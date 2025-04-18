Василий Авченко
Автор
Журналист, прозаик. Живёт во Владивостоке. Автор множества книг, биограф. Финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер», лауреат литературных премий имени В. Арсеньева и Ф. Абрамова.
Последние публикации
Нетуманные перспективы. Как Россия и Северная Корея строят и наводят мосты
Уже в этом году должно начаться строительство автомобильного моста через реку Туманную — пограничную между Россией и КНДР. Это не единственная из ниточек, которыми страна чучхе всё крепче привязывается к РФ. Из всех границ России эта — самая короткая: всего 17 километров по фарватеру Туманной...
18 апреля 2025
Чума свиней и пожары стали причиной всплеска атак тигров на людей в России
Есть ощущение, что тигры в Приморье в последнее время буквально озверели. Едва ли не ежедневно их замечают вокруг населённых пунктов и прямо на дорогах. Потерян счёт задранным собакам. Дошло и до человеческих жертв. Тигры явно чувствуют дискомфорт и пытаются справиться с ним по-своему, по-тигриному...
15 апреля 2025