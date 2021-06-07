



Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Конечно, держатели верховной власти в Грузии, как и любого другого государства, имеют право на свой политический и геополитический выбор (логично сопряженное с полной ответственностью за этот выбор). В свою очередь, дело и американцев/европейцев идти ли навстречу грузинам или нет, оценивая степень их «западнизма», брать на себя ответственность за грузин или нет. Да, всё так, если бы не одно но… Если бы не чрезмерный заряд русофобии, которым всё то сопровождается, и провокационные действия официального Тбилиси непосредственно в адрес России. Причем тут есть своя «закономерность»: как только Тбилиси «получает добро» на углубление процесса своей интеграции с США и/или НАТО, посулы с их стороны, тут же следуют резкие действия со стороны Грузии.

Здесь можно вспомнить недавнюю историю с Бухарестским саммитом НАТО в 2008 г., где Грузии пообещали скорейшее членство в Североатлантическом альянсе, после чего М. Саакашвили, получив еще «добро» и со стороны США, предпринял военную авантюру в Южной Осетии. Сегодня атлантисты Грузии тоже много чего обещают, призывая ее лидеров «использовать все возможности для приближения к НАТО и скорейшей подготовки к членству в Альянсе». Об этом во время недавней (44-дневной) войны в Карабахе прямо заявил генсек НАТО Й. Столтенберг. И официальный Тбилиси, резко активизировавший в последнее время свои связи с Баку, тут же откликнулся: чувствуя за своей спиной поддержку Запада, тут же выступил с предложением к сторонам конфликта — Армении и Азербайджану — стать посредником в их «разборках» и провести переговоры в Грузии. США и НАТО только и надо того, как бы побольнее укусить Россию, изрядно «напрячь» ее; найдя «точки уязвимости» России, оставить ее вне игры на «Большом Кавказе».

Достаточно обратиться к недавно вышедшему из-под пера аналитиков корпорации РЭНД докладу «Напрягая Россию. Конкурируя с позиции преимущества» (2019 г.), чтобы понять эту установку [1]. Если американцы неприкрыто делают в нем ставку на отрыв Еревана от Москвы (а значит, и разрыв отношений Армении с ОДКБ), то уж использовать Грузию для вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, а затем и в процесс постконфликтного регулирования с одной только целью — оставить Россию «за бортом» — святое дело… Как будто у нынешней Грузии — сателлита США, столько лет стоящего в предбаннике НАТО, — есть свои собственные ресурсы для сложнейшей работы с кризисными и конфликтными ситуациями! У России-то они есть, что и показали последующие события, а у Грузии? У нее-то с какой стати и откуда взяться такого рода ресурсам? Нашли тоже миротворца в лице Грузии…, у нее еще тот нейтралитет… На практике поведение «двуликого Януса», не иначе: для «внешнего потребления» — обычное фарисейство, на деле же своекорыстные действия под диктовку Запада.

Mod.gov.ge Грузия и НАТО

Если нужны факты, то пожалуйста. Скажем, на бумаге грузинские власти полностью запретили транспортировку грузов военного назначения через территорию своей страны (как сухопутными, так и воздушными маршрутами) в направлении Армении и Азербайджана. Однако по факту это правило действует лишь в отношении поставок товаров и грузов из России. Однако авиарейсы с оружием, боеприпасами и снаряжением из Турции и Израиля свободно идут в Азербайджан через грузинское воздушное пространство, ибо миновать его они не могут без колоссального крюка [2]. Точно так же (в таком же режиме политического «благоприятствования») действует и основная морская гавань Грузии — Батумский порт, через который идет «приемка» военных грузов из Турции и который «с охотой» принимает явно зачастившие в Аджарию суда стран НАТО.

