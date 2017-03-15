Яндекс в сфере топонимики продолжает придерживаться «альтернативной» версии происходящего в Донбассе и на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Так, уже освобожденный от нацистов Мариуполь при выдаче результатов поиска именуется на первом экране «городом в Украине». (К формулировке возникают как политические, так и филологические вопросы.)

Скриншот страницы yandex.ru 06.05.2022 Мариуполь

Вернувшийся в состав России восемь лет назад Симферополь числится просто «городом», как бы не имеющим никакой страновой принадлежности.

Скриншот страницы yandex.ru 06.05.2022 Симферополь

При этом все остальные столицы регионов России, к примеру, Саранск или Уфа, обозначаются как «город в России».

Еще меньше, чем Симферополю, повезло Донецку — в подзаголовке он перестал быть даже «городом», остался просто «Донецком».

Скриншот страницы yandex.ru 06.05.2022 Донецк

Объясняется такая ситуация тем, что Яндекс по умолчанию считает основным источником информации по данному вопросу «Википедию».

Результаты выдачи материалов о Донецке, Луганске, Симферополе, Севастополе уже были частично исправлены как «Википедией», так и Яндексом.

Но Мариуполя или, к примеру, Станицы Луганской (она, согласно Яндексу и «Википедии» — «посёлок городского типа на Украине») это пока не коснулось.

Ссылки на «Википедию» появляются в Яндексе на первом (после рекламы) месте при поиске по абсолютно любому географическому наименованию.

А уже из «Википедии» любознательный читатель «узнает» следующее.

О Харькове: «Российские войска убивали в городе мирных жителей, включая детей, в частности 16 апреля 2022 года погибли восемь человек, включая семимесячного младенца. 17 апреля после обстрела российскими военными в центральной части Харькова были убиты пять человек».

В то время как в действительности Вооруженные силы России не атаковали и не атакуют жилые кварталы. Не говоря уже о том, что фраза «войска убивали в городе мирных жителей» читается как «военные ходили по улицам и убивали всех, кто под руку попадется».

О Буче читатель «узнает»: «В 2022 году во время вторжения России на Украину в Бучу вошли российские войска и на территории города велись ожесточённые бои. После освобождения Бучи от российских войск в городе были обнаружены факты массового убийства мирных жителей».

В то время как в действительности киевская кроваво-пропагандистская картинка была сшита нитками настолько белыми, что о ней уже почти перестали вспоминать и в «свободных» западных СМИ.

Ну и, конечно, читатель сможет повторно насладиться самой известной статьей «независимой» «Википедии», на которую (статью) ведут ссылки со страниц обо всех населенных пунктах Донбасса и Украины.

Статьей с такими вот цитатами: «В качестве обоснования вторжения Владимир Путин заявил о необходимости защиты ДНР и ЛНР и самой России, а также использовал не соответствующую действительности характеристику Украины как неонацистского государства».

В то время как в действительности характеристика Украины как неонацистского государства с каждым днем специальной военной операции получает всё новые обоснования и подтверждения. Для тех, кто хочет видеть. Кто не хочет лгать. Кто не хочет информационно обслуживать украинский неонацизм и его преступления.

И с каждым днем операции появляется всё больше вопросов как к «независимой» «Википедии», так и к отдавшему ей на откуп всю мировую географию «российскому» Яндексу.