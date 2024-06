Население Нагорного Карабаха не удивишь выстрелами и звуками канонады. Люди, живущие при хрупком мире, уже давно привыкли к чувству постоянной угрозы нападения. Так же началось утро 2 апреля 2016 года, однако очередная провокация со стороны Азербайджана быстро переросла в стадию полноценных боевых действий. Их действия не ограничились ударами по военным объектам.

Утро в селе Неркин Чартар началось как обычно, дети собирались в школу, не зная об опасности попасть под массивный артиллерийский обстрел. По дороге на учебу раздался взрыв, дети упали. 12-летний Вагаршак Арутюнян погиб на месте. Его друзья получили серьезные ранения. Снаряд разорвался рядом со школой, недалеко от площадки, где через несколько минут должна была проходить общешкольная утренняя физзарядка.

Жители села Талиш, расположенного в непосредственной близости к границе Азербайджана, поняли всю опасность ситуации намного раньше. Село находилось на одном из главных направлений удара азербайджанских сил. В северо-западной части села проживала большая семья. Супруги Валера и Размелла Халапян жили со своими сыном и шестью внуками. Также в доме проживала 92-летняя мать Валеры Халапяна, Маруся Халапян. С началом обстрела сын Валеры забрал жену и детей в безопасное место. Родителей и бабушку он взять не смог, в машине не осталось места. К его возвращению в село уже вошли азербайджанские военнослужащие.

Азербайджанские военные расстреляли 64-летнего Валеру Халапяна и его 60-летнюю жену Размеллу. Они также расстреляли престарелую Марусю Халапян, 1924 года рождения.

В тот же день в интернет попали кадры других зверств азербайджанских военнослужащих, которые с гордостью распространялись различными азербайджанскими интернет-ресурсами. Военные преступники без зазрения совести хвастались своими «трофеями». Тело рядового Армии обороны Арцаха Кярама Слояна после его смерти было обезглавлено. а майор Айк Тороян был обезглавлен живым. Азербайджанский военный сам признался, что совершил это зверство, когда Тороян был живым. 24 июня 2016 года этот военнослужащий указом президента Азербайджана был награжден медалью «За мужество». Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана также обезглавили 68-летнего военнослужащего-контрактника, водителя Гранта Гарибяна. Согласно имеющимся источникам, преступники, совершившие эти зверства, затем были награждены. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично наградил одного из этих военнослужащих, Эльнара Фарзалиева, который выставил в качестве «трофея» отрезанную голову рядового Кярама Слояна в одном из азербайджанских сёл. Другой военнослужащий, который сам признался, что отрезал голову живого майора А. Торояна, 24 июня 2016 г. вместе с другими военнослужащими ВС Азербайджана, участвовавшими в апрельских боевых действиях, указом президента Азербайджана был награжден медалью «За мужество».

Это не первый раз, когда военные преступники за свои подлые поступки оказываются в ранге героев в Азербайджане. Стоит хотя бы вспомнить азербайджанского военнослужащего Рамиля Сафарова, который в 2006 году зарубил спящего армянского военнослужащего Гургена Маргаряна во время совместного обучения в Венгрии. Там Сафаров был предан суду, признан виновным и осужден пожизненно, но затем экстрадирован в Азербайджан, где его встретили как героя и до сих пор ставят в пример подрастающему поколению.

Отметим, что в Европейский суд по правам человека были предъявлены иски Азербайджану. Только в связи с военными преступлениями азербайджанских военнослужащих в апреле 2016 подано 23 иска [European Court of Human Rights, Application no. 19243/16 K.S. and N.A. against Azerbaijan and 21 other applications, Communicatedon 25 November 2016]. Данные о вынесенных решениях по этим искам до сих пор отсутствуют.