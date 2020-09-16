В начале этой недели как ОПЕК, так и МЭА в своих ежемесячных обзорах подтвердили тот факт, который в целом уже был заметен на рынке: спрос восстанавливается гораздо медленнее, чем ожидалось ранее. Объемы авиаперелетов все ещё отстают от прошлого года на 40−50%. Спрос на бензин и дизель также на 10−20% ниже нормы. И если автотранспорт может вернуться в норму уже в следующем году, то восстановление авиаотрасли может занять 2−3 года. Поэтому неудивительно, что на фоне снижения сокращений добычи в ОПЕК+, согласно принятой сделке, появляются опасения о возвращении перенасыщения рынка вместе с рисками переполнения хранилищ. От ОПЕК ждут ответа на этот вызов в виде более слабого спроса.

Gazprom-neft.ru Заправка авиатранспорта в Международном аэропорту Шереметьево

В то же время, как отмечает S&P Global, победа на выборах в США Джо Байдена может нанести сильный удар нефтяной отрасли США. Кандидат в президенты от демократов действительно пообещал запретить выдачу разрешений на федеральных землях, что, конечно, отразится на нефтедобывающей отрасли. В преддверии выборов нефтяники даже стали подавать запросы на выдачу разрешений про запас. Количество получаемых разрешений в последние три месяца выросло на 80% в основных регионах добычи в США. Всего с начала года было выдано 974 разрешения на бурение на федеральных землях по сравнению с 1068 разрешениями в 2019 году и 265 в 2018 г. При этом за 90 дней до 24 августа было выдано 404 разрешения.

Аналитики S&P Global также утверждают, что ещё больший урон добыче нефти в США может нанести вице-президент Камала Харрис, которая выступает за запрет фрекинга (гидроразрыв). У экологов действительно много претензий к гидроразрывам, так как в скважину под высоким давлением закачиваются химикаты. Поэтому есть опасения попадания вредных веществ в грунтовые воды при неконтролируемом расхождении трещин от основного ствола скважины, а также роста сейсмической активности. Также в списке экологических рисков можно назвать сжигание попутного нефтяного газа на скважинах из-за отсутствия возможности и планов по утилизации.

При всех этих экологических рисках у сланцевой отрасли нет истории успешного зарабатывания денег для акционеров. Только в последние годы компании из-за давления инвесторов стали пытаться жить по средствам. Поэтому восстановление добычи в США оказалось достаточно медленным после возвращения цен на нефть к уровню $40 за баррель. Ещё несколько лет назад, в начале 2016 года, компании уже размещали новые акции с намерением вкладываться в бурение новых скважин. В текущей ситуации это уже сложно представить.