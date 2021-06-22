Что ждет Грузию завтра?
Завершить свой цикл политологических заметок о современной Грузии мы хотели бы, приведя мысль выдающегося отечественного философа, эстетика и историка искусства Михаила Лифшица. В своем эссе «Чего не надо бояться» (1978 г.) этот блистательный исследователь и мастер научной публицистики писал так: «Один умный человек сказал, что калека, знающий верный путь, достигнет цели раньше, чем всадник на борзом коне, скачущий куда глаза глядят (или, так и хочется сказать, куда ему указывают ложные указатели. — В.Р.)». Да, «превосходно сказано», продолжает Лифшиц, «но не так просто на деле. Калека может тянуться долго, а может и не дойти. Как видно, нормальный случай — это всадник на борзом коне, знающий верный путь». Думается, эта мысль очень хорошо подходит к оценке ситуации в современной Грузии, точнее говоря, к рассмотрению того, что представляет собой ее политический класс и бизнес-элита, а также околополитическая «тусовка» (массмедиа, экспертное сообщество, НПО и пр.).
Но прежде всего мысль Лифшица мы, конечно, должны отнести к власть предержащим Сакартвело, которые явно потеряли чувство реальности, не способны адекватно фиксировать настоящие вызовы и угрозы безопасности своей страны и горазды иметь дело по преимуществу с мнимыми факторами. Интеллектуальный кругозор и геополитическая ориентация нынешних грузинских властителей не позволяет им ухватить всю сложность современного мира — как этого мира в целом, так и его региональных подсистем (в частности, ту многофакторную комбинаторику, которая отличает ныне зону Черноморье — Кавказ — Каспий). В этом смысле те, кто заправляет сегодня делами в Тбилиси и кто представляет Грузию на мировой и региональной арене, это явно «всадник, скачущий куда глаза глядят». Правда, это выглядит так, это чисто внешний момент; на самом-то деле, это наездник, в руках которого направляющий его маршрут компас, который ему дали. Дали старший и младший «тренеры» (Вашингтон и Анкара), сделавшие свои ставки в том заездке на скачках, в которых участвует конь по имени «Грузия». И не факт, что усилия «тренеров» направлены на его победу, поскольку, будучи опытными людьми, они прекрасно понимают: «свое-то в кассе ипподрома они получат», а вот что может произойти с грузинским конем? Это вопрос… И исключить перспективу того, что при бешеной гонке по ложному маршруту он не только может истощить свои силы, но и превратиться в самого настоящего калеку, нельзя. При всей своей выносливости, при всех своих навыках бега на многовековую «дистанцию» и знании местных препятствий, грузинский скакун тоже ведь имеет физические ограничения. Это же живое существо. И, по идее, хороший «наездник» (читай — элита) должен понимать эту очевидную вещь. Самый крепкий костяк самого выносливого скакуна — и тот может не выдержать!
Не секрет, что настоящее предназначение политической элиты страны, в особенности ее государственных «мужей», — это выявлять вызовы, угрозы и прямые опасности «окрест себя», четко идентифицировать их, определять национальные интересы страны и заявлять их, выстраивая соответствующие приоритеты. Но де-факто получается, что ныне это за грузин делают другие игроки — их патроны: США (+ НАТО) и Турция. И в этом плане, вообще говоря, диву даешься: что это за элита такая — грузинская?! Что же это за публика? То она проклинает имперскую (православную) Россию, которая, по сути, спасла некогда Сакартвело от «магометанского» гнета, причем как с юго-запада, так и с юго-востока; то она шлет «страшные проклятья» Советской России («империи Кремля»), которую большевики учреждали и пестовали не без прямого участия самих же грузин — всех этих бесконечных Орджоникидзе, Цхакая, Махарадзе, Берии и таких «славных тифлисцев», как бомбист-экспроприатор «Камо», и в которой сами же грузины процветали, как никто другой из «братской семьи советских народов»; то она «костит почем зря» нынешнюю некоммунистическую Россию, обвиняя ее во всех смертных грехах и постоянно повышая градус русофобии наперегонки с «насельниками» правительственных кабинетов в Киеве из числа ярых укронационалистов… Все виноваты кругом, кроме США и Турции, разумеется… Все плохие… И всё они делают не так…
Спрашивается, а к себе когда будут вопросы? Вы-то сами кто? Вы-то сами что за «народец», в котором сервильность перед Западом и собственная чванливость со стороны власть предержащих уже выше всякой критики?! Одни амбиции, потенции где? И куда вообще делось сильное национальное самосознание грузинской элиты, которому отнюдь не мешало ее пребывание в лоне советской системы, где она жила себе припеваючи, распоряжаясь по своему разумению ресурсами едва ли не самой богатой из советских (кроме прибалтийских) республик! И чуть что было им не по нутру, так тут же грузины поднимали свой «голос против», как это было, например, в 1956 и 1978 гг., когда в Тбилиси имели место самые крупные в СССР и хорошо организованные манифестации против власти коммунистов.
