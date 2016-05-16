Москва, 16 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. После прихода к власти Партии справедливости и развития Турция перешла к активной внешней политике, основанной на принципах воздействия на сопредельные страны. Доктрина «Ноль проблем с соседями», которую турецкая пресса уже давно охарактеризовала как «ноль соседей — ноль проблем», изначально была направлена на установление мирных контактов с сопредельными странами, однако постепенно приобрела совершенно иной оттенок, что отчетливо видно на примерах Сирии и Грузии.

ИА REGNUM Флаг Грузии

Оказалось, что за красивой вывеской обнуления проблем скрывалось стремление турецкого руководства к распространению своего влияния мирными путями (с помощью «мягкой силы») и далеко не мирными способами (с помощью «жесткой силы»). Иными словами, Турция перешла к своей традиционной имперской наступательной внешней политике для реализации своих интересов в регионе.

Грузию можно считать одним из единственных успешных с точки зрения турецкого руководства примеров такого взаимодействия в рамках доктрины «Ноль проблем с соседями». Пользуясь слабостью политической системы Грузии после распада СССР, стремлением ее руководства интегрироваться в западные структуры, Турция согласилась играть роль своеобразного моста между южнокавказской республикой и НАТО с ЕС. Однако в современных условиях государства просто так ничего не делают, за все услуги нужно платить.

Стремясь избавиться от «пагубного» влияния российских инвестиций и вообще от отношений с Россией в целом, Грузия бросилась в объятия той страны, которая на протяжении истории никогда не щадила грузин. В противовес историческим фактам грузинское руководство стало формировать миф о Турции-заступнице, о Турции как примере западной демократии.

В этом контексте в рамках диверсификации внешней торговли Грузия пришла к тому, что основным внешнеторговым партнером и инвестором страны стала Турция, аэропорт восстанавливала Турция, грузинские войска по программе НАТО «Партнерство ради мира» обучала Турция, даже многими ресторанами в Тбилиси владеют турецкие бизнесмены. Такая ли это диверсификация внешней торговли и не впадает ли Грузия в зависимость от своего южного соседа?

Кроме того, стоит отдельно остановиться на том, почему Грузия так важна сегодня для Турецкой Республики. Дело в том, что единственной возможностью для торговли по суше между Турцией и Азербайджаном остается грузинская территория, которая стала своеобразным буфером, соединяющим две указанные страны. Грузия нужна Турции как связующее звено и как плацдарм для апробации своих технологий «мягкой силы».

Основным территориальным объектом интереса Турции в Грузии является Аджария, которая населена многочисленной мусульманской диаспорой и может использоваться для апробации турецкого понимания ислама. Для этого турки традиционно используют частные фонды, которые строят мечети и школы, делают это самостоятельно, но на самом деле не без помощи государства.

Но турецкие школы распространены не только в мусульманских районах, они не ориентированы на формирование человека религиозного (хотя с мусульманами они действуют более активно и эффективно). Их основная задача — формирование нового молодого поколения, которое воспринимало бы Турцию как образец, как ориентир и, предавая свою историю, создавало бы новую, выгодную турецкому политическому и религиозному истеблишменту. Образование, наука и технологии — вот через что Турция сегодня формирует выгодное для себя будущее.

Со времен распада СССР прошло уже 25 лет. За это время в Грузии сформировалось новое молодое поколение, которое может и должно ориентироваться на свои силы, на свое понимание прошлого и будущего государства, которое не может строиться в рамках моделей, навязанных извне. Турецкая модель, так насаждаемая в последние годы, не служит и не может служить интересам Грузии, а лишь удовлетворяет потребности турецкого руководства, которое ведет агрессивную внешнюю политику.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM