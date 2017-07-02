В Киргизстане началась президентская гонка. Выборы пройдут 15 октября этого года в условиях высокой конкуренции. Свои кандидатуры выдвинул уже почти десяток политиков.

Киргизия

Фаворитами являются трое: выдвинутый Социал-демократической партией Киргизстана нынешний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков; выдвиженец парламентской фракции партии «Республика — Ата-Журт», самый богатый человек в стране Омурбек Бабанов и профессиональный дипломат, профессор Токийского университета Таалатбек Масадыков.

За Сооронбаем Жээнбековым — административный ресурс президента и правящей партии. У Омурбека Бабанова — мощная команда политтехнологов из России, Казахстана и Киргизии, а также значительные финансовые возможности.

Таалатбек Масадыков, бывший советский офицер, входивший в группу советников в Афганистане, активно сотрудничает со структурами ОДКБ и пользуется поддержкой российских и киргизских военных. У него также большой международный авторитет, так как он долго работал в структурах ООН, был в частности политическим директором Специальной политической миссии ООН в Афганистане в 2002—2014 годах.

В преддверии выборов, которые, возможно, могут изменить политический ландшафт страны, занимающей важное стратегическое положение в регионе, Президент КР Алмазбек Атамбаев, который по закону уже не может участвовать в выборах, посетил с прощальным визитом Москву. Подписанные им документы (о создании единой системы противовоздушной обороны, новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве и подтверждение статуса объединенной военной базы России в Киргизии) практически гарантируют неизменность политического курса Киргизии при любом исходе президентских выборов.

К киргизским выборам проявляют интерес и в США. В начале июня Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев принял сына основателя Института открытого общества, филантропа Джорджа Сороса Алекса Сороса.

Алекс Сорос, который так же, как и его отец, является руководителем ряда фондов, рассказал А. Атамбаеву о своем намерении принять участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Американского университета в Центральной Азии. Алекс Сорос также отметил реализуемый в Киргизии проект «Таза коом», и «выразил мнение, что он принесет большую выгоду стране».

Справка:

«Таза коом» («Чистое общество») — «общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса». Власти КР заявляют, что реализация проекта приведет к «повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции».

В начальную стадию «Таза коом» входят около девяти проектов. Среди них — «Единый платежный шлюз», «Умный город» («Безопасный город» станет частью «Умного города», помимо автоматизации работы коммунальных служб, пожарной службы, скорой помощи и др.), Digital CASA, дата-центры.

На деле, ничего новаторского в этом проекте нет. Подобные проекты давно внедряются в соседних республиках.

Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков на презентации «Таза коом» заявил, что этот проект станет составной частью Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года и поможет Киргизии «достичь уровня Великобритании, Эстонии или Израиля».

Несмотря на очевидный провал «Стратегии устойчивого развития Киргизстана 2013−2017», о чем свидетельствует даже официальная статистика, киргизские чиновники активно пиарят цифровые инновации в стране, где у многих жителей нет доступа к питьевой воде, где даже в крупных городах не обеспечено бесперебойное снабжение электроэнергией, а уровень жизни — один из самых низких в регионе.

На первый этап проекта «Таза коом» нужно около 50 миллионов долларов. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сообщил, что Всемирный банк готов предоставить 20 миллионов, также обещает помочь в финансировании «Таза коом» Евросоюз. Всего же на реализацию проекта понадобится около 400 миллионов долларов.

Однако, совсем недавно стало известно, что главным донором проекта могут стать вовсе не международные финансовые институты, а китайская компания China Telecom.

В пользу этой версии говорит выступление Алмазбека Атамбаева на международном экономическом форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, где он заявил, что КР надеется на «сопряжение проектов «Таза коом» и идеи председателя КНР Си Цзиньпина».

Возможно, именно угроза перехвата Китаем контроля над реализацией проекта «Таза коом» и стала причиной визита Алекса Сороса в страну. Киргизия и Таджикистан находятся на пересечении стратегических магистралей Евразии, связывающих Китай, Индию и Пакистан с Европой. В Таджикистане после недавних протестных выступлений силовики жестко контролируют внутреннюю ситуацию, что гарантирует политическую стабильность по меньшей мере на ближайшую перспективу. В Киргизии, напротив, все еще существуют серьезные социально-экономические предпосылки для возможной попытки третьей «тюльпанной революции».

Известный российский военный аналитик, руководитель службы стратегического планирования в Ассоциации приграничного сотрудничества, Александр Собянин прокомментировал этот визит для ИА REGNUM :

«Визит Алекса Сороса к президенту Алмазбеку Атамбаеву связан с тем, что американцы хотят сохранять полный контроль над ай-ти системами государственного управления Киргизии в год президентских выборов — последний раз, когда у Штатов сохраняется шанс устроить третий государственный переворот в моей родной Киргизии. Не случайно прислали прислали именно Сороса — сначала «Таза коом», а там и прочие «открытые институты» для цветного госпереворота подтянутся».

Александр Собянин считает, что осенью в Киргизстане может быть предпринята попытка очередной цветной революции, а визит в страну Алекса Сороса — не слишком прикрытый политический прессинг руководства КР.

Организовать очередную, третью по счету цветную революцию в Киргизии для внешних акторов теоретически вполне возможно.

