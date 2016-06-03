



rusvelikaia.ru Напёрсток

«Водяной пар (Vapour) — «Главный парниковый газ Земли, дающий наибольший вклад (по разным методам оценки, от 60 до 90%) в парниковый эффект. Вторым по значимости парниковым газом является СО 2 — углекислый газ, затем идут метан и озон. Водяной пар не учитывается в РКИК ООН, так как сигналов о его антропогенном изменении глобальной значимости пока нет».

«Парниковый газ (Greenhousegas) — «Газ, имеющий парниковый эффект, то есть поглощающий в атмосфере излучаемое Землей тепловое излучение. Главный парниковый газ — водяной пар, затем по мере убывания вклада в парниковый эффект идут СО 2 , метан, озон, N 2 O, ГФУ, ПФУ, SF 6 и другие. РКИК ООН рассматривает те парниковые газы, чьи выбросы имеют четко выраженное антропогенное происхождение, — СО 2 , метан, N 2 O, ГФУ, ПФУ, SF 6 и другие, но не водяной пар».

Кокорин А. О., Липка О. Н., Суляндзига Р. В. Изменение климата. Глоссарий терминов, используемых в работе РКИК ООН». М.: WWF России, 2015

«Так как сигналов о его антропогенном изменении глобальной значимости пока нет», «РКИК ООН рассматривает те парниковые газы, чьи выбросы имеют четко выраженное антропогенное происхождение». Это же позиция ООН, а не мнение российских сотрудников Всемирного фонда дикой природы (WWF). Господа, вы что, в своей жизни градирни не видели или незамерзающего озера при АЭС? Это СО 2 , фреоны и метан имеют четко выраженное антропогенное происхождение? Фреоны, которые выбрасываются вулканами в атмосферу на порядки больше, чем всей холодильной промышленностью мира, метан — в сотнях миллиардов тонн выделяется со дна океанов, через вулканические разломы, от размывания арктического шельфа, таяния мерзлоты, а про углекислый газ, имеющий «четко выраженное антропогенное происхождение», — это просто сенсация. Почему молчит Комиссия по лженауке РАН?

Давайте просто посчитаем роль пара в антропогенной составляющей парникового эффекта. Выбросы водяного пара из градирен не так уж безобидны: каждая тонна пара, выброшенная из градирни в приземный слой атмосферы, где, собственно, и образуется «парниковый эффект», эквивалентна по «парниковому эффекту» 360 кг углекислого газа! Разговоры об экологичности АЭС — это, мягко говоря, заблуждение, которое на поверку выходит за рамки приемлемого — ведь на каждый выработанный на АЭС кВт*ч электроэнергии в приземный слой атмосферы выбрасывается 3,6 кг водяного пара.

В 2015 году все АЭС России выработали 190 млрд кВт*ч и выбросили в атмосферу ~690 млн тонн водяного пара, что в СО 2 -эквиваленте составляет ~250 млн тонн углекислого газа, то есть более 10% от признанных годовых выбросов России, которые составляют приблизительно 2,4 млрд тонн СО 2 . Эта цифра вполне сопоставима с величиной выбросов в СО 2 -эквиваленте при потреблении природного газа в РФ для выработки аналогичного количества электроэнергии.

Однако ни в Киотском протоколе, ни в согласованном Парижском соглашении нет ни слова о том, что водяной пар в приземном слое атмосферы является «парниковым газом» и тем самым — существенным антропогенным вкладом в развитие «парникового эффекта» на планете. И в так называемой «методологии МГЭИК» (Межправительственная группа экспертов по исследованию климата — международный орган по оценке изменения климата, учрежденный Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО) в 1988 году) полностью игнорируется «парниковая» роль водяного пара, что противоречит общепринятым научным данным. Вот несколько цитат.

Данилов-Данилян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: «Прогресс-Традиция», 2000:

«Парниковый эффект обусловлен наличием в приземном слое атмосферы (части пограничного слоя атмосферы от земной поверхности до высоты в несколько десятков метров) многоатомных газов (паров H 2 O, CO 2, CH 4 ), непрозрачных для теплового излучения. Парниковый эффект — это повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса».

«Главным парниковым газом является водяной пар, относительное содержание которого в атмосфере составляет около 0,3%. Следующий по значению парниковый газ — диоксид углерода (CO 2 ) с относительным содержанием порядка 0,03%. Относительное содержание остальных парниковых газов не превосходит 3*10-4%».