Когда-то в «проклинаемом» нынешними грузинскими евроатлантистами Союзе их отцы и деды гордились тем, что даже флаг Грузинской СССР отличался по своей композиции и расцветке от флагов других советских республик (как известно, изображение на нем серпа и молота было не золотисто-желтым, а красным и располагалось оно на синем фоне, символизирующем солнечный диск). А ныне что? А то, что лидеры «дюже суверенной» Грузии в дни национальных праздников и на разного рода политических митингах и манифестациях предпочитают красоваться на фоне своего государственного флага, рядом с которым неизменно американский… Ну, почти что так же, как в какой-нибудь Албании или Косово! Видимо, что-то стало не так с грузинским национальным самосознанием, что-то произошло, какая-то поломка…
Но ладно бы — сама грузинская элита, подавляющая часть которой ныне мыслит ненационально и/или просто настроена компрадорски… Те, кто ее сегодня представляет, как талдычили, так и продолжают талдычить о евроатлантических устремлениях Тбилиси, о том, что «Грузия непременно станет полноценной частью евроатлантического пространства» (см., например, недавнее выступление президента этой страны С. Зурабишвили на праздновании Дня независимости). Так ведь реально и по большому счету в этой ситуации страдает грузинский народ — при всей своей живучести и выносливости это далеко уже не тот «борзый конь», который неплохо скакал во времена Российской империи и тем более, вкусно и обильно питаясь, во всю гарцевавший в советские времена! Де-факто — пусть пока и не так ощутимо, но чем дальше, тем больше — страдает сам народ этой страны, несет немалые потери грузинская культура — древняя, прекрасная и весьма самобытная, подвергается опасности культурный иммунитет нации, ее генетический код! Что, мало грузинский народ пострадал во времена монгольского нашествия, арабского «натиска», персидских военных экспедиций и османского владычества?! И что теперь, еще одно «нашествие» на грузинский традиционализм, «натиск» чужеродных ему цивилизационных «плит»? На сей раз в основном со стороны коллективного Запада, но и (опять-таки) не без «участия» турок?! В этой связи, честно сказать, вообще удивительно, как этот несчастный конь по имени «Грузия» все еще живет и как он выживает? Но нынешней грузинской элите явно не до народа. Она действует так, как считает нужным (читай — полезным для себя), не особенно считаясь с его насущными потребностями и интересами, не говоря уже о базовой системе ценностей простых грузин.
И в самом деле! Какая нормальная, любящая свой народ и свою страну элита может поступать так, как поступают нынешние грузинские власти, а именно: подвергать страну и народ прямой опасности. Мы опять-таки говорим о «Центре им. Р. Лугара», о котором писали в одной из предыдущих статей. Вскрытая неизвестными хакерами ранней осенью 2020 г. электронная почта и обнародованные большие объемы переписки между сотрудниками и руководством этой биолаборатории, посольством США и министерством здравоохранения Грузии поражают воображение! Ведь речь идет о военных инвестициях США в сфере бактериологических исследований на сумму в более чем 160 млн долл. Прямые доказательства налицо — служебные записки, официальные письма и подробная информация о проектах правительства США в «Центре им. Р. Лугара», о финансировании и зарубежных командировках и пр. По сути, Пентагон превратил Грузию в крупнейший за рубежом центр биологических исследований, объединив свои военные задачи в области разработки бактериологического оружия с возможностями так называемых центров по контролю за заболеваниями, расположенных не только в Грузии, но и в других постсоветских странах. Сакартвело же в этом плане американцы хотят сделать ни много ни мало региональным центром этой сети для Восточной Европы и Средней Азии. Каково? Как это льстит, наверное, самолюбию грузинских чиновников?!
