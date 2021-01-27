На конец января нефтяные котировки формируются вблизи $56. Одной из причин повышения цен на черное золото стали сообщения о громких взрывах в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, всего через пару дней после того, как в королевстве заявили, что предотвратили атаку на город по воздуху. Ценовая конъюнктура в нефти традиционно чувствительна к любой напряженности на Ближнем Востоке. В то же время мы полагаем, что геополитические риски не смогут добавить существенную премию к текущей цене, так как на физическом рынке сырья сейчас всё ещё достаточно шаткое положение.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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В начале января Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи в феврале-марте на 1 млн барр. в сутки (655 тыс. барр. в сутки в среднем за первый квартал 2021 года). Позже Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном обзоре понизило прогноз по спросу на первый квартал 2021 года на 600 тыс. барр. в сутки из-за локдаунов. Однако сейчас появились риски ограничений в мобильности населения в Китае во время празднования Нового года в стране. Каникулы проходят с 11 по 17 февраля, но рост в транспортных перевозках начнется уже с 28 января и продлится следующие 40 дней.

Iana.ir Нефть. Эр-Рияд

Текущая же статистика показывает, что объемы автомобильных перевозок в стране оказались меньше на 75% на неделе, закончившейся 22 января, по сравнению с аналогичными периодом перед праздниками в 2020 и 2019 гг., согласно агентству Bloomberg. Определенные надежды оказываются на спрос на дизельное топливо для отопления в морозную погоду и коммерческие перевозки грузовиками. По последним прогнозам, спрос на нефть в Китае в феврале будет меньше на 100−150 тыс. барр. в сутки по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Стоит отметить также сохраняющийся негативный фактор со стороны возвращения добычи в Ливии и Иране. Нефтяная добыча в Ливии достигла 1,25 млн барр. в сутки после ремонта на одном из основных трубопроводов. Национальная нефтяная компании Ливии рассчитывает на возвращение объемов добычи до уровня 1,7 млн барр. в сутки перед тем, как страна войдет в сделку ОПЕК+ и возьмет на себя определенные квоты. Согласно высказыванию иранского замминистра нефтяной отрасли, Иран уже начал наращивать добычу в ожидании позитивных переговоров с новой администрацией президента Байдена в США. До предсанкционного уровня добычи Иран может выйти через 2−3 месяца. Текущая добыча в Иране 2 млн барр. в сутки, а до санкций добывалось 3,8 млн барр. в сутки.

Добыча нефти

По сумме всех факторов ожидать продолжения ралли нефтяном рынке, скорее всего, не стоит. Вероятней всего, мы увидим сценарий, при котором цены на Brent будут сохраняться на достигнутых уровнях в районе $55 за баррель благодаря поддержке со стороны ОПЕК+. Принятое на последней встрече стран альянса решение о сохранении уровня добычи на достигнутом уровне в виду опасений осложнения эпидемиологической обстановки в мире уже оказало поддержку рынку, вселив в инвесторов некоторую уверенность. И в случае возникновения дисбаланса на рынке, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, скорее стоит ожидать сдержанной реакции игроков. В то же время на фоне сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего распространения COVID-19 и возможного отсутствия консенсуса среди стран ОПЕК по распределению квот, вызванного определенными проблемами в экономике ряда стран-членов альянса (Ирак, Нигерия), потенциал роста цен на нефть также сейчас ограничен.