Перманентная политическая нестабильность в республике подпитывается огромным количеством неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа. Их несколько тысяч, причем уникальность Киргизстана в том, что здесь сеть неправительственных организаций спускается на уровень аулов, многие главы поселковых советов получают финансовую подпитку от западных НПО. Кроме того, Киргизия республика де юре — в ОДКБ, а де факто — также и в НАТО.

Сотрудники американских разведслужб и соответствующее оборудование вовсе не покинули Киргизию после закрытия американской военной базы «Манас», а просто переместились в комплекс зданий нового посольства США в Бишкеке.

Большинство технических сооружений посольства расположено под землей на глубине 28 метров. Туда с территории «Манаса» перевезли часть электронной аппаратуры, включенной в систему глобального слежения «Эшелон». В новом комплексе зданий посольства США работают не менее 700 человек (Для сравнения, — персонал посольств таких стран, как Германия или Иран, составляет от 20 до 30 человек, включая технический персонал, в посольствах РФ и КНР — не более 200). Как минимум 200 человек из их числа — офицеры службы радиоэлектронной разведки, переведенные в персонал посольства и получившие дипломатический статус. Все разведывательные функции базы «Манас» продолжают свое существование под крышей посольства США. Таким образом, США обеспечили постоянное присутствие своих разведывательных структур в Киргизии, просто расположив их на огромной территории посольства в Бишкеке.

В аэропорту «Манас» турецкими подрядчиками построен современный аэронавигационный центр, который должен стать центром управления формируемого США в Киргизии единого радиолокационного пространства.

Кроме комплекса в «Манасе» на территории Киргизии строятся еще 26 радарных станций, которые обеспечат «прослушивание» значительной части евразийского континента. Это так называемые «пункты совместной безопасности» (Cooperative Security Location, или Lily-Pad (Кувшинки) на жаргоне американских военных).

«Лилипэды» — компактные секретные военные базы США, разбросанные по всему миру — от Джибути в Восточной Африке до джунглей Гондураса.

Пентагоновские «кувшинки» представляют собой, в частности, перевалочные пункты с персоналом не свыше 200 человек для быстрой переброски войск и других операций, проводимых без привлечения больших ресурсов. Кроме радаров «лилипэды» оснащены разведывательными дронами.

Профессор Дэвид Уайн из Вашингтонского университета считает «лилипэды» основным элементом военной стратегии США по сохранению мирового господства, так как «позволяют делать больше за меньшие деньги». Наибольший риск эти мини-базы создают, увеличивая напряженность в отношениях с Россией и Китаем в Персидском заливе, а также в нефтеносных районах западной и восточной части Африки, считает Уайн. «Если бы другие стали размещать такие «лилипэды» в американской зоне интересов, — пишет он, — США посчитали бы это неприемлемым и сравнили бы это с самым серьезным конфликтом периода «холодной войны» — ракетным кризисом на Кубе 1962 года».

«Лилипэды» являются основой объявленной еще Бараком Обамой военной стратегии «Ось Азии».

Американский политолог Чалмерс Джонсон опубликовал в 2000 году книгу «Американская империя баз» (America's Empire of Bases) в которой пишет, что «нельзя понять американского стремления к экспансии, не зная, что эти базы находятся во всем мире». Общее число баз неизвестно, так как Пентагон «устроил дымовую завесу вокруг «лилипэдов», отказываясь называть их базами, пишет Джонсон:

«Например, так называемый центр транзита в Манасе (Киргизстан) в реальности является главной американской базой в Средней Азии — опорой войны в Афганистане».

Впрочем, Джонсон сомневается в эффективности киргизской «кувшинки» как среднеазиатского военного шверпункта (узловой точки), аргументируя это близостью мощной российской военной базы и нежеланием киргизского руководства размещать американские войска в стране на постоянной основе.

Источники в киргизских и российских силовых структурах не считают возможной реальную поддержку со стороны находящихся в Киргизии американских военных протестных выступлений в стране. Есть понимание, что пентагоновская «кувшинка» в основном «работает» по афгано-пакистанскому региону. Впрочем, один их претендентов на кресло президента КР, Таалатбек Масадыков, признанный эксперт по региональной безопасности, считает, что американский «зонтик» не может спасти Центральную Азию в случае вторжения джихадистов. Поэтому для Киргизии приоритет номер один — это «российский «зонтик» и страны ОДКБ в тесном взаимодействии со странами ШОС, где самая большая страна Китай».

Военный аналитик Александр Собянин, комментируя для ИА REGNUM перспективу послевыборного развития КР, сказал, что «трех опасностей в Киргизии, о которых очень много говорят и пишут, не существует»:

«При любом новом президенте Киргизии не будет геополитического разворота на Запад, нет также угрозы межнациональных столкновений и нет опасности распада страны, скажем, по линии север-юг».

Несмотря на жесткий настрой киргизских силовиков и российских военных на купирование любых протестных выступлений, социальная напряженность в республике не спадает. «Две трети населения являются сезонно безработными и ничего не понимают в электронном документообороте и он тоже их никак не касается… Их подобными проектами не обмануть», — считает известный киргизский политолог Мурат Суюнбаев.

В этом свете, есть вероятность инспирированной из-за рубежа очередной цветной «вспышки» осенью этого года, как и прогнозирует Александр Собянин. Но жесткая позиция киргизских силовиков (которые делают ставку на Россию и КНР) и их коллег по ОДКБ гарантирует, что любые протестные выступления успеха не достигнут.

Владимир Прохватилов — президент Академии реальной политики (Realpolitik), эксперт Академии военных наук