Стоп: мошенничество! О недопустимости ратификации Парижского соглашения
«Водяной пар (Vapour) — «Главный парниковый газ Земли, дающий наибольший вклад (по разным методам оценки, от 60 до 90%) в парниковый эффект. Вторым по значимости парниковым газом является СО2 — углекислый газ, затем идут метан и озон. Водяной пар не учитывается в РКИК ООН, так как сигналов о его антропогенном изменении глобальной значимости пока нет».
«Парниковый газ (Greenhousegas) — «Газ, имеющий парниковый эффект, то есть поглощающий в атмосфере излучаемое Землей тепловое излучение. Главный парниковый газ — водяной пар, затем по мере убывания вклада в парниковый эффект идут СО2, метан, озон, N2O, ГФУ, ПФУ, SF6 и другие. РКИК ООН рассматривает те парниковые газы, чьи выбросы имеют четко выраженное антропогенное происхождение, — СО2, метан, N2O, ГФУ, ПФУ, SF6 и другие, но не водяной пар».
Кокорин А. О., Липка О. Н., Суляндзига Р. В. Изменение климата. Глоссарий терминов, используемых в работе РКИК ООН». М.: WWF России, 2015
«Так как сигналов о его антропогенном изменении глобальной значимости пока нет», «РКИК ООН рассматривает те парниковые газы, чьи выбросы имеют четко выраженное антропогенное происхождение». Это же позиция ООН, а не мнение российских сотрудников Всемирного фонда дикой природы (WWF). Господа, вы что, в своей жизни градирни не видели или незамерзающего озера при АЭС? Это СО2, фреоны и метан имеют четко выраженное антропогенное происхождение? Фреоны, которые выбрасываются вулканами в атмосферу на порядки больше, чем всей холодильной промышленностью мира, метан — в сотнях миллиардов тонн выделяется со дна океанов, через вулканические разломы, от размывания арктического шельфа, таяния мерзлоты, а про углекислый газ, имеющий «четко выраженное антропогенное происхождение», — это просто сенсация. Почему молчит Комиссия по лженауке РАН?
Давайте просто посчитаем роль пара в антропогенной составляющей парникового эффекта. Выбросы водяного пара из градирен не так уж безобидны: каждая тонна пара, выброшенная из градирни в приземный слой атмосферы, где, собственно, и образуется «парниковый эффект», эквивалентна по «парниковому эффекту» 360 кг углекислого газа! Разговоры об экологичности АЭС — это, мягко говоря, заблуждение, которое на поверку выходит за рамки приемлемого — ведь на каждый выработанный на АЭС кВт*ч электроэнергии в приземный слой атмосферы выбрасывается 3,6 кг водяного пара.
В 2015 году все АЭС России выработали 190 млрд кВт*ч и выбросили в атмосферу ~690 млн тонн водяного пара, что в СО2-эквиваленте составляет ~250 млн тонн углекислого газа, то есть более 10% от признанных годовых выбросов России, которые составляют приблизительно 2,4 млрд тонн СО2. Эта цифра вполне сопоставима с величиной выбросов в СО2-эквиваленте при потреблении природного газа в РФ для выработки аналогичного количества электроэнергии.
Однако ни в Киотском протоколе, ни в согласованном Парижском соглашении нет ни слова о том, что водяной пар в приземном слое атмосферы является «парниковым газом» и тем самым — существенным антропогенным вкладом в развитие «парникового эффекта» на планете. И в так называемой «методологии МГЭИК» (Межправительственная группа экспертов по исследованию климата — международный орган по оценке изменения климата, учрежденный Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО) в 1988 году) полностью игнорируется «парниковая» роль водяного пара, что противоречит общепринятым научным данным. Вот несколько цитат.
Данилов-Данилян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: «Прогресс-Традиция», 2000:
«Парниковый эффект обусловлен наличием в приземном слое атмосферы (части пограничного слоя атмосферы от земной поверхности до высоты в несколько десятков метров) многоатомных газов (паров H2O, CO2, CH4), непрозрачных для теплового излучения. Парниковый эффект — это повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса».
«Главным парниковым газом является водяной пар, относительное содержание которого в атмосфере составляет около 0,3%. Следующий по значению парниковый газ — диоксид углерода (CO2) с относительным содержанием порядка 0,03%. Относительное содержание остальных парниковых газов не превосходит 3*10-4%».
Флинт Р. Ф. История Земли. М.: Прогресс, 1978:
«В наше время парниковый эффект в среднем до 78% обусловлен парами воды и только на 22% углекислым газом. Вкладом других газов вполне можно пренебречь … Тем самым по «парниковому эффекту» 1 тонна СО2 эквивалентна 2,82 т водяного пара».
Борисенков Е. П. Идеи Вернадского В. И. о ноосфере и биогеохимических циклах и их современное звучание при изучении процессов, происходящих в климатической системе и в обществе:
«Антропогенная деятельность оказывает существенное влияние и на цикл водяного пара. Имеющиеся оценки показывают, что: к концу 2015 года только на бытовые нужды человечеством было потреблено около 900 км3 воды в год, из которых около 20% (180 км3) или 0,18 Гт/год попало в атмосферу в виде водяного пара; около 815 км3 в год или 0,81 Гт/год попало в атмосферу из 4100 км3 воды, расходуемой на промышленные цели; предполагается, что для ирригации потребовалось изъять из стока около 6000 км3 воды. Около 90% этой воды или 5,4 Гт/год поступило в атмосферу в виде водяного пара. Другими словами, учитывая, что парниковый эффект от водяного пара в три с лишним раза больше, чем парниковый эффект от СО2, воздействие антропогенной деятельности на круговорот водяного пара и его вклад в парниковый эффект может оказаться вполне сопоставимым с вкладом СО2. Пока эта роль водяного пара в указанном выше смысле явно недооценивается».
Исходя из сказанного, мы решили обсчитать удельную плату за «парниковые выбросы» при производстве 1 мВт*час (эл.) для ТЭС на угле, для ТЭС на газе и для АЭС с учётом доли в этой плате «парникового» водяного пара (при сегодняшней стоимости выбросов 1 тонны CO2 в €30 на европейском рынке квот на выбросы парниковых газов). Путем несложных расчетов получается следующее:
Показатель
ТЭС наугле
ТЭС нагазе
АЭС
Расход условного топлива, грамм на кВт*час
428
313
Расход атмосферного кислорода, грамм на кВт*час
1117
733
0
Выбросы CO2, грамм на кВт*час
1340
505
0
Выбросы H2O от горения топлива, грамм на кВт*час
0
413
0
Испарение H2O в градирне, грамм на кВт*час
3432
1843
3612
Суммарный «парниковый эффект» в CO2-эквиваленте, грамм на кВт*час
2557
1305
1281
Удельная плата за «парниковые выбросы» исходя из €30 за 1 тонну СО2, € за мВт*час
76,7
39,2
38,4
При исключении из рассмотрения «парового эффекта» от водяного пара:
Показатель
ТЭС наугле
ТЭС нагазе
АЭС
Расход условного топлива, грамм на кВт*час
428
313
Расход атмосферного кислорода, грамм на кВт*час
1117
733
0
Выбросы СО2, грамм на кВт*час
1340
505
0
Выбросы H2O от горения топлива, грамм на кВт*час
0
0
0
Испарение H2O в градирне, грамм на кВт*час
0
0
0
Суммарный «парниковый эффект» в CO2-эквиваленте, грамм на кВт*час
1340
505
0
Удельная плата за «парниковые выбросы» исходя из €30 за 1 тонну СО2, € за мВт*час
40,2
15,5
0
Из сравнения результатов двух таблиц видно, что игнорирование «парниковой» роли водяного пара занижает климатическое воздействие ТЭС на угле в ~2 раза, ТЭС на газе в ~2,5 раза и полностью игнорирует роль климатического воздействия АЭС!
Поэтому можно утверждать, что методика МГЭИК проведения мониторинга антропогенных выбросов в атмосферу газов, оказывающих непосредственное парниковое воздействие на атмосферу Земли, основанная на учёте потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и транспорте, но не учитывающая антропогенные выбросы водяного пара, не представляется достаточно эффективной с позиций оценки регионального и глобального изменения климата.
Парижское соглашение без внесения дополнения об учете водяного пара как главного парникового газа атмосферы Земли в Статью 1 «Определения» Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН, 1992 г.), на которой базируется Статья 1 Парижского соглашения, не может быть ратифицировано.