Владимир Аватков
Последние публикации
Скопус-шмопус российской науки
Нынешнее беспрецедентное противостояние России с коллективным Западом, которое в действительности не прекращалось никогда, разве что приобретало разные формы на различных этапах, даже в капитулянтские ельцинские времена, подталкивает российское общество и управленческий класс к обретению полного...
6 апреля 2022
Грузия под турецким влиянием. Что дальше?
После прихода к власти Партии справедливости и развития Турция перешла к активной внешней политике, основанной на принципах воздействия на сопредельные страны. Доктрина «Ноль проблем с соседями», которую турецкая пресса уже давно охарактеризовала как «ноль соседей — ноль проблем», изначально была...
16 мая 2016
Турция рука об руку с Грецией: на благо «Турецкого потока» или НАТО?
Владимир Аватков 14 мая в турецком городе Анталья завершился саммит НАТО. Очевидно, что он запомнится, прежде всего, своей «курортной» атмосферой в период мировой нестабильности и полураспада системы международных отношений. На встрече говорили об успехах альянса, о планах на будущее, о расширении...
16 мая 2015