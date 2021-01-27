Виталий Громадин
Последние публикации
Будет ли продолжение ралли на нефтяном рынке — о ценах
На конец января нефтяные котировки формируются вблизи $56. Одной из причин повышения цен на черное золото стали сообщения о громких взрывах в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, всего через пару дней после того, как в королевстве заявили, что предотвратили атаку на город по воздуху. Ценовая...
27 января 2021
Нефть идёт в наступление, но шансы малы
В начале этой недели как ОПЕК, так и МЭА в своих ежемесячных обзорах подтвердили тот факт, который в целом уже был заметен на рынке: спрос восстанавливается гораздо медленнее, чем ожидалось ранее. Объемы авиаперелетов все ещё отстают от прошлого года на 40−50%. Спрос на бензин и дизель также на...
16 сентября 2020
Рынок золота вышел на новую для себя ценовую территорию
Золото превысило в стоимости $2000 за тройскую унцию. Ранее, 31 июля, доходность государственных облигаций США за вычетом инфляции опустилась ниже —1%. Всего за июль в ETF с физическим хранением золота были инвестированы рекордные $6,7 млрд плюс ещё $1,5 млрд досталось «серебряным» ETF. Пробив...
5 августа 2020
Intel: массовый переход на «удаленку» увеличил спрос
В предыдущей отчетности менеджмент Intel объявил прогноз по выручке на 2020 год в $73,5 млрд против ожиданий на уровне $72,5 млрд. Результаты за 1К20 оказались лучше ожиданий благодаря сильному спросу на компьютеры и облачные услуги на фоне удаленной работы из дома. Менеджмент ожидает сохранения...
9 июля 2020