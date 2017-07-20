3 июля Иран подписал соглашение о разработке 11-й фазы (участка) крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Южный Парс с французской группой Total и китайской China National Petroleum Corp. (CNPC). Объем сделки, которая заключена сроком на 20 лет, оценивается почти в $5 млрд, она стала крупнейшей для Ирана после снятия в прошлом году международных санкций. 50,1% акций нового консорциума принадлежит «Тоталь», 30% — китайской CNPC, 19,9% — иранской Petropars. Планируется добывать более 50 млн кубометров газа в сутки.

Genaffair.ru Знак Корпуса стражей Исламской революции (Иран)

Сумма инвестиций сравнительно невелика — 4,8 млрд долларов, и речь идёт лишь об одном участке месторождения из 28. Однако французская Total стала первой западной нефтегазовой компанией, вернувшейся в Иран после отмены санкций.

Северное/Южный Парс (North/South Pars) — крупнейшее нефтегазовое месторождение (НГМ). Находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Северное и Южный Парс разделены тектоническим разломом. Оба они являются самостоятельными разновозрастными залежами. Южный Парс — это северная (Иранская) часть НГМ, которая расположена в Персидском заливе к северо-востоку от Катара. Запасы Северное/Южного Парса оцениваются в 28 трлн кубометров газа и 7 млрд тонн (45 млрд баррелей) нефти. Южный Парс содержит 8% мировых запасов газа и 50%в суммарных запасов газа Ирана. Разработка Южного Парса разделена на 28 участков-фаз. Оператором разработки является иранская компания NIOC, входящая в холдинг Petropars.

Во время президентского срока Барака Обамы в переговорах с Ираном по инвестициям в иранский нефтегаз лидировала Великобритания. Руководил переговорным процессом лорд Норман Ламонт, бывший министр финансов в правительстве Джона Мэйджора и председатель британо-иранской коммерческой палаты (BICC). Особый вес Ламонту придает то, что он возглавляет международный аналитический центр Le Cercle («Круг»), структуры, созданной для координации связей между разведками США, Франции и Великобритании.

Ламонт долгие годы был посредником между иранскими властями и имеющей обширную сеть контактов в Тегеране французской компанией Elf Aquitaine, приобретенной Total в 2000 году.

В период действия санкций Иран вел переговоры также с Россией и Китаем. «Газпром» и CNPC уже готовы были «взяться за дело, но первый не обладал необходимыми технологиями, а вторая не слишком ответственно относилась к своим инвестиционным обязательствам», отметил, комментируя сделку Ирана с компанией Total, британский эксперт по критическим ресурсам Крис Хиндл.

До прихода к власти в США администрации Дональда Трампа разработкой Южного Парса занималась иранская компания Khatam al-Anbia — основа экономической империи Корпуса стражей Исламской революции. С этой компанией активно сотрудничали команда нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона и представители так называемого China Lobby — тяготеющей к Тайваню группы лоббистов, которых связывают с сыном Джорджа Буша — старшего Нейлом Бушем.

Теперь Южный Парс будут разрабатывать Total и госкомпания континентального Китая CNPC.

Генеральный директор Total Патрик Пуйанне ранее работал в аппарате правительства Франсуа Фийона, который, как известно, выступает за снятие санкций с России, признает Крым российской территорией и с энтузиазмом одобряет действия Владимира Путина в Сирии. Пуйанне, который до сих пор считается членом команды Фийона, в 1997 году перешел на работу в компанию Elf Aquitaine (тем самым установив деловые контакты с Норманом Ламонтом), причем после ее слияния с Total быстро стал ведущим менеджером мирового нефтегазового гиганта.

Показательно, что сделку с Total подписывал министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане, который много лет конкурирует с интересами Корпуса стражей Исламской революции.

На выбор Дональда Трампа (именно он дал отмашку на сделку Ирана с Total) повлияло то, что реально эта компания контролируется транснациональным капиталом. В акционерном капитале Total присутствуют крупнейшие в мире американские инвестиционные фонды Vanguard, Fidelity и BlackRock, которые являются акционерами практически всех остальных миноритариев Total и эффективно влияют на принятие решений в них.

Президент Total Тьерри Демаре, который руководил в 1999 году покупкой Elf Aquitaine (контакты с Норманом Ламонтом!), долгое время был сопрезидентом Ассоциации «Франко-российский диалог». Кроме того, он родственник Поля Демаре — старшего, учредителя (совместно с бельгийским миллиардером Альбером Фрером) швейцарской компании Pargesa Holding, миноритария Total.

Среди миноритариев Total — бельгийский холдинг Groupe Bruxelles Lambert SA, созданный кузенами Ротшильдов братьями Ламбер, а контролирует этот холдинг швейцарская Pargesa.

В Совете директоров Total — представители миноритариев, тех же Pargesa Holding и Groupe Bruxelles Lambert, в акционерном капитале которых участвуют американские инвестиционные гиганты Vanguard, Fidelity и BlackRock, что и должно обеспечить соблюдение американских интересов в иранском нефтегазе.

В экспертном сообществе давно уже бытует расхожее мнение, что введенные США где бы то ни было санкции рано или поздно заканчиваются тем, что Америка просто отжимает с их помощью конкурентов.

Примечательно, что США и Франция в отношениях с Ираном следуют стратегии кнута и пряника. На территории Франции функционирует террористическая организация «Моджахедин-е Хальк», которая ответственна за многочисленные теракты и убийства иранских граждан, включая высших чиновников страны. 9 июля 2016 года в Париже была проведена встреча лидеров этой группировки, в которой приняли участие разведчики из США, ЕС и Саудовской Аравии, включая бывшего начальника саудовской разведки принца Турки аль-Фейсала.

Реальная поддержка странами НАТО экстремистов, ставящих целью свержение нынешнего иранского режима, безусловно, не способствует созданию между ними атмосферы доверия, но служит инструментом давления на страну Великих Аятолл, а значит, не будет прекращена.

Тем не менее резонансный прорыв Total в иранский нефтегаз должен дать толчок новым инвестиционным соглашениям под присмотром старшего брата за океаном.

Владимир Прохватилов — президент Академии реальной политики (Realpolitik), эксперт Академии военных наук