Санкт-Петербург, 19 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 6 марта Временное правительство выпустило обращение к населению России, в котором объявило о намерении вести войну до победного конца, а также амнистировать политических заключённых:

Керенский и солдаты

«Граждане Российского государства! Свершилось великое. Могучим порывом русского народа низвергнут старый порядок. Родилась новая свободная Россия. Великий переворот завершает долгие годы борьбы.

Актом 17 октября 1905 года, под давлением пробудившихся народных сил, России обещаны были конституционные свободы. Однако обещания эти не были исполнены. Выразительница народных надежд, первая Государственная дума, была распущена. Вторую думу постигла та же участь, и, бессильное побороть волю народную, правительство решилось актом 3 июня 1907 года отнять у населения часть предоставленных ему прав на участие в законодательной деятельности. В течение долгих девяти лет у народа отнимались пядь за пядью все завоеванные им права. Страна опять ввергнута была в пучину произвола и самовластия. Все попытки вразумить власть оказывались тщетными и великая мировая борьба, в которую родина наша вовлечена была врагом, застала ее в состоянии морального распада власти, не объединенной с народом, безучастной к судьбе родины и погрязшей в позоре порока.

Ни геройские усилия армии, изнывавшей под тяжестью жестокой внутренней разрухи, ни призывы народного представительства, объединившегося перед лицом национальной опасности, не были в силах направить бывшего императора и его правительство на путь единения с народом. И когда Россия противозаконными и пагубными действиями ее правителей поставлена была перед величайшими бедствиями, народ сам должен был взять власть в свои руки. Единодушный революционный порыв народа, проникнутого сознанием важности момента, и решимость Государственной думы создали Временное правительство, которое и считает своим священным и ответственным долгом осуществить чаяния народные и вывести страну на светлый путь свободного гражданского устроения.

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Революционное войско»

Правительство верит, что дух высокого патриотизма, проявившийся в борьбе народа со старой властью, окрылит и доблестных солдат наших на поле брани. Правительство со своей стороны приложит все силы к обеспечению нашей армии всем необходимым для того, чтобы довести войну до победного конца.

Правительство будет свято хранить связывающие нас с другими державами союзы и неуклонно исполнит заключенные союзниками соглашения.

Принимая меры к защите страны от врага внешнего, правительство в то же время почтет первейшей своей обязанностью открыть путь к выражению воли народной относительно образа правления и созовет в возможно кратчайший срок Учредительное собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, обеспечив участие в выборах и доблестным защитникам родины, проливающим ныне кровь на полях сражений. Учредительное собрание издаст также основные законы, обеспечивающие стране незыблемые основы права, равенства и свободы.

Сознавая всю тяжесть гнетущего страну бесправия, стесняющего свободный творческий порыв народа в годину тяжких народных потрясений, Временное правительство сочтет необходимым немедленно, еще до созыва Учредительного собрания, обеспечить страну твердыми нормами, ограждающими гражданскую свободу и гражданское равенство, дабы предоставить всем гражданам свободно проявлять свои духовные силы в созидательной работе на благо родины. Правительство озаботится также установлением норм, обеспечивающих всем гражданам равное, на основе всеобщего избирательного нрава, участие в выборах органов местного самоуправления.

В минуту освобождения народного вся страна с благоговейною признательностью вспоминает тех, кто в борьбе за свои политические и религиозные убеждения пал жертвою мстительной старой власти, и Временное правительство сочтет радостным долгом вернуть с почетом из мест ссылки и заточения всех страдальцев за благо родины.

Первое Временное правительство

Исполняя эти задачи. Временное правительство одушевлено верой, что оно будет этим творить волю народную и что весь народ поддержит его в честном стремлении обеспечить счастье России. В этой вере оно черпает бодрость. Только в дружном всенародном содействии своим усилиям оно видит залог торжества нового порядка».

