Есть ощущение, что тигры в Приморье в последнее время буквально озверели. Едва ли не ежедневно их замечают вокруг населённых пунктов и прямо на дорогах. Потерян счёт задранным собакам. Дошло и до человеческих жертв. Тигры явно чувствуют дискомфорт и пытаются справиться с ним по-своему, по-тигриному. Что же случилось? Какая боль не дает большим кошкам спокойно жить в тайге?

Иван Шилов ИА Регнум

Тигр в Приморском крае — больше чем тигр; что-то вроде священной коровы. Он изображён на гербах Владивостока и Приморья. Во Владивостоке есть улица Тигровая, одноимённая сопка и несколько скульптур тигра. Каждый год отмечают День тигра.

Поскольку тигр венчает пищевую цепочку, учёные называют его «индикатором биоразнообразия»: если в тайге есть тигр — в порядке и всё остальное. Амурский тигр (он же уссурийский; за рубежом говорят Siberian tiger, поскольку для иностранцев вся Россия состоит из Москвы и Сибири, и не так уж они неправы) — самый крупный и мохнатый из всех. Этот южный, казалось бы, зверь научился жить в горах Сихотэ-Алиня, где не редкость и 40-градусные морозы.

Среднестатистический приморец тигра не видел никогда в жизни — слишком этот зверь осторожен. Гости Владивостока, однако, любят задавать дежурный вопрос «А правда, что тигры у вас ходят прямо по городу?». Ответить на него непросто. С одной стороны, времена, когда тигры хозяйничали прямо в городе (в 1862 году свидетелем подобного случая стал юный гардемарин, будущий писатель-маринист Константин Станюкович), давно миновали. С другой — черта города теряется, по сути, в тайге. Порой тигры эту невидимую черту пересекают.

Полосатая напасть: хроника текущих событий

Но если визит тигра во Владивосток — скорее исключение, то сёла Приморья (и даже не самые глухие) полосатые навещают регулярно, особенно в пору бескормицы. Наименее жизнеспособные из них — старые, больные, раненые — скрадывают собак как лёгкую добычу. Так было всегда, но в последнее время тигр словно сошёл с герба и ступил на тропу войны. Лозунг информационной повестки 2024–2025 гг. — «ни дня без тигра».

Тигры действительно решили разом выйти из таёжного сумрака — или же мы имеем дело с некорректным учётом конфликтных ситуаций, а сообщения о встречах с хищниками просто стали чаще попадать в СМИ и соцсети?

Программа компенсации ущерба, действующая в регионе (вместо убитых коров или собак потерпевшие получают других), не спасает от страха перед тиграми, порой иррационального. Впору говорить о «тигрином психозе»: кое-кому следы и рычание тигров стали мерещиться повсюду. Хватает и зверей во плоти, невоображаемых.

Как полагается, специалисты охотнадзора отлавливают «конфликтных тигров», охотящихся на собак и домашний скот. Каждого зверя осматривают врачи, после чего принимается решение — выпустить его где-нибудь на севере Приморья, где людей мало, а копытных — много, или же предложить хищнику, не способному к полноценной охоте, пенсию в неволе.

Всё это, в общем, — будни для Приморья. Но 14 января 2025 года случилась трагедия: неподалёку от села Зимники Дальнереченского района тигр лишил жизни местного жителя, отправившегося на рыбалку. Вскоре агрессивный зверь был убит, на животе у него обнаружилось застарелое огнестрельное ранение.

11 марта — новая жертва: от когтей и клыков тигра погиб лесничий в Красноармейском районе. Этого тигра, который вскоре атаковал инспектора национального парка «Удэгейская легенда», также пришлось застрелить. У него тоже оказались прижизненные травмы, мешавшие нормально жить и охотиться.

