Великая Отечественная стала колоссальным испытанием для всех народов СССР. Все для фронта и все для победы — с этой мыслью целых четыре года жили миллионы советских граждан, испытывая тяжелейшие лишения и не жалея ничего — вплоть до жизни. Армянский народ, наряду с другими, внес посильный вклад в общее дело — и этот вклад можно назвать поистине бесценным.

FHen Мать-Армения. Монумент в Ереване в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне

Маленькая горная республика, численность которой составляла к началу войны всего около 1,5 миллиона человек, отправила на фронт около 20% своего населения. Не менее активным был вклад армян из других республик Союза, особенно жителей Нагорного Карабаха, а также представителей армянской диаспоры по всему миру.

Входившее тогда в состав Азербайджанской ССР знаменитое армянское село Чардахлу стало настоящим символом патриотизма и воинской доблести: отсюда на фронт ушло 1200 бойцов. Более половины из них были награждены орденами и медалями, двое — Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян стали маршалами, двенадцать — генералами. Семерым чардахлинцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Баграмян

Всего в Великой Отечественной войне приняло участие около 600 тысяч армян. Часть их была сосредоточена в национальных дивизиях — за время войны таких было создано шесть.

За подвиги в ходе войны 106 военнослужащих-армян удостоились звания Героя Советского Союза. Маршал Баграмян и легендарный летчик гвардии подполковник Нельсон Степанян были дважды награждены золотой звездой Героя. 26 армян стали полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

Нельсон Степанян

На полях сражений войсками командовало 68 генералов-армян, один адмирал (И. С. Исаков) и один маршал авиации (С. А. Худяков). После войны 86 армянам было присвоено генеральское, а 9 — адмиральское звание. Таким образом, в общей сложности генеральское и адмиральское звания были присвоены 165 армянам-участникам войны.

Иван Исаков

В 1955 г. И. Х. Баграмян стал Маршалом Советского Союза, а И. С. Исаков — Адмиралом флота СССР. В 1969 г. А. Х. Бабаджаняну было присвоено звание маршала бронетанковых войск, а в 1975 г. — Главного маршала бронетанковых войск.

Амазасп Бабаджанян

Память о великих сынах-героях войны и сегодня свято чтут на их Родине. К сожалению, родное село А. Бабаджаняна и И. Баграмяна — карабахское Чардахлу — остается под азербайджанской оккупацией. Коренных жителей-армян отсюда изгнали более 30 лет назад, а памятники и музеи в честь маршалов-победителей были разрушены.

Зимой 1943 года по инициативе викария Католикоса Всех Армян Геворга Чорекчяна были выделены средства на формирование танковой колонны, получившей название «Давид Сасунский» (в первой колонне было 21, а во второй — 22 танков «Т-34»). Воинское соединение было названо так в честь любимого героя армянского народа — персонажа одноименного средневекового армянского эпоса.

Таковая колонна «Давид Сасунский». 1943

Одним из самых знаменитых национальных подразделений стала 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Красной Звезды и Кутузова дивизия, сформированная в Ереване в декабре 1941 года. Бойцы дивизии вступили в войну в предгорьях Кавказа и участвовали во многих важных операциях. Свое название дивизия получила во время освобождения Таманского полуострова. В победном мае 1945-го армянские бойцы вошли в Берлин.

89-я стрелковая Таманская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия

Отдельно стоит отметить участие в войне армян Диаспоры.

Золотыми буквами вписал свое имя в историю Мисак Манушян — Национальный герой Франции, один из лидеров Сопротивления, командовавший интернациональной бригадой антифашистов. Вместе с бойцами своего отряда он был казнен фашистами осенью 1943 года, посмертно удостоен ордена «Почётного легиона». В 1978 году близ Парижа Манушяну был установлен памятник, на котором высечены слова: «Слава тому, кто погиб за то, чтобы жила Франция».

Мисак Манушян

В составе партизанских отрядов на территории Европы, а также в войсках союзников на различных театрах военных действий сражалось более 20 тысяч армян. Особого упоминания достоин подвиг Эрнеста Дервишяна, который в ожесточенных боях в Италии сумел занять важные позиции и взять немецкий отряд в плен. Тогда лейтенант, а впоследствии полковник Дервишян был удостоен высшей военной награды США — Медали почета.

Эрнест Дервишян

«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов», — эти слова принадлежат Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Лучше, пожалуй, и не скажешь.

Влад Варданян, эксперт аналитического центра «Орбели»