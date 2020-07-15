Влад Варданян
Последние публикации
События на армяно-азербайджанской границе: эскалация и новые жертвы
С 12 июля на государственной границе Армении и Азербайджана наблюдается эскалация напряженности, которая уже привела к потерям среди военнослужащих с обеих сторон. Искрой для нового витка противостояния стала провокация Азербайджана, переросшая в полномасштабные бои с применением крупнокалиберного...
15 июля 2020
Вклад армянского народа в победу в Великой Отечественной и Второй мировой
Великая Отечественная стала колоссальным испытанием для всех народов СССР. Все для фронта и все для победы — с этой мыслью целых четыре года жили миллионы советских граждан, испытывая тяжелейшие лишения и не жалея ничего — вплоть до жизни. Армянский народ, наряду с другими, внес посильный вклад в...
9 мая 2020
Военные преступления против мирного населения Арцаха
Население Нагорного Карабаха не удивишь выстрелами и звуками канонады. Люди, живущие при хрупком мире, уже давно привыкли к чувству постоянной угрозы нападения. Так же началось утро 2 апреля 2016 года, однако очередная провокация со стороны Азербайджана быстро переросла в стадию полноценных боевых...
2 апреля 2019