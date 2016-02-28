



Александр Горбаруков ИА REGNUM Министр Сергей Донской на охоте

В соответствии с Рамочной конвенцией об изменении климата ООН, 11 декабря 2015 года в Париже прошла 21-я сессия Конференции Сторон, на которой российские Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и специальный представитель Президента РФ Александр Бедрицкий согласовали от имени России Парижское соглашение по вопросам климата. В пункте 31 раздела III «Решения, касающиеся вступления в силу Соглашения» данного Соглашения зафиксировано:

а) Стороны представляют отчётность по антропогенным выбросам и абсорбции в соответствии с общими методологиями и метриками, оценёнными Международной группой экспертов по изменению климата.

d) стороны представляют пояснения в отношении того, почему какие либо категории антропогенных выбросов или абсорбции были исключены.

В последних официальных выступлениях Министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского данные в отношении абсорбции (поглощения) углекислого газа фотосинтезирующим миром России были многократно занижены, в следствие чего Россия из страны-донора по поглощению антропогенного углекислого газа превратилась в страну-паразита. Как это удалось сделать? На основании чего? На основании методики Межведомственной комиссии РФ по проблемам изменения климата! В соответствии с этой методикой, в Третьем Национальном сообщении Российской Федерации (2002), подготовленном этой комиссией, поглощение CO 2 фотосинтезирующим миром России определяется не по результатам фотосинтеза, а через изменение «общего запаса стволов древесины». По мнению комиссии, «для расчёта поглощения CO 2 интерес представляют лишь земли, покрытые лесной растительностью на момент государственного учёта лесного фонда» (см. стр. 30, 32). Другая какая-либо методическая основа по инвентаризации поглощения («годового депонирования в общей фитомассе») парниковых газов или ссылки на неё в работе отсутствует, о чём авторы говорят и на стр. 55−60 своего труда.

Нужно отметить, что десятикратный «секвестр» российского углеродного стока произошел еще в конце 1990-х, когда с 1997 года Межведомственную комиссию возглавил глава Росгидромета Александр Бедрицкий. Величина секвестра? Приблизительно 300 млрд евро: 10 млрд тонн неучтенной поглотительной способности российской биоты по 30 евро за тонну СО 2 — средний углеродный налог в ЕС (в Швеции, Финляндии, Швейцарии он еще выше). В 1999 году А.И. Бедрицкий публикует в журнале «Лесной вестник» статью «Лес и глобальные изменения климата», в которой приводит величину общей поглотительной способности биоты в 960 млн тонн в СО2-эквиваленте, из которой на долю лесов приходится 890 млн тонн. Данная оценка, как пишет Бедрицкий, получена «титаническими усилиями» работников Рослесхоза, Международного института леса и Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.

Кто же главный исполнитель заказа, автор методики, которую справедливо можно назвать «Методикой недооценки поглотительной способности». Знакомьтесь! Замолодчиков Дмитрий Геннадьевич! С 1991 по 2011 годы сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов, закончил свою работу в Центре в должности заместителя директора Центра, с 2012 года заведующий Кафедрой общей экологии, профессор МГУ.

В 2003 году Дмитрий Замолодчиков защищает докторскую диссертацию в форме научного доклада «Баланс углерода в тундровых и лесных экосистемах мира», в котором он сообщает о себе:

«Автор является одним из ключевых членов творческого коллектива по оценке углеродного цикла лесов России, принимает участие в планировании и разработке методик исследований, осуществляет расчеты и количественную интерпретацию результатов. Результаты работы использованы в Первом, Втором и Третьем национальных сообщениях по изменению климата, структурами Министерства природных России»!

Далее он сообщает:

«Работа выполнялась на Биологическом факультете Московского Государственного Университета и в Центре по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской Академии наук в рамках:

гранта Госдепартамента США «Потоки парниковых газов в арктических экосистемах» (1994);

«Потоки парниковых газов в арктических экосистемах» (1994); гранта Института инновационных технологий для Земли (Япония) «Влияние повышенных концентраций СО 2 и температуры на углеродный баланс арктических экосистем» (1997−1999);

«Влияние повышенных концентраций СО и температуры на углеродный баланс арктических экосистем» (1997−1999); гранта Национального научного фонда (США) «Исследование потоков углекислого газа, водяного пара и энергии: в направлении к глобальному синтезу» (1998−2003);

«Исследование потоков углекислого газа, водяного пара и энергии: в направлении к глобальному синтезу» (1998−2003); договора с Институтом мировых ресурсов (США) «Углерод в лесном фонде и сельскохозяйственных экосистемах России» (2001−2003).

Большую помощь в концептуальном и методическом плане оказали американские исследователи проф. В. Ошель (W. Oechel) и С. Хастингс (S. Hastings)».

Вот, выходит, кому персонально Россия обязана своим униженным положением «паразита» при определении абсорбции углекислого газа на её территории.

На III сессии Международного форума «Участие России в реализации нового соглашения ООН по изменению климата (Париж 2015) 18 февраля 2016 года, с участием государственных чиновников, отвечающих за выработку позиции России в переговорах по Парижскому климатическому соглашению, которая почему-то проводилась «под эгидой» и на деньги Российской экологической партии «Зеленые» распространялась брошюра Всемирного фонда дикой природы «Лес и климат», главным автором которой является Д.Г. Замолодчиков. В ней сообщается:

«Главное…, чтобы к 2030 году из нетто-стока, равного 600 млн т СО 2 в год, осталась значительная часть».

Уже 600! Если так пойдет дальше и министр Донской в компании со спецпредставителем президента по климату Бедрицким и профессором Замолодчиковым продолжат свою энергичную деятельность, то не за горами полное обнуление поглотительной способности российской природы. Понять их мотивы можно — глобальное потепление ведь не шутка, а очень большие деньги!