Это типичная ситуация — «проблемным» зачастую становится тигр, пострадавший от пули или капкана. По словам специалистов, нападения тигра на человека крайне редки и обычно спровоцированы самими людьми. Тигры гибнут куда чаще людей. Вот и находят вдоль приморских дорог туши застреленных зверей, как в конце марта недалеко от посёлка Восток. В каждом таком случае возбуждается уголовное дело за незаконную добычу краснокнижного животного; убийство тигра подразумевает реальный срок.

Крадущийся тигр, затаившийся кабан

В конце XIX — начале XX вв. тигров в Приморье считали бичом переселенцев, отстреливали сотнями и чуть не извели совсем.

К 1940-м годам на советском Дальнем Востоке оставалось всего около полусотни тигров — число более чем критическое. В 1947 году дали ход инициативе зоолога Льва Капланова (бывает и так: Лев спасает тигра; самого Капланова к тому времени уже убили браконьеры) и взяли тигра под охрану.

В начале XXI века амурский тигр отошёл от опасной черты. Если за минувшую четверть столетия тигры исчезли — полностью или почти полностью — в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме, а в Малайзии, Мьянме и Таиланде их число сильно уменьшилось, то российское тигриное поголовье растёт.

Сегодня в Приморье насчитывается около 600 тигров. Для сохранения и роста популяции принимаются самые разные меры — от упомянутой программы компенсации до борьбы с рынком тигриных дериватов (шкура, кости, клыки и т.п.).

Нынешнее «тигриное обострение» следует расценивать, с одной стороны, как успех многолетней работы по спасению и защите хищника. Эта работа продолжается, причём к ней подключился и соседний Китай, раньше поступавшийся экологией ради экономики. В мае 2024 года в присутствии глав РФ и КНР подписано российско-китайское соглашение о создании резервата «Земля больших кошек» (имеются в виду амурские тигры и дальневосточные леопарды).

Эта трансграничная охраняемая природная территория включает нацпарк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» в Приморье, а также Северо-Восточный нацпарк тигра и леопарда на сопредельной китайской территории — для тигров ведь не существует ни госграницы, ни виз. Осенью 2024 года глава Минприроды РФ Александр Козлов утвердил новую (уже третью по счёту) стратегию сохранения тигра на десять лет вперёд. В ней говорится, что показательно, и о «гарантиях бесконфликтного с человеком обитания подвида в дикой природе».

С другой стороны, участившиеся столкновения человека и тигра говорят о том, что в тайге последнему не хватает еды. Эпизоотия африканской чумы свиней привела к катастрофическому снижению численности диких кабанов — кормовой базы тигра. Добавим сюда пожары, вырубку лесов и вообще человеческий пресс на природу. Как двум медведям сложно ужиться в одной берлоге, так и тигру с человеком — в одном Приморье.

Кто был охотник, кто добыча

За что боролись, на то и напоролись; теперь уже непонятно, кого защищать от кого: тигра от человека или наоборот. Да, тигров в течение многих лет спасали не для того, чтобы теперь их отстреливать, но кто захочет столкнуться с хищником на своём дачном участке?

Приморские СМИ публикуют памятки «Как вести себя при встрече с тигром»: не провоцировать, не убегать, не стрелять, не поворачиваться спиной…

Губернатор Олег Кожемяко сообщил об увеличении штатов охотнадзора, усилении мониторинга тайги и контроля подкормки копытных пользователями охотничьих угодий.

Биолог, охотовед, почётный работник охраны природы РФ Павел Фоменко, несколько лет назад сумевший выжить в рукопашной схватке с тигрицей, считает, что ажиотаж скоро схлынет: вместе со снегом в тайге исчезнут тревожащие людей следы, проснутся барсуки и еноты — корм для хищников… А следующей зимой тигриные гастроли повторятся.

Что ж, не тигры пришли домой к людям, а люди — домой к тиграм. Чтобы мирно сосуществовать, нужно искать баланс между интересами человека и тигра. Пусть фактическим хозяином тайги — не всегда заботливым и рачительным — стал человек. Но царём уссурийской тайги, хоть и не имеющим реальной власти, подобно английскому монарху, всё-таки остаётся тигр.