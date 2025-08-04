Американский подполковник по имени Джеффри Фриц выступил в печати с эпатажной инициативой — предложил властям США купить у России Командорские острова.

М. Шиленков/РИА Новости Лежбище морских котиков на Командорских островах

Человек с говорящей для русского уха фамилией (служащий, между прочим, в Эстонии) надеется на «мирное и прагматичное приобретение» Командорских островов Америкой.

И даже называет точную сумму — 15 млрд долларов. Что стоит за этим заявлением?

Волк Ларсен на фоне котиков

Командорские острова, лежащие к востоку от Камчатки, названы в честь их первооткрывателя — капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Его пакетбот «Святой Пётр» в 1741 году возвращался на Камчатку с Аляски и был разбит штормом о скалы самого крупного из Командор. Морякам пришлось зимовать на острове, который позже получил имя Беринга, умершего и похороненного здесь же.

Отдалённые острова, изобилующие морским зверем, издавна притягивали к себе иностранных браконьеров. В 1893 году Редьярд Киплинг даже написал «Стихи о трёх котиколовах». Их герои — браконьеры, хищничающие в российских водах:

…Свинцом и сталью подтверждён, закон Сибири скор.

Не смейте котиков стрелять у русских Командор!*

В том же 1893 году 17-летний Джек Лондон нанялся матросом на зверобойную шхуну «Софи Сазерленд», которая отправилась добывать котиков «к берегам Сибири» — как раз в район Командор. Впоследствии впечатления от рейса позволили Джеку написать роман «Морской волк».

Прообраз его героя, свирепого капитана Волка Ларсена, — канадец Александр Маклейн. В 1891 году он был застигнут русской стражей на лежбище острова Медного (второй крупный остров Командорского архипелага), в перестрелке был ранен, доставлен во Владивосток.

«Ежегодно по нескольку шхун иностранных владельцев конфисковывалось у острова Тюленьего, у Командорских островов или на Чукотке, — писал дальневосточный капитан, историк мореплавания на Тихом океане Валентин Бянкин. — После соответствующих… формальностей шхуны поступали на продажу местным русским предпринимателям».

В годы Русско-японской войны 1904–1905 гг. налёты на лежбища Командор не раз предпринимали японцы. Они попытались захватить Медный, однако его немногочисленные жители — русские и алеуты во главе с надзирателем за промыслами отставным фельдфебелем Николаем Лукиным-Федотовым — десант с честью отразили.

Браконьерство со стороны японцев и американцев продолжилось в смутные годы Гражданской войны и интервенции.

В 1923 году, вскоре после восстановления на Дальнем Востоке власти Советов, учёный, писатель, путешественник Владимир Арсеньев, заведовавший тогда морскими звериными промыслами, отправился на Командоры — наладить охрану лежбищ, доставить продовольствие и жалованье, вывезти добытую пушнину (кстати, в тот же самый период радиостанцией на острове Беринга заведовал будущий выдающийся советский разведчик Рудольф Абель).

Впоследствии Арсеньев направил в Высший совет народного хозяйства РСФСР рекомендации по использованию и охране природных богатств Командор. Теперь на островах действует заповедник. Единственный населённый пункт — село Никольское на острове Беринга, численность жителей — около 600 человек.

Интересы и аппетиты

По словам Фрица, Командоры нужны Штатам для слежения за китайскими подлодками, снующими в направлении Аляски и обратно.

Вероятен интерес и к закрытому городу Вилючинску на Камчатке — «осиному гнезду» атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота. Российские Командоры и американские Алеуты разделяют какие-то 370 км (именно здесь проходит не только морская граница государств, но и линия перемены дат); получив Командоры, Штаты смогли бы «замкнуть» Берингово море с юга. Не говоря уже о пересмотре границ 200-мильной исключительной экономической зоны — ведь в Беринговом море живут не только котики, но и лососи, а также другая ценная промысловая рыба.

Предложение купить Командоры отсылает к сюжету 1867 года, когда Александр II продал Америке Аляску вместе с Алеутами за 7,2 млн долларов. Кстати, с географической точки зрения Командоры — западный фланг Алеутской островной дуги, её прямое продолжение.

Ещё один исторический сюжет в тему. В 1921 году, когда охваченный Гражданской войной Дальний Восток находился под властью интервентов, Канада (доминион Великобритании) попыталась отжать у России заполярный чукотский остров Врангеля. Лишь в 1924 году посланная к острову канонерка «Красный Октябрь» выдворила незваных колонистов.

А вот история поновее: в 2014 году на острове Врангеля появилась российская военная база «Полярная звезда». В 2022-м бывший член комиссии США по арктическим исследованиям Томас Дэнс заявил на страницах Wall Street Journal, что Штатам следует отобрать этот остров у России, причём бесплатно…

Разумеется, рассматривать предложение Фрица сколько-нибудь всерьёз нельзя. Никто на предлагаемую им сделку не пойдёт, не говоря о том, что Конституция РФ прямо запрещает отторжение российских территорий. И всё-таки подполковничья инициатива показательна по ряду причин.

Во-первых, она отражает стиль новейшей американской политики, в которой уже не соблюдаются даже внешние приличия.

Во-вторых, она лишний раз подтверждает стремление Вашингтона обложить соперников по влиянию в мире — Россию и Китай — военными базами со всех сторон.

В-третьих, налицо растущий интерес сильнейших глобальных игроков к районам, связанным с Северным морским путём.

В том же самом контексте нужно оценивать и недавние заявления Трампа о том, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. С этими территориями (и акваториями) Штаты смогут претендовать на пол-Арктики.

Милитаризация нарастает на суше и на море, над Арктикой витает призрак передела или даже мировой битвы. Другое дело, что, помимо риторики и амбиций, есть ещё, как говорится, реалии — на земле и на воде.

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Перевод В. и М. Гаспаровых.