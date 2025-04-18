Василий Авченко

Автор

Журналист, прозаик. Живёт во Владивостоке. Автор множества книг, биограф. Финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер», лауреат литературных премий имени В. Арсеньева и Ф. Абрамова.