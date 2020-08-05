Золото превысило в стоимости $2000 за тройскую унцию. Ранее, 31 июля, доходность государственных облигаций США за вычетом инфляции опустилась ниже —1%. Всего за июль в ETF с физическим хранением золота были инвестированы рекордные $6,7 млрд плюс ещё $1,5 млрд досталось «серебряным» ETF.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Пробив $2000, рынок золота вышел на новую для себя территорию, в отличие от серебра, которое выглядит все еще дешево относительно показанных в прошлом ценовых уровней. Все же половина спроса в серебре приходится на промышленное потребление (электроника и фотовольтаика в солнечной энергетике), что может приводить к фундаментально обоснованному дефициту на рынке.

В случае с золотом только 7% потребления приходится на промышленность и ещё 48% на золотые украшения. При этом статистика потребления в двух ключевых странах — Индии и Китае — показывала сильное падение объемов продаж золотых украшений. Так, в Индии продажи золотых украшений в период с января по март были на 41% ниже относительно прошлого года. Карантин был установлен в Индии в середине марта. Согласно World Gold Council, повышение цены золота на 1% влияет на рост спроса на 0,5%. На примере Китая можно заметить, что после снятия карантина потребление золотых украшений не возвращается также быстро. Согласно статистике розничных продаж, продажи драгоценностей упали в марте на 30% относительно прошлого года после падения на 41% в январе-феврале. Согласно ожиданиям, в текущей ситуации с подросшими ценами на золото скорее будет увеличиваться сдача украшений для вторичной переработки для получения денежных средств.

Ювелирный магазин

Поэтому рост стоимости золота поддерживается скорее спекулятивным интересом со стороны обычных инвесторов. Золото действительно продолжает выглядеть отличной инвестицией со своей 2000-летней историей сохранения капитала на фоне низких или даже негативных ставок:

• Драгметалл хорошо зарекомендовал себя во время ралли на рынке акций, как в начале этого года, так как ралли поддерживается ожиданием цикла снижения ставки ФРС США.

• При этом можно ожидать позитивной динамики золота во время падения более широкого рынка, так как исторически золото оставалось в плюсе в периоды рецессий в американской экономике.

Эпидемия коронавируса усиливает вероятность сохранения политики низких ставок для стимулирования экономики. Наш прогнозный диапазон для золота в $1800−2000 за тройскую унцию был успешно превышен на фоне рекордных вливаний инвестиций со стороны физических лиц.

После того как золото показало одно из лучших ралли в своей истории за столь короткий срок, драгметалл, похоже, попал в кругозор гораздо более широкого круга инвесторов, чем обычно. Поэтому мы передвигаем наш прогнозный диапазон выше до $2200−2400 за тройскую унцию. Для серебра мы оставляем текущий уровень отношения к цене золота, который совпадает со средним историческим в 75, и повышаем целевую цену для серебра до $32 c $25 за тройскую унцию.