! И все же есть вопросы к самóй элите — уж больно она (и не в меру!) была и продолжает оставаться лабильной. Исторически в ряду прочего эта лабильность отражалась на том, как часто и как резко меняла элита Сакартвело систему знаково-символических средств национальной идентификации, т. е. национальную «иконографию» грузин. Взять, например, тот же грузинский флаг… Сколько и каких только метаморфоз он не пережил?

Не вдаваясь сильно в историю, отметим тем не менее один важный момент. Национальный цвет Грузии — алый! Он является основным тоном и на новом флаге страны с пятью крестами, вошедшем в систему ее «иконографии» в 2004 г. Таким же алым был и раньше цвет поля национального символа этой страны. Он символизирует великое прошлое этой небольшой, но очень красивой страны, носящей имя святого Георгия, сражавшегося на коне с драконом. И подобно святому Георгию, во все времена гордые грузины культивировали понятие высокой воинской чести (по крайней мере, так было). Между прочим, на протяжении своей истории страна сменила аж 13 (!) царей с именем Георгий/Юрий. В период правления Давида Строителя, Георгия III и царицы Тамары Грузия и достигла необычайной высоты в своем развитии, превратившись по сути в великую региональную державу, территория которой простиралась от Черного до Каспийского моря. Во времена правления двух этих великих людей Сакартвело (возможно, несколько раньше — еще во времена Давида Строителя) государственным символом страны и стал флаг с большим красным крестом Георгия/Юрия на белом поле.

Haakon S. Krohn Статуя Святого Георгия в Тбилиси. Скульптор Зураб Церетели

По его углам располагались четыре одинаковых мальтийских креста, которые на грузинском языке называются «болнур-качкури» (ბოლნურ-კაჭკური), или «болнисскими крестами». Как считают некоторые историки, они напоминают о четырех гвоздях, на которых был распят Иисус. И это весьма показательный момент, ведь христианство пришло в Грузию еще в IV в. (это было связано с равноапостольной святой Нино, просветительницей Грузии, с царем Мириамом и царицей Наной). Тогда же, кстати говоря, развилась грузинская письменность и появился особый, до сих пор используемый алфавит.

В постимперской Грузии, независимость которой была провозглашена 28 мая 1918 г., появился и свой новый флаг. Получив от грузинского правительства «грант» в размере 3 тыс. руб., его проект предложил скульптор Я. Николадзе. В итоге над зданием дворца наместника Кавказа, где в свое время заседал Закавказский сейм, был поднят флаг, представлявший собой темно-красное (кизиловое) полотнище с чёрно-белым крыжом (частью полотнища, располагающейся в его верхнем углу у древкового края). Кизиловый цвет на этом флаге символизировал яркое прошлое страны и радость. Чёрная полоса — трагический период в истории Грузии под русским владычеством (именно под русским…, как будто не было османского и/или персидского владычества и сильного гнета со стороны «магометан»); белая — мирное развитие грузинской нации и надежду на лучшее будущее. Кстати сказать, кизиловый и белый цвета использовались на знаменах грузинских царей в XVIII в, имевших белые косые кресты на кизиловых полотнищах. «Кизиловый флаг» развевался в Грузии вплоть до 1921 г., когда власть меньшевиков свергли местные большевики с помощью Красной Армии. Страна стала частью ЗСФСР, а с 1936 г. — советской социалистической республикой. Естественно, у грузин появился свой особый флаг (как мы уже сказали — отличный от флагов других советских республик).

После падения режима Э. Шеварднадзе и прихода к власти лидера тогдашней оппозиции «неистового Мишико» в стране появился и новый флаг. Точнее, это был «новый-старый» стяг: история как бы повернулась вспять, и в Сакартвело вновь вспомнили о периоде расцвета своей страны — временах царицы Тамары и ее флаге с «болнур-качкури». Появился он, правда, еще в 1999 г., когда его принял парламент Грузии, но «белый лис» проигнорировал данный факт и этот важнейший элемент национальной «иконографии официально не поменялся, зато его как свое знамя взяла тогда на вооружение партия М. Саакашвили. Так что сегодня у Грузии — флаг царицы Тамары, да вот только людей масштаба Тамар-мепе и деятелей из ее политического окружения в современной Грузии, увы, нет. Совсем нет. Потому нет и «золотого века» в Сакартвело.

(сс) Roberto Strauss Флаг Грузии

Ну да ладно: казалось бы, флаг! И что с того? Кто-то скажет: так складывалось в истории. Верно, но изменения этого — едва ли не важнейшего маркера национальной идентификации грузин — было делом элиты! И никого другого, и не простого народа. Так что вопросы — именно к ней… И куда она ныне под новым-старым флагом настойчиво ведет и куда может привести свой народ и страну в целом? Это отнюдь не риторический вопрос… Хотя и нетрудно догадаться куда. В никуда… Если в головах ее представителей и дальше будут роиться параноидальные мысли о необходимости «отомстить России за аннексию исконно грузинских территорий»; если при своих геополитических и геоэкономических калькуляциях «насельники» правительственных кабинетов в Тбилиси будут исходить из бездумного евроатлантизма (типа того, что в качестве «лютой мести» северному соседу мы будет прокладывать электрокабель в Грузию из Европы по дну Черного моря или как-то еще «выстрелим себе в ногу»!), то эта страна обречена… И брось ее через некоторое время как надоевший балласт США, так она вообще превратится в страну-изгоя. Если, конечно, вообще сохранится, избежав участи раздела «тюрками» — превращения одновременно в особый санджак Турции и отдельное азербайджанское ханство!