Как видно из опубликованных документов, на это правительство США не жалеет средств. Не скупится оно и на отправку в Грузию своих специалистов. На сегодняшний день практически не осталось сомнений в том, что лугаровский центр ведет не столько исследования двойного назначения (этот факт был подтвержден еще в 2018 г.), но и разрабатывает образцы вирусов для военного применения,
На практике получается такая картина: по заказу Пентагона в Грузии созданы лаборатории, где разрабатывается биологическое оружие против потенциального противника, а именно против России. Поэтому у границ ее эти лаборатории и появляются. Грузия же здесь у американцев попросту «на подхвате» (это просто удобное место и покладистый «насельник» его). И надо сказать, что за последние годы жители России и окрестных государств уже столкнулись с проявлением последствий такого небезопасного соседства. На Кубани и в Абхазии, например, были зафиксированы комары — переносчики вируса Зика. Но это насекомые из… Южной Америки, и сами они прилететь через океан никак не могли. Смотрим в перечень программ биолаборатории и видим: США потратили на этот проект свыше 150 млн долл. К тем же последствиям можно отнести эпидемии африканской чумы свиней, которые в последние годы неожиданно вспыхивали в южных регионах РФ. Это тоже есть в списке исследований американцев в Грузии.
Но ладно бы Россия… Для немалого числа граждан современной Грузии жалеть эту «страну-оккупанта» не пристало — так ведь страдает и само население Грузии. В стране, например, уже неоднократно фиксировались случаи массового заболевания людей от вируса H1N1 (это подтип вируса А «свиного гриппа») и даже гибели людей, что имело место и в 2010—2011 гг., и в 2016 г., и на рубеже 2018—2019 гг. При этом грузинский минздрав явно не склонен публиковать на сей счет реальную статистику. Хороша же, получается, забота о здоровье населения Грузии; вот как, оказывается, надо обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность своей страны — раболепствуя перед американцами, заглядывая им в рот и напрямую участвуя в разработке «спецами» из Пентагона биобактериологического оружия против России! Ничего не скажешь… Просто «здорово»! Виват, официальный Тбилиси!
Кому из нормальных грузин, прежде всего простых людей, это понравится? И потому народ по-своему «мстит» своей элите, настроенной явно проамерикански, массово уезжает из страны, уходит в свои микросоциальные среды и т. д. Да и сам он, с приходом нового поколения отчасти теряя «связь времен», сокращается численно (так, например, если в 1994 г. население Грузии насчитывало без малого 5 млн чел., то на начало 2020 г. оно равнялось лишь 3,7 млн). Не хочется так думать, но напрашивается вполне определенная мысль: грузинскому народу не очень везет со своей элитой. Уж больно она склонна к разного рода «поветриям», слишком часто ее качает из стороны в сторону, больно напоминает она флюгер! Оно и понятно — уж больно сложна и порой трагична история этой небольшой лимитрофной страны Кавказа. В составе каких только имперских систем она ни перебывала, в каких только политико-государственных «форматах» ни существовала, в каком только геополитическом состоянии ни была… Резкие изгибы, повороты/развороты истории Грузии неизменно отражались и на поведении её элиты. Как же без того?! И все же есть вопросы к самóй элите — уж больно она (и не в меру!) была и продолжает оставаться лабильной. Исторически в ряду прочего эта лабильность отражалась на том, как часто и как резко меняла элита Сакартвело систему знаково-символических средств национальной идентификации,
Не вдаваясь сильно в историю, отметим тем не менее один важный момент. Национальный цвет Грузии — алый! Он является основным тоном и на новом флаге страны с пятью крестами, вошедшем в систему ее «иконографии» в 2004 г. Таким же алым был и раньше цвет поля национального символа этой страны. Он символизирует великое прошлое этой небольшой, но очень красивой страны, носящей имя святого Георгия, сражавшегося на коне с драконом. И подобно святому Георгию, во все времена гордые грузины культивировали понятие высокой воинской чести (по крайней мере, так было). Между прочим, на протяжении своей истории страна сменила аж 13 (!) царей с именем Георгий/Юрий. В период правления Давида Строителя, Георгия III и царицы Тамары Грузия и достигла необычайной высоты в своем развитии, превратившись по сути в великую региональную державу, территория которой простиралась от Черного до Каспийского моря. Во времена правления двух этих великих людей Сакартвело (возможно, несколько раньше — еще во времена Давида Строителя) государственным символом страны и стал флаг с большим красным крестом Георгия/Юрия на белом поле.