Татьяна Богданович в «Великих днях революции» пишет, что 6 марта Временное правительство «издало «Указ об амнистии», начинающийся следующими словами:

«Во исполнение властных требований народной совести, во имя исторической справедливости и в ознаменование окончательного торжества нового порядка, основанного на праве и свободе, объявляется общая политическая амнистия».

Этим указом освобождены из тюрем, ссылки и каторги все заключенные туда прежним правительством люди, обвинявшиеся в политических преступлениях, то есть боровшиеся с ним во имя правды и справедливости».

По этой амнистии, инициированной министром юстиции Временного правительства А.Ф.Керенским, из тюрем было освобождено более 88 тыс. заключенных, в том числе воры, грабители, налетчики и убийцы, которых потом, когда они устроили беспримерный разгул преступности в Петрограде, стали именовать «птенцами Керенского».

Президент Франции Бриан провел телефонный разговор с Милюковым, в котором заявил, что скрепляющий страны союз будет станвоиться только крепче, а также выразил уверенность в продолжении войны до победного конца.

В то же время Владимир Ленин посылает телеграмму большевикам, отъезжающим в Россию:

«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия; немедленные выборы в Петроградскую думу; никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград»

Министр финансов Терещенко договорился с представителями пяти крупнейших банков о создании в ближайшие 5 дней проекта нового государственного займа — «Займа Свободы».

Забастовки на предприятиях Москвы и Петербурга прекратились. В Москве состоялись торжественные похороны рабочего Астахова, убитого царской полицией. Проходили многочисленные митинги и собрания общественных организаций, на которых принимались резолюции в поддержку нового правительства.

Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов потребовал от Временного правительства ареста царской семьи. Аналогичное требование было выдвинуто от Комитета московских общественных организаций.

Вечером представители Совета прибыли на квартиру к военному и морскому министру Гучкову. Они требовали более радикальных реформ в армии, в особенности касательно взаимоотношения офицеров и солдат. По свидетельству генерала Потапова, дискуссия была бурной, Гучков грозился подать в отставку, но в итоге согласился пойти на уступки.

Александр Блок в «Последних днях императорской власти» пишет:

«6 марта в 14 ч. 31 мин. пополудни в Царское Село была передана следующая телеграмма командира одного из конных корпусов со служебной отметкой: «Для разрешения дальнейшей передачи предъявить начальнику конторы».

«С чувством удовлетворения узнали мы, что вашему величеству благоугодно было переменить образ управления нашим Отечеством и дать России ответственное министерство, чем сняли с себя тяжелый непосильный для самого сильного человека труд. С великой радостью узнали мы о возвращении к нам по приказу вашего императорского величества нашего старого Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича, но с тяжелым чувством ужаса и отчаяния выслушали чины конного корпуса Манифест Вашего Величества об отречении от Всероссийского престола и с негодованием и презрением отнеслись все чины корпуса к тем изменникам из войск, забывшим свой долг перед Царем, забывшим присягу, данную Богу, и присоединившимся к бунтовщикам.

Император Николай II

По приказанию и завету Вашего Императорского Величества конный корпус, бывший всегда сначала войны в первой линии и сражавшийся в продолжении двух с половиною лет с полным самоотвержением, будет вновь также стоять за родину и будет впредь также биться с внешним врагом до последней капли своей крови и до полной победы над ним. Но, Ваше Величество, простите нас, если мы прибегаем с горячей мольбой к нашему Богом данному нам Царю, не покидайте нас, Ваше Величество, не отнимайте у нас законного наследника престола русского. Только с Вами во главе возможно то единение русского народа, о котором Ваше Величество изволите писать в манифесте. Только со своим Богом данным Царем Россия может быть велика, сильна и крепка и достигнуть мира, благоденствия и счастья».