И тем не менее можно сказать так: стремясь на всех парах вступить в Альянс и ЕС, Грузия загоняет себя в угол: во-первых, провоцирует дальнейшее усиление региональной нестабильности, а во-вторых, впадает в еще большую зависимость от внерегиональных центров силы, за что ей придется заплатить, и уже в недалеком будущем. И что будет с этой самой Грузией в случае, если (и когда) Европа или заокеанский «друг» в одночасье потеряют к ней интерес или попросту резко изменится международно-политическая конъюнктура на Кавказе и вокруг него?! Тогда несущая «конструкция», сотканная из патронажно-клиентельных отношений, которая все эти годы держала страну на плаву, попросту «просядет»… И не войдет ли тогда вновь Грузия в полосу глубокой нестабильности? А это ведь особое — «срединное — государство» Кавказа. И не качнется ли тогда в сторону серьезной дестабилизации такой его важный сегмент, как Южный Кавказ, который, по очень меткому выражению И. Чхеидзе, являет собой «смесь порохового склада с бензоколонкой», и беготня здесь «безумцев» с горящими факелами «может вызвать такую турбулентность, что мало никому не покажется» [3].

А ведь такой вариант развития событий вполне может произойти. Ведь потеряли же США в одночасье интерес к своему верному союзнику на Ближнем Востоке — Египту, которым тридцать с лишним лет руководил максимально лояльный Вашингтону Х. Мубарак? Впрочем, есть и другие примеры такого рода разворота США на все 180°. Всем известно: американцы сдают любого, в том числе и своих союзников, если те по каким-то причинам перестают удовлетворять «высоким требованиям» Госдепа и Пентагона. А то, ко всему прочему, подопрут еще и финансовые издержки (страна-то США — богатая, да вот только американское государство — полный «должник»!). Известные российские политологи В. А. Захаров и А. Г. Арешев резонно замечают по этому поводу: Грузия, являющаяся ключевым государством на «Большом Кавказе», могла бы сохранить политическую стабильность и нормально развиваться только в качестве дружественной России (или хотя бы нейтральной по отношению к ней) державы, имеющей небольшую армию, при формировании системы национально-территориального устройства в форме федерации, адекватно учитывающей при этом этнические, демографические и географические реалии этой страны [4].

Но, увы, эти «семена» не проросли сладкими «плодами». И на сегодняшний день, вот уже как двенадцатый год, она живет без двух своих (некогда проблемных) регионов — Абхазии и Южной Осетии. Факт есть факт: русофобия в головах нынешних властей Грузии довлеет, и она делает свое дело, явно «омрачая» их разум. Хоть так, хоть эдак, но они твердят одно и то же: «Даешь евроинтеграцию!», «США нам друг, а Россия — оккупант, агрессор!». Грузинские власти уже во всеуслышание заявляют, что вот-вот подадут заявку на полноправное членство своей страны в ЕС к 2024 г. И это в той ситуации, в какой сегодня находится и сам Евросоюз, и некоторые государства «старой Европы», стремительно превращающиеся в Евро-Арабию и Евро-Африку с полной потерей своей религиозной и культурной идентичности! Есть ли предел такому политическому и экономическому безумию (мы опять же и о прокладке энергосетей по дну Черного моря)?

Ec.europa.eu Встреча на высшем уровне между членами ЕС и членами правительства Грузии

Но поражает не только это, но и… сервильность нынешних грузинских властей. Причем чего бы это конкретно ни касалось! Складывается впечатление, что нынешняя Грузия превратилась для Запада, прежде всего для США, в некое «бюро добрых услуг», на входе в которое красуется надпись: «Чего изволите, то мы и выполним!». Взять хотя бы такое ключевое направление американо-грузинского сотрудничества, как военная сфера [5]. Навязали США М. Саакашвили свою модель перестройки грузинской армии — пожалуйста, получите: нынешние ВС Грузии — это точная калька с армии США; требуют американцы участия грузинской армии в международных учениях за рубежом и на территории самóй Грузии (в том числе и с задействованием бывших советских военных баз) — нет проблем: «все исполним в точности, как скажете!»; «братья-грузины», хотите в НАТО? — давайте нам своих солдат в Афганистане, и официальный Тбилиси тут как тут: слал и всё еще шлет своих солдат на убой, под пули «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) [6]; вознамерился Пентагон разместить в Грузии спецобъект с замысловатым названием «Центральная реферальная лаборатория общественного здравоохранения» (позднее он стал называться по-другому: «Центр им. Р. Лугара») с целью, видите ли, противостоять множащимся биологическим угрозам в мире, в частности на Кавказе и Среднем Востоке [7], грузинские власти тут же ответили: «Да, конечно, милости просим!».

