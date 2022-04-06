Нынешнее беспрецедентное противостояние России с коллективным Западом, которое в действительности не прекращалось никогда, разве что приобретало разные формы на различных этапах, даже в капитулянтские ельцинские времена, подталкивает российское общество и управленческий класс к обретению полного национального суверенитета. Импортозамещение, пусть не всегда удачно, идет своим ходом. Осуществляется постепенный отказ от «скомпрометировавших себя валют», по выражению президента РФ В. В. Путина. Идет «самоочистка общества», по его же выражению. Этот процесс неизбежно затрагивает научно-образовательную и культурную сферу.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Министерство образования и науки РФ своим приказом отменило обязательность для получения ученых степеней публикации российских ученых в западных наукометрических центрах. К сожалению, этот мораторий объявлен лишь до конца 2022 года. Такая полумера не устраивает большинство ученых и патриотически настроенных политиков. Тем не менее некоторые из них до сих пор опасаются выступать против половинчатости предпринятых мер, опасаясь и своего зачастую прозападного руководства, и отмены моратория в уже близком 2023 году.

В то же время в России есть ученые, для которых научная и гражданская честность стоит превыше возможных карьерных рисков. Ранее ИА REGNUM опубликовало точку зрения на так называемую наукометрию профессора СПбГУ, доктора исторических наук В. Н. Колотова, других ученых и видных общественно-политических деятелей России.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

Вот что думает по поводу зависимости российских ученых от западных центров Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН:

«Скопус-шмопус российской науки

Николай Ульянов. Выполнение тестов в лаборатории. 1951

В российской науке, по крайней мере в ее большинстве, существует ясный консенсус — обязательные требования к российским ученым «встать на учет» в западных и вообще любых иностранных наукометрических системах должны быть отменены навсегда.