Флинт Р. Ф. История Земли. М.: Прогресс, 1978:

«В наше время парниковый эффект в среднем до 78% обусловлен парами воды и только на 22% углекислым газом. Вкладом других газов вполне можно пренебречь … Тем самым по «парниковому эффекту» 1 тонна СО 2 эквивалентна 2,82 т водяного пара».

Борисенков Е. П. Идеи Вернадского В. И. о ноосфере и биогеохимических циклах и их современное звучание при изучении процессов, происходящих в климатической системе и в обществе:

«Антропогенная деятельность оказывает существенное влияние и на цикл водяного пара. Имеющиеся оценки показывают, что: к концу 2015 года только на бытовые нужды человечеством было потреблено около 900 км3 воды в год, из которых около 20% (180 км3) или 0,18 Гт/год попало в атмосферу в виде водяного пара; около 815 км3 в год или 0,81 Гт/год попало в атмосферу из 4100 км3 воды, расходуемой на промышленные цели; предполагается, что для ирригации потребовалось изъять из стока около 6000 км3 воды. Около 90% этой воды или 5,4 Гт/год поступило в атмосферу в виде водяного пара. Другими словами, учитывая, что парниковый эффект от водяного пара в три с лишним раза больше, чем парниковый эффект от СО 2 , воздействие антропогенной деятельности на круговорот водяного пара и его вклад в парниковый эффект может оказаться вполне сопоставимым с вкладом СО 2. Пока эта роль водяного пара в указанном выше смысле явно недооценивается».

Исходя из сказанного, мы решили обсчитать удельную плату за «парниковые выбросы» при производстве 1 мВт*час (эл.) для ТЭС на угле, для ТЭС на газе и для АЭС с учётом доли в этой плате «парникового» водяного пара (при сегодняшней стоимости выбросов 1 тонны CO 2 в €30 на европейском рынке квот на выбросы парниковых газов). Путем несложных расчетов получается следующее:

Показатель ТЭС наугле ТЭС нагазе АЭС Расход условного топлива, грамм на кВт*час 428 313 Расход атмосферного кислорода, грамм на кВт*час 1117 733 0 Выбросы CO 2 , грамм на кВт*час 1340 505 0 Выбросы H 2 O от горения топлива, грамм на кВт*час 0 413 0 Испарение H 2 O в градирне, грамм на кВт*час 3432 1843 3612 Суммарный «парниковый эффект» в CO 2 -эквиваленте, грамм на кВт*час 2557 1305 1281 Удельная плата за «парниковые выбросы» исходя из €30 за 1 тонну СО 2 , € за мВт*час 76,7 39,2 38,4

При исключении из рассмотрения «парового эффекта» от водяного пара:

Показатель ТЭС наугле ТЭС нагазе АЭС Расход условного топлива, грамм на кВт*час 428 313 Расход атмосферного кислорода, грамм на кВт*час 1117 733 0 Выбросы СО 2 , грамм на кВт*час 1340 505 0 Выбросы H 2 O от горения топлива, грамм на кВт*час 0 0 0 Испарение H 2 O в градирне, грамм на кВт*час 0 0 0 Суммарный «парниковый эффект» в CO 2 -эквиваленте, грамм на кВт*час 1340 505 0 Удельная плата за «парниковые выбросы» исходя из €30 за 1 тонну СО 2 , € за мВт*час 40,2 15,5 0

Из сравнения результатов двух таблиц видно, что игнорирование «парниковой» роли водяного пара занижает климатическое воздействие ТЭС на угле в ~2 раза, ТЭС на газе в ~2,5 раза и полностью игнорирует роль климатического воздействия АЭС!

Поэтому можно утверждать, что методика МГЭИК проведения мониторинга антропогенных выбросов в атмосферу газов, оказывающих непосредственное парниковое воздействие на атмосферу Земли, основанная на учёте потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и транспорте, но не учитывающая антропогенные выбросы водяного пара, не представляется достаточно эффективной с позиций оценки регионального и глобального изменения климата.

Парижское соглашение без внесения дополнения об учете водяного пара как главного парникового газа атмосферы Земли в Статью 1 «Определения» Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН, 1992 г.), на которой базируется Статья 1 Парижского соглашения, не может быть ратифицировано.