Более того, что вообще уму непостижимо, устами министра здравоохранения Грузии Д. Сергеенко такой спецобъект США, как «Центр Лугара», называется «достоянием страны»! Вопрос: какой страны? Неужели Грузии?! Тогда спрашивается: почему эта спецлаборатория начала свою работу в марте 2011 г. и действует поныне в рамках программы, которую реализует (причем в разных странах мира) особое подразделение Пентагона — Агентство по сокращению военных угроз (DefenseThreatReductionAgency, DTRA), и почему на этом объекте располагается подразделение медицинской службы сухопутных войск США?

Ограничимся сказанным. Отметим лишь, что власти Грузии в перспективе намерены полностью отказаться от вооружений советского образца и перейти на стандарты НАТО. Такой переход будет означать лишь одно: эта страна окажется не только в военно-политической, но и финансовой, технической зависимости от НАТО и США. Здесь, как говорится, «и к бабке не ходи!».

Не сказать чтобы в нынешней Грузии у всех отказала историческая память и отшибло мозги. Нет, это не так. Пусть их и мало, но трезвые аналитики в этой стране еще остались, и их голоса порой звучат. Вот, например, одно из заслуживающих внимание мнений. Руководитель Центра грузино-российской дружбы и лидер партии «Нейтральная Грузия» проф. В. Кварацхелия отмечает в эссе «Приговор Грузии», что стремление страны к членству в НАТО затрагивает не только одних нас — грузин. Этот наш посыл тесно связан с проблемой общего мирового порядка и является составным звеном цепочки последовательных действий, связанных с нарушением баланса сил между государствами, обладающими ядерным оружием. То есть это вовсе не безобидное желание, которое можно прикрыть формулой «мы являемся независимым государством и вправе входить в ту международную организацию, в какую сами пожелаем».

В ответ на такую жизненную логику и действия немедленно включается российская логика, согласно которой вхождение Грузии в НАТО содержит в себе угрозу России, в связи с чем мы сделаем всё, чтобы не допустить этого! Аналогичная логика действует и при формировании отношений России с Украиной и любыми другими республиками. И вообще, подчеркивает В. Кварацхелия, нам — грузинам — надо бы взглянуть на текущие события с позиции России? Разве Россия, которую агрессивно настроенные и рвущиеся к мировому господству США пытаются взять в натовское кольцо и сжимают со всех сторон, не вправе принять меры для своей защиты?! [8]. Его ответ таков: да, вправе. Абсолютно…

Или вот еще одно заслуживающее внимания здравое мнение — мнение человека из Тбилиси, всерьез озабоченного нынешним положением дел в Грузии и вокруг нее. В своем интервью изданию «Грузия и Мир» известный политолог проф. С. Цинцадзе говорил: «Грузия, несмотря на довольно горький опыт, который, по идее, должен был быть хорошим уроком, не сделала выводов. Мы на протяжении этого времени, к сожалению, не смогли взвесить и увидеть те ошибки, в результате которых оказались лицом к лицу с огромным государством. Вообще, целью дипломатии является то, чтобы врага превратить в союзника или как минимум сократить угрозы от него. А мы что делаем? Делаем всё для того, чтобы войти в еще более глубокий геополитический тупик» [9]. Всё так, всё верно…

George Melashvili Протесты в Грузии. 2019

В этом смысле, по логике тех же В. Кварацхелии и С. Цинцадзе, мало того, что «дюже любвеобильное» партнерство Тбилиси с Вашингтоном и Брюсселем трудно оправдать с точки зрения морали, так и в его взаимоотношениях с «Большим соседом» на Севере в будущем оно чревато серьезными издержками. Особых чувств к этой стране (а она для них не более чем одна из стран «третьего мира», одна из «банановых республик», коих немало на американских задворках южнее Рио-Гранде) никогда не испытывали и не испытывают, рассматривая ее лишь как один из элементов в своей многоходовой комбинации по «перекрытию» зоны от Балкан до Каспия. Поэтому на вопрос: почему США в свое время вцепились в Грузию и в целом (причем вновь!) начинают активно вести дела на Южном Кавказе, мы отвечаем, что тому есть три причины. Одна из них — геостратегическая — необходимость присутствия в верхней точке «Великого Пятиморья», без чего трудно реализовывать начертанный некогда план «Нового (Великого) Ближнего Востока». Вторая причина — чисто геополитическая, а именно: стремление довлеть над строптивым Ираном — страной с неизбывными ядерными амбициями; время от времени то в одиночку, то «на паях» с Израилем угрожать ему применением силы. Третья причина тоже геополитическая, но с акцентом на Россию; цель — находиться в тылу нашей страны, оказывая из зоны Великого Лимитрофа постоянное давление на Южный и Северо-Кавказский округа.

