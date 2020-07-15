С 12 июля на государственной границе Армении и Азербайджана наблюдается эскалация напряженности, которая уже привела к потерям среди военнослужащих с обеих сторон. Искрой для нового витка противостояния стала провокация Азербайджана, переросшая в полномасштабные бои с применением крупнокалиберного вооружения, минометов, танков и артиллерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Армяно-азербайджанский конфликт

Азербайджанская сторона периодически обстреливает не только военные цели, но и населенные пункты и гражданские объекты, при этом не уставая обвинять армянскую сторону в ведении огня по мирному населению.

Между тем, озвучивая обвинения в адрес Армении, в Баку не учитывают факт дислокации в приграничных азербайджанских населенных пунктах объектов военного значения. И речь идет не просто о воинских частях, а о минометных и артиллерийских позициях, откуда, собственно, и ведется обстрел армянских деревень. Этот факт легко доказать при помощи имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков.

К примеру, 14 июля оборонное ведомство Азербайджана заявило, что в 14:28 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из артиллерийских установок в направлении села Ханлыглар Газахского района. При изучении расположения села выясняется, что оно буквально опоясано сетью из позиций для артиллерии.

Подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из артиллерийских установок в направлении села Ханлыглар Газахского района

То же самое касается азербайджанского села Дондар Гушчу, откуда велся обстрел приграничных армянских сел.

Село Дондар Гушчу в окружении вооруженных сил Армении

Фактически азербайджанские власти пользуются собственным мирным населением как щитом, не задумываясь о безопасности своих же граждан и оправдывая систематические нарушения режима прекращения огня на границе. Помимо того, что размещение огневых позиций внутри и около населенных пунктов запрещено, азербайджанские власти еще и отказываются эвакуировать собственное население в периоды обострения ситуации.

Очевидно, что аналогичным образом объясняется и упорный отказ Азербайджана установить механизмы наблюдения и расследования инцидентов на линии соприкосновения. Последние события на армяно-азербайджанской государственной границе являются лишним доказательством того, что эскалация напряженности приводит лишь к новым жертвам, а единственным решением конфликта должны стать переговоры по справедливому урегулированию, что очевидным образом не устраивает Баку.

Влад Варданян — эксперт «Центр общественных связей иинформации» аппарата премьер-министра Армении