Так что, полагаем, в сложившихся ныне условиях ни о каком серьезном национальном проекте — возрождении «Великой Грузии» с одновременным возвращением национального самосознания у крипто-грузин (лазы, аджарцы и другие отуреченные народы), ни тем более о региональном проекте — создании православной «горной крепости-монастыря» с одновременным возвратом к правоконсервативным традициям, о которых (как о возможных альтернативах развития постсоветской Грузии) размышляет российский геополитик А. Ю. Школьников, говорить не приходится. Такого рода геополитические перспективы — не для нынешней Грузии… Ее элита попросту не способна к работе по геополитической имажинации и соответствующему планированию в условиях все более усложняющейся (турбулентной) международной среды. Нравится кому-то это или нет, но это так… Это — факт.

(сс) Sgt. A.M. LaVey, 173rd Airborn Brigade Public Affairs. U.S. Army Europe Совместные учения НАТО и Грузии

Вернемся, однако, к главному «сюжету» нашего цикла, а именно: к лимитрофному характеру данной страны, точнее сказать, к ее «двуслойной» лимитрофности. И зададимся напоследок вопросом: какие последствия (прежде всего геополитические и культур-цивилизационные) может иметь «ползучая» и все более устойчивая тюркизация этой страны, как, впрочем, и всей зоны Черноморье — Кавказ — Каспий, что становится очевидным после окончания Второй карабахской войны? Полагаем, что самые негативные. И это при том (повторимся), что имеет место сильный «надвиг» на Грузию евроатлантической «плиты». В итоге Грузия может: а) окончательно потерять свой национальный суверенитет, который и так уже донельзя ограничен, т. е. полностью утратить какую бы то ни было политическую субъектность на Большом Кавказе и тем самым превратиться в очередное несостоятельное государство; и б) всерьез деформировать свой культурный код, многое потерять в своей христианской идентичности (национальной самобытности). Так что тот исторический цикл, который начался в развитии Грузии после распада Советского Союза и выхода ее из-под опеки (патронажа) «Большого геополитического пространства» в лице России, в конечном счете оказывается менее благоприятным для этой страны.

Да, у лимитрофов колебание геополитического маятника закономерно, и оно вполне объяснимо: страна, оказывающаяся в политическом «междумирье», тем более «малая» по своим размерам и ресурсно необеспеченная, не может не колебаться в сторону то одного крупного государства-соседа, то другого… Это — общий закон. Но здесь надо учитывать один важный момент, а именно: для страны, оказывающейся в цивилизационном «междумирье», предпочтительнее быть под патронажем или даже в составе того государства-соседа, которое ближе ей в культурном отношении, «роднее» в цивилизационном отношении. В данном случае главную роль играет описанный еще С. Хантингтоном феномен «братских стран». В том же случае, когда лимитроф (в силу разных причин) оказывается под патронажем или в сильной зависимости от государства-соседа, чуждого ему в культур-цивилизационном отношении, цикл пребывания лимитрофа под его «сенью» будет все же неизмеримо короче, чем тот цикл, который связан с длительными историческими связями неконфронтационного типа, «совместным проживанием» и тесным взаимодействием с крупным соседом, входящим в ареал христианской культуры. Думаем, это понятно даже непосвященным…

В этом смысле современная Грузия оказывается в весьма уязвимом положении. Почему? Да потому, что первоначально ведомая русофобски настроенными ультранационалистами она казалась в объятиях сил Евро-Атлантики (в разрезе мирового геопространства это был как бы вертикальный «надвиг» на эту «малую» страну, причем со стороны внерегиональных игроков — США и ЕС), с соответствующим выстраиванием патронажно-клиентельных отношений. На втором же этапе геополитический и геоцивилизационный «надвиг» на грузинский лимитроф пошел уже в горизонтальной плоскости — с Юга и Востока, со стороны соседей — Турции и Азербайджана. И в первом, и во втором случае Грузия выступает как ведомая сила, как объект межгосударственных взаимодействий, а не самостоятельный игрок на региональном поле.

President.az Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Это и понятно: тюркским соседям на юго-западе и на востоке границ Грузии она нужна прежде всего как страна-транзитер углеводородов с берегов Каспия, плюс к тому у Анкары и Баку есть и чисто коммерческие интересы в Сакартвело. Немаловажным является также то обстоятельство, что без участия Грузии Турции и Азербайджану не выстроить геополитической «дуги» вокруг Армении с целью отрезать ее от инфраструктурных и коммуникационных проектов на Южном Кавказе, ибо Грузия в данной конструкции стыковой элемент.

Но в любом случае у Тбилиси ныне подыгрывающая роль в тюркском пасьянсе, грузины теперь на подхвате у Анкары и Баку. На большее им рассчитывать не приходится. Ведь ныне Грузия — очень маленькое по размерам, территориально усеченное (потерявшее свои прежние «провинции» — Абхазию и Южную Осетию/Цхинвальский регион) и де-факто утратившее контроль над Аджарией, потерявшее значительную часть своего населения государство. К тому же государство с не-национальной (по преимуществу) элитой, которая буквально «смотрит в рот» коллективному Западу, а теперь еще и былому врагу — Турции. Грузины будто впали в амнезию, забыли свою историю: вновь захотели стать валиями и тавадами, которые господствовали на вторых ролях в Карли-Кахетии, когда это княжество (в статусе одной из провинций Сефевидов) находилось под персидским господством.

Хотелось бы знать, когда же у грузин проснется, наконец, их историческая память, когда ими вновь овладеет чувство национальной гордости, когда на эту благословенную, но многострадальную землю вернется дух великих представителей этого некогда гордого народа — Давида Строителя, царицы Тамары, Георгия Саакадзе, Шота Руставели, Александра и Ильи Чавчавадзе и многих-многих других… Будем жить надеждой, что это таки произойдет и произойдет еще на нашем веку…