Понятно, что Россия не может безучастно относиться к тому, что происходит ныне в «сердцевинном» государстве «Большого Кавказа». Ибо, как говорил в свое время выдающийся русский геополитик и публицист панславистской ориентации генерал Р. А. Фадеев, «государство, упирающееся в Черное и Каспийское моря, не может быть равнодушно к тому, что происходит на кавказском перешейке, который в полном смысле слова командует этими морями» [10]. Но ведь там как раз и находится Грузия… Но, увы, пока Москва не очень болезненно реагирует на «телодвижения» грузинских властей, пока «спускает» Тбилиси все его каверзы. Другой вопрос, насколько Москвы хватит. Ведь она уже десятки раз, причем на самом авторитетном уровне, прямо и честно предупреждала, что ее не устраивает поведение Тбилиси, и когда-то наступит предел ее долготерпению (излишняя мягкость отечественной власти и так уже многих раздражает в России).

Ведь по большому счету нынешняя ситуация с атлантистски ориентированной Грузией (скажем, блокировка ею сухопутных коммуникаций России с Арменией) Москву никак не устраивает. Мы уже не говорим, как она может (разумеется, резко негативно) относиться к перспективе появления в непосредственной близости от своих границ на Кавказе натовских или американских баз; не может Москва спокойно относиться и к факту функционирования на территории Грузии биолабораторий типа «Центра им. Р. Лугара».

Американцы — не те «ребята», что будут выбрасывать деньги на ветер. Вблизи границ своего геополитического противника № 1 (или пусть даже № 2 — не суть так важно) они не занимаются научными исследованиями ради чистой науки. Тем более если и когда в деле фигурирует военное ведомство США. Нужны факты? Пожалуйста: взять тот же «Центр им. Р. Лугара», что расположен в пос. Алексеевка близ Тбилиси и в 17 км от бывшей советской базы в Вазиани, где теперь вовсю «орудуют» американцы. На строительство данного объекта, которое продолжалось пять лет, американцы потратили 160 млн дол. На финансирование же всех биолабораторий вблизи границ России и Китая за период с 2017 по 2019 год США выделили 1 млрд (!) дол.

Так что едва ли надо специально доказывать, что такого рода деятельность США за последние годы стала реальным источником биологических угроз для нашей страны. В Министерстве обороны РФ есть данные, согласно которым в лугаровском центре (в ряду прочего) ведется разработка технологий боевого применения зараженных… насекомых, в частности, с помощью беспилотников [11].

Понятно, что вассал Америки (Грузия) не перестает успокаивать мировую и свою общественность, заявляя о совершенно безопасном характере деятельности «Центра им. Р. Лугара» и подобных спецобъектов, а точнее, целой сети лабораторий, вовсе не ограничивающейся только лугаровским центром. И не случайно, как было заявлено в Министерстве обороны РФ, начиная с 2021 г. Вашингтон намерен блокировать все международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении испытаний биологического и токсичного оружия от 16 декабря 1971 г., исключая возможность проверки своих лабораторий [12]. Так-то…

Флаги Грузии и США

Последнее не удивительно, поскольку для российских военных и экспертов давно уже не секрет, что в США ведется разработка биологического оружия в рамках концепции т. н. бесконтактной войны, и ВС США обладают возможностью снаряжать капсулы с отравляющими, радиоактивными и наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Не секрет и то, что Пентагон планирует решать широкий спектр задач, подрывающих безопасность не только РФ, но и ее партнеров по ОДКБ», и с этой целью ведет исследования по созданию «нового поколения наступательного биологического оружия» [13].

