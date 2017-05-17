Культура / Образование Новости
Последние публикации
«Армия — организм хрупкий; завтра она может обратиться против России»
4 марта в 10:30 утра на квартире у министра-председателя Львова состоялось совещание членов Временного правительства с главнокомандующими по вопросу о составе правительства. В 2 часа дня 4 мая в Мариинском дворце состоялось соединенное заседание Временного правительства, Исполнительного комитета...
17 мая 2017
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
18 апреля по всей Нам могут сказать, почему мы все это пишем post factum, почему мы не подняли голоса до 18 апреля? Нам казалось, что все, что здесь мы пишем, так естественно, что непременно это так и будет, и когда этого не случилось, мы решили поделиться своими мыслями со всеми, чтобы в будущем...
1 мая 2017
В Россию вернулись опасные политэмигранты. Но правительство не боится
3 апреля в Петербург приехала большая группа русских политических эмигрантов, в число которых входил Ленин. Помимо него было 18 большевиков, 6 бундистов и 3 сторонника интернационалистской газеты («Наше Слово»). На Финляндском вокзале Ленина встретила большая толпа из солдат, представителей рабочих...
16 апреля 2017
Не последние жертвы. Миллионная демонстрация в Петербурге
23 марта состоялись общегосударственные похороны жертв старого режима — борцов за революцию. Официальное название празднества было: «День воспоминания о жертвах Революции и всенародный праздник Великой Русской Революции на все времена». Шествие в Петрограде началось в 9:30 утра и закончилось только...
5 апреля 2017
Главная забота Правительства России: «Как можно больше красивых жестов!»
6 марта Временное правительство выпустило обращение к населению России, в котором объявило о намерении вести войну до победного конца, а также амнистировать политических заключённых: «Граждане Российского государства! Свершилось великое. Могучим порывом русского народа низвергнут старый порядок...
19 марта 2017
Полиция реформируется в милицию. Определяется будущий диктатор России
5 марта, после трёхлетнего перерыва, вышел первый номер газеты «Правда» — центрального печатного органа партии большевиков. В нём опубликован манифест «Ко всем гражданам России» и призыв к рабочим записываться в ряды РСДРП. В газете объявлялась необходимость создания Временного революционного...
18 марта 2017
Революция: «Если старая присяга ничего не стоит, ничего не стоит и новая»
4 марта в Петрограде в здании министерства внутренних дел состоялось первое заседание Временного правительства. Бюро ЦК РСДРП (б) приняло «платформу» с негативной оценкой Временного правительства и постановкой самостоятельных тактических задач партии. Также решено возобновить выпуск газеты «Правда»...
17 марта 2017
Старый режим пал. Власти нет. Правительство бездействует
3 марта командующим войсками Петрограда вместо арестованного ранее Хабалова был назначен Лавр Корнилов. Генерал Иванов, которому было поручено подавлять восстание, получил телеграммы от представителей Госдумы Родзянко и Гучкова, в которых ему передавался приказ начальника штаба Алексеева о...
16 марта 2017
Всё кончено: глава российского государства отрёкся от власти
2 марта революция в Петрограде была завершена. Ни одной военной части не осталось на стороне властей. Офицеры и министры — либо признали Временное правительство, либо были арестованы. Только в течение 2 марта к революционным войскам Петроградского гарнизона присоединились: минная подрывная рота в...
15 марта 2017
В столице разгорается схватка за власть, в провинции — огонь восстаний
1 марта революция вышла за пределы столичных городов. После того как новости о победе восстания в Петрограде и Москве дошли до Подольска, рабочие устроили там митинг и избрали Совет рабочих депутатов. Провозглашались лозунги «Долой самодержавие!», «Да здравствует свобода!» То же самое произошло в...
14 марта 2017
В Петербурге двоевластие. Из тюрем выпускают заключенных
Ночью на 28 февраля весь Петербург оказался во власти революцинеров. Ими были захвачены вокзалы, телеграф, телефонные сети, полицейские участки, военные учреждения (в том числе артиллерия) и склады продовольствия. Большая часть войск либо полностью перешла на сторону восставших, либо не...
13 марта 2017
Председатель Государственной думы: «Настал последний час!». Восстание
27 февраля прекратили работу все заводы Петрограда. Рано утром рабочие пришли на заводы, где прошли митинги, которые принимали резолюции о продолжении борьбы до победного конца. Митинги были краткие, но крайне бурные, что соответствовало настроению рабочих и их готовности к подвигу и жертвам. «Идем...
12 марта 2017
Войскам приказано стрелять в народ в случае демонстраций и беспорядков
В ночь с 25 на 26 февраля охранка произвела массовые аресты руководителей «бунтовщиков» по заранее подготовленным спискам. Всего было арестовано около 100 человек. 26 февраля 1917 г. было воскресенье — промышленные предприятия не работали. К забастовавшим предприятиям присоединились типографские...
11 марта 2017
Полиция стреляет по народу, армия — по полиции, царь повелевает прекратить
25 февраля к забастовавшим стали присоединяться всё новые фабрики. Всего в этот день число забастовщиков было не менее 300 тыс. Фактически бастовала подавляющая часть предприятий (в Петрограде числилось к тому времени чуть менее 400 тыс. рабочих). Это была всеобщая политическая стачка. В высших...
10 марта 2017
Рабочие бастуют. Войскам дан приказ применять оружие. Есть первые жертвы
24 февраля забастовками были охвачены все районы Петрограда. Полиция не могла ни разогнать, ни остановить многотысячные демонстрации. Бастовало более 200 тысяч рабочих с 224 предприятий, причем не только с крупных заводов, но и с небольших заводиков, на которых работало не более нескольких десятков...
9 марта 2017
Женский день: митинги и демонстрации, переходящие в революцию
В четверг, 23 февраля, в Петербурге начались волнения. В разных частях города народ собирался с криками «хлеба!». Появились красные знамена с революционными надписями. Бастовало от 43 до 50 предприятий, то есть от 78.500 до 87.500 рабочих. За порядком следила еще полиция, но вызывались уже и...
8 марта 2017