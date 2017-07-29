Владимир Прохватилов
Последние публикации
Как остановить террористов из среды трудовых мигрантов?
Недавнее задержание в Санкт-Петербурге трудовых мигрантов из Средней Азии, готовивших террористические акты, в очередной раз свидетельствует о существовании среди них террористического подполья, которое, несмотря на усилия российских спецслужб, уничтожить пока не удается. Это объясняется помимо...
29 июля 2017
Американский газ для Польши: цена риторики
Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении заключить США долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ). «Мы подняли вопрос о поставках сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу», — сказал он после...
26 июля 2017
Исламская революция в Иране отдала свой газовый джокер Франции и США
3 июля Иран подписал соглашение о разработке 11-й фазы (участка) крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Южный Парс с французской группой Total и китайской China National Petroleum Corp. (CNPC). Объем сделки, которая заключена сроком на 20 лет, оценивается почти в $5 млрд, она стала...
20 июля 2017
Расследование: семья президента Азербайджана перевозит оружие врагам Асада
Болгарская газета «Труд» опубликовала очередное расследование известного журналиста-расследователя Диляны Гайтанджиевой, которая «копает» тему транспортировки оружия для террористических группировок на Ближнем Востоке через Балканы. Ее новая статья посвящена азербайджанской авиакомпании «Шелковый...
15 июля 2017
Афганистан на грани хаоса
После двух июньских терактов в Кабуле с интервалом в несколько дней в Афганистане начался глубокий политический кризис. Демонстрации протеста идут одна за одной. 2 июля в столице провинции Пактия городе Гардез прямо напротив резиденции губернатора был развернут лагерь протеста и перекрыта...
6 июля 2017
В Бишкеке все спокойно?
В Киргизстане началась президентская гонка. Выборы пройдут 15 октября этого года в условиях высокой конкуренции. Свои кандидатуры выдвинул уже почти десяток политиков. Фаворитами являются трое: выдвинутый Социал-демократической партией Киргизстана нынешний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков...
2 июля 2017