В свое время небезызвестный «партиец-перевертыш» Э. Шеварднадзе, занимавший пост президента Грузии, успокаивал Москву: дескать, американо-грузинское сближение не представляет никакой опасности для России, поскольку на грузинской территории находятся российские военные базы. Но еще в бытность их нахождения на территории Сакартвело (в 2002 г.) «белый Лис» пошел на подписание с военным ведомством США специального соглашения «О сотрудничестве в области технологий и патогенов, связанных с созданием биологического оружия и нераспространения информации в данной сфере». Каково? Никакого «Центра Лугара» еще не было и в помине, а сотрудничество Грузии и США в такой «деликатной» сфере, как разработка биобактериологического оружия уже началась!

С того времени минуло много событий, и, между прочим, после 2007 г. никаких военных баз России в Грузии не осталось. Зато теперь на бывших советских военных объектах орудуют кому не лень: американцы, натовцы, турки. Они же с удовольствием и под свой военный и финансовый интерес занимаются их модернизацией. И если здесь что-то изменилось для России, то только в худшую сторону. «Старт» беспрецедентной активности США и их «подельников» мы фиксируем с воцарения в Грузии «неистового русофоба Мишико». Печально, но факт: с того времени Грузия превратилась в фактор, который явно и вполне конкретно угрожает национальной безопасности России. И ныне атлантистски ориентированная Грузия — это еще одна точка сетецентричной войны «коллективного Запада» против нашей страны; еще один фронт, откуда осуществляются точечные (небоевые) операции подрывного характера.

Одним словом, нынешняя Грузия — это серьезная проблема для России на южном стратегическом направлении ее внешней политики. Именно так. И не пора ли Москве в отношении Грузии реагировать пожестче и вести себя более последовательно? Не ограничиваться бесчисленными увещеваниями и предупреждениями в адрес грузинских русофобов, а пресекать и наказывать их. Если надо. Иначе говоря, пора принимать действенные и отрезвляющие Тбилиси меры! В конце концов, все должны понимать, что бывшее советское Закавказье, а ныне Южный Кавказ — это перманентный регион нестабильности; может быть, не столь взрывоопасный, как Балканы, но все же… с «повышенным индексом беспорядка» (если использовать терминологию ООН). И зажечь здесь очередной «огонь» — ничего не стоит. Тем более что желающих сделать это (под свой интерес, разумеется) предостаточно. И это хорошо показали события 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 г.

Ее окончание внесло свои коррективы в тот геополитический ландшафт, который в общем и целом сформировался в зоне Черноморье — Кавказ — Каспий (ЧКР) после «Крымской весны» 2014 г. Судя по тому, как после фактической зачистки НКР и военного «унижения» Армении «тандемом» Азербайджан — Турция начали меняться взаимоотношения в «связках» Вашингтон — Анкара и Пекин (с его мегапроектом «Один пояс, один путь») — Анкара (с ее проектом «Великий Туран») геополитическая «архитектура» восточного сегмента ЧКР в ближайшее время претерпит серьезные изменения. А тут еще грядет уход США из Афганистана и перенос их внимания на бывший советский Туркестан со страстным желанием вновь обосноваться в Узбекистане и/или Таджикистане. Не будем при этом забывать, что на всю зону ЧКР оказывает еще очень сильное влияние геополитическая «пульсация» перманентно нестабильного «Большого Ближнего Востока».

(сс)AndreiGarm Железная дорога

Спрашивается: что ожидает в складывающейся ситуации маленькую и лимитрофную Грузию? Сохранит ли она в полном объеме свой нынешний «статус» вассала США или нет? И не добавит ли она к нему еще и дополнительный — статус вассала Турции? Учитывая ту беспрецедентную геополитическую активность, которую официальная Анкара развернула после окончания второй карабахской войны к северу и северо-востоку от своих границ; наблюдая, как она целенаправленно и методично «давит» на Тбилиси, буквально дожимает ее, имея, кстати, и без того массу преференций в Грузии, данный вопрос звучит далеко не риторически.