А.Н.Бенуа, продолжающий вместе с другими деятелями искусства попытки организовать защиту культурных ценностей, а также привлеченный к обсуждению художественного оформления торжественных похорон жертв революции в Петрограде, 6 марта записывает в дневнике:

«Заседание прошло в обсуждении, каким образом правительство должно нас утвердить — под названием «Комиссии по художественным делам». Составлена новая бумага с предложением нашего сотрудничества…

И снова тревога, так как, по слухам, хоронить «жертв революции» собираются на площади Зимнего дворца, где со временем предполагается соорудить грандиозный памятник. Ввиду этого памятника так и захлопотали господа архитекторы. Тут является и опасность, как бы стотысячная толпа, которую привлечет погребальное шествие, под влиянием каких-либо шалых демагогов не ринулась бы на самый дворец и заодно на Эрмитаж! Экстренно мной вызванный Горький согласился сам съездить в Совет Рабочих Депутатов урезонивать «товарищей». Он предложит им площадь Казанского собора, которая была ознаменована столько [раз] революционными выступлениями и среди которой когда-то уже стоял памятник в виде обелиска. Нечто подобное можно было бы соорудить и теперь…

Похороны жертв революции на Марсовом поле

Встревожили нас (меня в особенности) и известия, полученные (наконец!) из Петергофа. Местная автомобильная рота, помещенная в Придворных конюшнях, объявила, что она не желает дольше оставаться в этом здании (считая такое помещение ниже своего достоинства «освободителей народа»), а требует, чтоб ей был отведен сам Большой дворец. Но тут милейший приятель Горького, А.Н. Тихонов, примкнувший к нам в качестве представителя С.Р.Д. [Совета Рабочих Депутатов], высказал уверенность, что ему удастся предотвратить такую беду. <…>

Много было говорено вообще о «праздновании свободы». Макаров передал пожелание Керенского о «придаче красоты» вообще «разным явлениям общественной жизни». «Как можно больше красивых жестов!» Это, пожалуй, звучит пошловато, fin de siecle (в стиле конца века — фр.), однако заслуживает сочувствия. Один он вспомнил о таком важном факторе для прививки обществу повышенного настроения. Однако едва ли сразу у нас найдутся для осуществления столь добрых намерений и люди, и средства…»

Зинаида Гиппиус попытки художественной интеллигенции сотрудничать с Временным правительством, в которых принимает участие Александр Бенуа, оценивает саркастически. 6 марта она записывает в дневнике:

«Рядом еще чепуха какая-то с Горьким. Окруженный своими, заевшими его большевиками Гиммерами и Тихоновыми, он принялся почему-то за «эстетство», выбрали они «комитет эстетов» для украшения революции; заседают, привлекли Алекс. Бенуа (который никогда не знает, что он, где он и почему он).

Был на эстетном заседании и Макаров, и Батюшков. Но эти — чужаки, а горьковский кружок очень сплочен. Что-то противное, некместное, неквременное. Батюшков говорит, что от противности даже не досидел. Беседовал там с большевиками. Они страстно ждут Ленина — недели через две. «Вот бы дотянуть до его приезда, а тогда мы свергнем нынешнее правительство». Это по словам Батюшкова.

Д. В. резюмирует: «Итак, нашу судьбу станет решать Ленин». Что касается меня, то я одинаково вижу обе возможности: путь опоминанья — и путь всезабвенья. Если не «…предрешена судьба от века», то каким мы путем пойдем — будет в громадной степени зависеть от нас самих.

Серия открыток с портретами коммунистов и социалистов выпущенная к первой годовщине Октябрьской революции. Худ. В.С. Сварог. В.И. Ленин

Поворота к оформленью, к творчеству, пока еще не видно. Но, может быть, еще рано. Вон, со страстью думают только о «свержениях».

Рабочие до сих пор не стали на работу».

Справка ИА REGNUM:

Михаил Терещенко — крупный предприниматель, банкир, министр финансов Временного правительства России.

Илларион Астахов — рабочий, революционер, большевик, 28 февраля убитый на Яузском мосту полицейским во время демонстрации.

Николай Потапов — генерал-лейтенант, председатель военной комиссии Госдумы.