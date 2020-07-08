Виталий Болдырев
Последние публикации
Зелёные технологии насекомых против наилучших доступных технологий людей
Если всех людей, живущих на планете, поместить в воображаемую банку кубической формы, как сардин, то её длина, ширина и высота составят два километра. Удивительно, но размер банки для всех муравьев мира будет аналогичным. Отличие насекомых от людей состоят в том, что, несмотря на многочисленность...
8 июля 2020
Стоп: мошенничество! О недопустимости ратификации Парижского соглашения
«Водяной пар (Vapour) — «Главный парниковый газ Земли, дающий наибольший вклад (по разным методам оценки, от 60 до 90%) в парниковый эффект. Вторым по значимости парниковым газом является СО 2 — углекислый газ, затем идут метан и озон. Водяной пар не учитывается в РКИК ООН, так как сигналов о его...
3 июня 2016
Кто превратил Россию в экологическую страну-паразита
В соответствии с Рамочной конвенцией об изменении климата ООН, 11 декабря 2015 года в Париже прошла 21-я сессия Конференции Сторон, на которой российские Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и специальный представитель Президента РФ Александр Бедрицкий согласовали от имени России...
28 февраля 2016
Водяной пар и «парниковый эффект»
Автор статьи, кандидат технических наук, заслуженный энергетик РФ, технический эксперт Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Виталий Болдырев хотел выступить на сессии по вопросу необъяснимого игнорирования Парижским климатическим соглашением необходимости регулирования...
26 февраля 2016