По его углам располагались четыре одинаковых мальтийских креста, которые на грузинском языке называются «болнур-качкури» (ბოლნურ-კაჭკური), или «болнисскими крестами». Как считают некоторые историки, они напоминают о четырех гвоздях, на которых был распят Иисус. И это весьма показательный момент, ведь христианство пришло в Грузию еще в IV в. (это было связано с равноапостольной святой Нино, просветительницей Грузии, с царем Мириамом и царицей Наной). Тогда же, кстати говоря, развилась грузинская письменность и появился особый, до сих пор используемый алфавит.
В постимперской Грузии, независимость которой была провозглашена 28 мая 1918 г., появился и свой новый флаг. Получив от грузинского правительства «грант» в размере 3 тыс. руб., его проект предложил скульптор Я. Николадзе. В итоге над зданием дворца наместника Кавказа, где в свое время заседал Закавказский сейм, был поднят флаг, представлявший собой темно-красное (кизиловое) полотнище с чёрно-белым крыжом (частью полотнища, располагающейся в его верхнем углу у древкового края). Кизиловый цвет на этом флаге символизировал яркое прошлое страны и радость. Чёрная полоса — трагический период в истории Грузии под русским владычеством (именно под русским…, как будто не было османского и/или персидского владычества и сильного гнета со стороны «магометан»); белая — мирное развитие грузинской нации и надежду на лучшее будущее. Кстати сказать, кизиловый и белый цвета использовались на знаменах грузинских царей в XVIII в, имевших белые косые кресты на кизиловых полотнищах. «Кизиловый флаг» развевался в Грузии вплоть до 1921 г., когда власть меньшевиков свергли местные большевики с помощью Красной Армии. Страна стала частью ЗСФСР, а с 1936 г. — советской социалистической республикой. Естественно, у грузин появился свой особый флаг (как мы уже сказали — отличный от флагов других советских республик).
После падения режима Э. Шеварднадзе и прихода к власти лидера тогдашней оппозиции «неистового Мишико» в стране появился и новый флаг. Точнее, это был «новый-старый» стяг: история как бы повернулась вспять, и в Сакартвело вновь вспомнили о периоде расцвета своей страны — временах царицы Тамары и ее флаге с «болнур-качкури». Появился он, правда, еще в 1999 г., когда его принял парламент Грузии, но «белый лис» проигнорировал данный факт и этот важнейший элемент национальной «иконографии официально не поменялся, зато его как свое знамя взяла тогда на вооружение партия М. Саакашвили. Так что сегодня у Грузии — флаг царицы Тамары, да вот только людей масштаба Тамар-мепе и деятелей из ее политического окружения в современной Грузии, увы, нет. Совсем нет. Потому нет и «золотого века» в Сакартвело.
Ну да ладно: казалось бы, флаг! И что с того? Кто-то скажет: так складывалось в истории. Верно, но изменения этого — едва ли не важнейшего маркера национальной идентификации грузин — было делом элиты! И никого другого, и не простого народа. Так что вопросы — именно к ней… И куда она ныне под новым-старым флагом настойчиво ведет и куда может привести свой народ и страну в целом? Это отнюдь не риторический вопрос… Хотя и нетрудно догадаться куда. В никуда… Если в головах ее представителей и дальше будут роиться параноидальные мысли о необходимости «отомстить России за аннексию исконно грузинских территорий»; если при своих геополитических и геоэкономических калькуляциях «насельники» правительственных кабинетов в Тбилиси будут исходить из бездумного евроатлантизма (типа того, что в качестве «лютой мести» северному соседу мы будет прокладывать электрокабель в Грузию из Европы по дну Черного моря или как-то еще «выстрелим себе в ногу»!), то эта страна обречена… И брось ее через некоторое время как надоевший балласт США, так она вообще превратится в страну-изгоя. Если, конечно, вообще сохранится, избежав участи раздела «тюрками» — превращения одновременно в особый санджак Турции и отдельное азербайджанское ханство!
Так что, полагаем, в сложившихся ныне условиях ни о каком серьезном национальном проекте — возрождении «Великой Грузии» с одновременным возвращением национального самосознания у крипто-грузин (лазы, аджарцы и другие отуреченные народы), ни тем более о региональном проекте — создании православной «горной крепости-монастыря» с одновременным возвратом к правоконсервативным традициям, о которых (как о возможных альтернативах развития постсоветской Грузии) размышляет российский геополитик А. Ю. Школьников, говорить не приходится. Такого рода геополитические перспективы — не для нынешней Грузии… Ее элита попросту не способна к работе по геополитической имажинации и соответствующему планированию в условиях все более усложняющейся (турбулентной) международной среды. Нравится кому-то это или нет, но это так… Это — факт.
