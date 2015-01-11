Украина, 11 января, 2015, 04:37 — ИА Регнум. Министр культуры Украины, а также вице-премьер Вячеслав Кириленко намерен полностью отчистить страну от памятников «тоталитарного прошлого». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Украины.

«Мы будем поддерживать любые гражданские инициативы, направленные на очищение Украины от памятников деятелям коммунистического прошлого», — заявил Вячеслав Кириленко.

Чиновник также пояснил, что «многочисленные памятники, бюсты одиозным деятелям тоталитарного режима, ранее включенные в Государственный реестр памятников, в настоящее время не являются объектами ни национального, ни местного наследия. Поэтому под охрану со стороны государства они не попадают».

Более того, Кириленко сообщил, что из Государственного реестра будут выведены все памятники, имеющие отношение к коммунистическим деятелям.

Напомним, массовый снос памятников Ленину стартовал на Украине 8 декабря 2013 года, когда был снесен первый монумент вождю коммунистов в Киеве. Всего за год, по данным украинского Института национальной памяти, было снесено 504 памятника Ленину. В стране все еще остается около 1700 памятников основателю Союза советских социалистических республик