Вернемся, однако, к главному «сюжету» нашего цикла, а именно: к лимитрофному характеру данной страны, точнее сказать, к ее «двуслойной» лимитрофности. И зададимся напоследок вопросом: какие последствия (прежде всего геополитические и культур-цивилизационные) может иметь «ползучая» и все более устойчивая тюркизация этой страны, как, впрочем, и всей зоны Черноморье — Кавказ — Каспий, что становится очевидным после окончания Второй карабахской войны? Полагаем, что самые негативные. И это при том (повторимся), что имеет место сильный «надвиг» на Грузию евроатлантической «плиты». В итоге Грузия может: а) окончательно потерять свой национальный суверенитет, который и так уже донельзя ограничен,
Да, у лимитрофов колебание геополитического маятника закономерно, и оно вполне объяснимо: страна, оказывающаяся в политическом «междумирье», тем более «малая» по своим размерам и ресурсно необеспеченная, не может не колебаться в сторону то одного крупного государства-соседа, то другого… Это — общий закон. Но здесь надо учитывать один важный момент, а именно: для страны, оказывающейся в цивилизационном «междумирье», предпочтительнее быть под патронажем или даже в составе того государства-соседа, которое ближе ей в культурном отношении, «роднее» в цивилизационном отношении. В данном случае главную роль играет описанный еще С. Хантингтоном феномен «братских стран». В том же случае, когда лимитроф (в силу разных причин) оказывается под патронажем или в сильной зависимости от государства-соседа, чуждого ему в культур-цивилизационном отношении, цикл пребывания лимитрофа под его «сенью» будет все же неизмеримо короче, чем тот цикл, который связан с длительными историческими связями неконфронтационного типа, «совместным проживанием» и тесным взаимодействием с крупным соседом, входящим в ареал христианской культуры. Думаем, это понятно даже непосвященным…
В этом смысле современная Грузия оказывается в весьма уязвимом положении. Почему? Да потому, что первоначально ведомая русофобски настроенными ультранационалистами она казалась в объятиях сил Евро-Атлантики (в разрезе мирового геопространства это был как бы вертикальный «надвиг» на эту «малую» страну, причем со стороны внерегиональных игроков — США и ЕС), с соответствующим выстраиванием патронажно-клиентельных отношений. На втором же этапе геополитический и геоцивилизационный «надвиг» на грузинский лимитроф пошел уже в горизонтальной плоскости — с Юга и Востока, со стороны соседей — Турции и Азербайджана. И в первом, и во втором случае Грузия выступает как ведомая сила, как объект межгосударственных взаимодействий, а не самостоятельный игрок на региональном поле.
Это и понятно: тюркским соседям на юго-западе и на востоке границ Грузии она нужна прежде всего как страна-транзитер углеводородов с берегов Каспия, плюс к тому у Анкары и Баку есть и чисто коммерческие интересы в Сакартвело. Немаловажным является также то обстоятельство, что без участия Грузии Турции и Азербайджану не выстроить геополитической «дуги» вокруг Армении с целью отрезать ее от инфраструктурных и коммуникационных проектов на Южном Кавказе, ибо Грузия в данной конструкции стыковой элемент.
Но в любом случае у Тбилиси ныне подыгрывающая роль в тюркском пасьянсе, грузины теперь на подхвате у Анкары и Баку. На большее им рассчитывать не приходится. Ведь ныне Грузия — очень маленькое по размерам, территориально усеченное (потерявшее свои прежние «провинции» — Абхазию и Южную Осетию/Цхинвальский регион) и де-факто утратившее контроль над Аджарией, потерявшее значительную часть своего населения государство. К тому же государство с не-национальной (по преимуществу) элитой, которая буквально «смотрит в рот» коллективному Западу, а теперь еще и былому врагу — Турции. Грузины будто впали в амнезию, забыли свою историю: вновь захотели стать валиями и тавадами, которые господствовали на вторых ролях в Карли-Кахетии, когда это княжество (в статусе одной из провинций Сефевидов) находилось под персидским господством.
Хотелось бы знать, когда же у грузин проснется, наконец, их историческая память, когда ими вновь овладеет чувство национальной гордости, когда на эту благословенную, но многострадальную землю вернется дух великих представителей этого некогда гордого народа — Давида Строителя, царицы Тамары, Георгия Саакадзе, Шота Руставели, Александра и Ильи Чавчавадзе и многих-многих других… Будем жить надеждой, что это таки произойдет и произойдет еще на нашем веку…